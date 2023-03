Slik kan kong Charles ha fintet ut sønnen

Kong Charles har tatt grep som gjør at prins Harry får mindre fokus under kroningen.

SPENNINGEN STIGER: Det er knyttet stor spenning til om prins Harry og Meghan Markle vil delta under kroningen av Harrys far, kong Charles. Foto: Andrew Kelly/ Reuters

Kroningen av kong Charles (74) er bare få uker unna.

Det «alle» lurer på, er om prins Harry og Meghan Markle vil delta på den storslåtte markeringen.

Selve kroningsdatoen 6. mai, er samme dag som Harry og Meghans sønn, prins Archie, fyller fire år.

OPPSTYR: Hertugen og hertuginnen av Sussex sønn, prins Archie, har bursdag samme dag som kroningen av kong Charles. Foto: Toby Melville/ Reuters

Mange har spekulert i om det nettopp er derfor denne datoen ble valgt.

TV 2s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, har også tenkt samme tanke.

– Det kan hende at kroningen er bevisst lagt til denne datoen, nettopp på grunn av bursdagen til Harry og Meghans sønn, sier Schulsrud-Hansen.

BETENKT: TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Må si unnskyld

Prins Harry og hans kone Meghan, som flyttet til California i 2020 etter å ha kommet på kant med monarkiet, er invitert til kroningen.

Men foreløpig har de ikke sagt om de kommer eller ikke.

Harry er blitt stadig fjernere fra sin far, sin bror prins William og resten av familien, etter at han fortalte om det vanskelige forholdet i boka «Spare», i en dokumentar på Netflix og i flere intervjuer.

BURSDAGSPOLO: På Archies treårsdag valgte prins Harry å spille polo. Nå gjenstår det å se prioriteringen i år. Foto: AP Photo

Prins Harry har ifølge The Times uttalt at kong Charles og prins William må si unnskyld, før han vurderer å delta i kroningen.

Under et intervju i januar uttalte også prins Harry at familien hans har vist «absolutt ingen vilje til å forsoning».

I dette intervjuet ble prinsen også spurt om han ville dra til London for å overvære kroningen. Han svarte da: «Det er mye som kan skje i tiden fram til da. Men døren er alltid åpen. Ballen er hos dem nå. Det er mye som skal diskuteres, og jeg håper virkelig de er villige til å sette seg ned og snakke om det.»

– Harry har presisert en rekke ganger at kjernefamilien er aller viktigst for han. Det er derfor vanskelig å si sikkert om han prioriterer sin fars kroning eller sønnens bursdag, sier Schulsrud-Hansen.

EKSPERT: Historiker Ole Jørgen Schulsrud Hansen er TV 2s kongehusekspert. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Endret seremoniell tradisjon

Selv om prins Archies bursdag kan være grunnen til valg av kroningsdato, trekker kongehuseeksperten frem en annen, og mer historisk begivenhet, som også kan være bakgrunn for valget.

– 6. mai 1910 ble kong Charles oldefar, George V, konge. Han ble først kronet 22. juni året etter, under en enormt storslått seremoni. Det kan hende at kong Charles har hatt oldefaren i tankene, når datoen er valgt, sier historiker og kongehuseksperten.

Det er mange seremonielle tradisjoner rundt en kroning.

Men kong Charles endret på én tradisjon, som fører til at prins Harry får mindre fokus – dersom han velger å delta.

KONGE: Kroningen av Charles og dronning Camilla skjer i Westminster Abbey lørdag 6. mai. Foto: AFP

– Tradisjonen er at alle kongelige hertuger skal sette seg på et kne og sverge ed til kongen. Denne seremonielle tradisjonen har Charles endret, trolig for at kroningsseremonien ikke skal bli overskygget av de som har skapt negative omtaler av kongehuset, sier Schulsrud-Hansen.

Uansett om hertugen og hertuginnen av Sussex kommer til kroningen eller ikke, så mener kongehuseksperten at det vil bli bruduljer.

– Tror du de kommer til å delta?

– Det vil bli veldig spennende å se om de kommer eller ikke. Men ingenting overasker meg her.