Slik kan Nikki Haley bli en reell utfordrer til Trump

PÅ VELGERJAKT: Nikki Haley sto tidlig opp for å møte velgere i Des Moines i Iowa mandag morgen, amerikansk tid. Primærvalget i USA starter her og nå. Foto: Win McNamee / Getty Images / AFP / NTB

– Det vil være tidenes politiske bombe hvis Donald Trump ikke vinner nominasjonene og ikke vinner de to første delstatene. Det er ingenting i alle disse debattene og månedene med valgkamp som utfordrerne har gjort, som har påvirket dette racet i det hele tatt.

– Det er utgangspunktet, sier Eirik Bergesen, TV 2s USA-ekspert.

Civita-rådgiver Eirik Løkke er enig.

– Det skal et politisk jordskjelv til, sier Løkke.



Samtidig er begge med på at det finnes elementer som kan fremprovosere et slikt jordskjelv, selv om det ser helt usannsynlig ut i timene før Iowas republikanske velgere går til urnene.

Natt til tirsdag norsk tid går nemlig startskuddet for den lange presidentvalgkampen. Da skal de republikanske velgerne i Iowa stemme frem sin foretrukne kandidat, i det første primærvalget.



KJEMPER: Ron DeSantis og Nikki Haley under en debatt i Iowa. Foto: Mike Segar / Reuters

Rotet seg bort

Ingen av dem har tro på Ron DeSantis, som faktisk ledet over alle, inkludert Donald Trump, for halvannet års tid siden.

– DeSantis er ferdig allerede, fastslår Bergesen.

Han mener at Floridas guvernør rotet bort muligheten sin ved å vente med å lansere sitt kandidatur og ved å unnlate å angripe Donald Trump.

– Det han burde ha gjort, er å erklære sitt kandidatur med én gang og angripe Trump med en gang, da Trump var på sitt svakeste og DeSantis hadde vist seg som en dyktig guvernør i Florida. I stedet lot han Trump fornærme ham i mange måneder. Da han meldte seg på, var han allerede ferdig, mener Bergesen.

En fersk meningsmåling viser at Nikki Haley kan få rundt 20 prosents oppslutning i Iowa, mot 16 for DeSantis og hele 48 for Trump.

– Haley kan komme på andreplass i Iowa og selge det som en seier. Det kan ikke DeSantis. Haley har deretter gode muligheter i New Hampshire og så kommer hjemstaten hennes, South Carolina, poengterer Bergesen.



KNUSER MOTSTANDERNE: Donald Trump ser ut til å vinne overlegent i Iowa og ligger an til å få flere stemmer enn Ron DeSantis og Nikki Haley til sammen. Det betyr ikke at primærvalget er helt over. Søndag leverte han pizza til brannmenn i delstaten på sin turné. Foto: Andrew Harnik / AP Photo

Løkke ser en mulighet for Haley dersom DeSantis skuffer i Iowa.

– Jeg tror DeSantis kommer til å trekke seg raskt hvis han blir nummer tre i Iowa, men jeg tror også at de fleste av hans velgere da heller går til Trump enn Haley. Hun er ikke veldig populær blant mange konservative velgere i det republikanske partiet, sier Løkke til TV 2.



Trumfkortet

Nikki Haley har imidlertid ett trumfkort.

– Det er allerede viktig for henne, forteller Løkke.



Trumfkortet er valgbarhet. Nikki Haley ser ut til å være Republikanernes beste sjanse mot Joe Biden i selve presidentvalget i november. Hun gjør det nemlig svært godt i meningsmålinger mot Biden.

– Det er absolutt et trumfkort, sier Eirik Bergesen.



Løkke legger til at Haley har sitert enkeltmålinger hvor hun gjør det 15–17 prosentpoeng bedre enn Biden.

– Det er ingen tvil om at hun har et mye sterkere kort blant uavhengige og moderate i USA, noe vi trolig også kommer til å se i New Hampshire. Disse målingene er viktige for henne, sier Løkke.



VENTER: President Joe Biden venter på vinneren av Republikanernes primærvalg. Selve presidentvalget er i november. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Skulle Haley bli nummer to i Iowa og vinne i New Hampshire, vil det trolig bare stå mellom henne og Donald Trump når vi kommer til «supertirsdagen» 5. mars, 16 delstater skal stemme frem Republikanernes kandidat.

Da kan dette trumfkortet bli enda mer relevant, mener både Bergesen og Løkke, selv om begge poengterer at det neppe holder mot «trumpkortet», nemlig at Trump leder klart i målinger over hele landet.

– I bunn og grunn tror jeg Haley tenker mest på neste valg. Hvis hun satset for fullt her, ville hun angrepet Trump, sier Bergesen.

2008 gir håp

Samtidig mener Bergesen at Nikki Haley kan håpe på en tilsvarende reise som Barack Obama opplevde i Demokratenes primærvalg i 2008, da han til manges store overraskelse slo Hillary Clinton.

– Hillary ledet klart på Obama nasjonalt i 2008, men Obama kom sigende og overrasket alle i Iowa. Plutselig ble det lov å tenke at Obama kunne vinne, at han var mer enn bare en artig utfordrer, erindrer Bergesen.

– Det gjorde at hele Hillarys valgkamp kom ut av rytmen. Hun begynte å angripe ham på en ganske kjip måte og stilte spørsmål ved hans bakgrunn, noe mange oppfattet som kjipt, legger han til.

SATSER: Nikki Haley på sin kampanje i Iowa. Foto: Brian Snyder / Reuters

Obama ble president i 2008 og jobbet fra Det ovale kontor de neste åtte årene.

– Du skal jo også huske på at rettssakene lurer i bakgrunnen. De betyr noe, påpeker Eirik Løkke.

Bergesen er enig i at dette også er en faktor som kan gjøre seg gjeldende. Den første rettssaken mot Trump er mindre enn to måneder unna, hvis den starter som planlagt 4. mars.

– Vi må også huske at alt som har med Trump å gjøre, er overraskelser. Det er bare ting vi ikke har spådd før. Så det er umulig å si at vi vet hva som kommer til å skje, sier Bergesen.