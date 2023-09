Slik kan Europas mest ettersøkte menn gjemme seg

«Treromsleilighet. Passer fint for tyrkisk statsborgerskap.»

Slik lyder én av mange annonser som nå ligger ute på Tyrkias Finn.no.

For tyrkisk statsborgerskap er til salgs.

De som kjøper eiendom verdt 400.000 amerikanske dollar, det vil si rundt 4,3 millioner norske kroner, får «gratis» tyrkisk statsborgerskap med på kjøpet.

Dette har gjort landet attraktivt for mange, også for gjengledere. En av dem er mannen som går under tilnavnet «Den kurdiske reven», Rawa Majid.

ETTERLYST: Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven» fikk tyrkisk statsborgerskap mens han var etterlyst av Interpol. Foto: Svensk politi,TT NYHETSBYRÅN

Majid er mistenkt for å være en av Sveriges verste narkohandlere, og skal lede det beryktede Foxtrot-nettverket.

Mens han var etterlyst av Interpol, fikk han tyrkisk statsborgerskap gjennom investering i eiendom.

Til tross for arrestordren fra Interpol, og det faktum at han er en av Sveriges mest ettersøkte kriminelle, vil ikke Tyrkia arrestere eller utlevere Majid så lenge han er tyrkisk statsborger.



Forfalsket navn

Nå kan den tyrkiske tilfluktsmuligheten imidlertid ryke for Majid. Han kan nemlig miste statsborgerskapet på grunn dokumentforfalskning, skriver SVT torsdag.

Gjenglederen er nemlig registrert i Tyrkia under et helt annet navn, Miran Othman. Han er nå tiltalt for dette i Tyrkia.

– Det har blitt anmodet om en utlevering av Rawa Majid fra Tyrkia, sier den svenske statsadvokaten Henrik Söderman til Politico.

«Den kurdiske reven» er ikke alene. For å unngå arrestasjon har flere av Europas mest ettersøkte gjengledere fått tyrkisk statsborgerskap.

Nederlandsk narkobaron

Den nederlandske narkobaronen Jos Leijdekkers (31), kjent under navnet «Bolle Jos», har også fått tyrkisk statsborgerskap, ifølge Vice.



Han er siktet for kokainsmugling og drap og er en av Europas mest ettersøkte menn.

Leijdekkers har blitt anklaget for å ha kjørt flere tusen kilo kokain gjennom havnene i Rotterdam og Antwerpen, som har utviklet seg til å bli hovedveien for kokain inn i Europa.

Nederlandsk politi har tilbudt en dusør på 200.000 euro for informasjon om ham.

– Vi vet at Bolle Jos kjøpte tyrkisk statsborgerskap og derfor i henhold til den tyrkiske grunnloven ikke kan sendes til utlandet for rettssak, siterer Vice en nederlandsk tjenestemann.

Europeiske tjenestemenn sier til Vice at de er bekymret for at narkotikasmuglere bruker Tyrkias statsborgerskapslover for å unngå rettssak i andre land.

Kokaintransport fra Latin-Amerika til Europa

Bosniske Sani Al Murdaa er blant gjenglederne som har fått tyrkisk statsborgerskap, ifølge lokale medier.

38-åringen er en av hovedmedlemmene i den kriminelle organisasjonen «Skaljari». Det blir påstått at han er en av de viktigste for transporten av kokain fra Latin-Amerika til Europa.

Sani Al Murdaa anklages blant annet for å ha smuglet 3,2 tonn kokain som ble beslaglagt i havnebyen Antwerpen. Heller ikke han har blitt utlevert til Belgia.

En ny mafiabase

Journalist og kommentator Timur Soykan skriver i avisa Birgun at «Den kurdiske reven» har kjøpt eiendom i Istanbul.



– Det ble hevdet at Rawa Majid hadde hus i Maslak 1453. Ryktet var sant, skriver han.



Maslak 1453 er et leilighetskompleks i Istanbul.

Ifølge tyrkisk lov må personer som ønsker statsborgerskap ha rent rulleblad. I tillegg må ikke personene ha arrestordrer mot seg.

– Så hvordan ble disse menneskene borgere? Hvordan har Tyrkia blitt en ny mafiabase for gjengledere? skriver Soykan.

Ifølge journalisten er statsborgerskap ikke den eneste grunnen til at gjengledere kommer til Tyrkia.

– Disse menneskene kommer ikke til Tyrkia bare fordi de lett kan få statsborgerskap. Disse menneskene vet at svarte penger sirkulerer og at de kan hvitvaskes veldig lett i Tyrkia, skriver han og legger til:

– Vi betaler prisen for å gi statsborgerskap til narkobaroner i bytte mot penger og får kuler igjen, skriver han og sikter til flere skytinger og økt kriminalitet i Tyrkia.



Doblet seg siden 2017

Ifølge lokale medier har antall utlendinger som har fått tyrkisk statsborgerskap gjennom å kjøpe eiendom doblet seg siden 2017.

Det sier Buğra Gökce, visegeneralsekretær i Istanbul kommune.

– Mens 596.000 utenlandsfødte borgere bodde i Istanbul på dette tidspunktet, har tallet omtrent doblet seg på seks år og nå er det 1,15 millioner bare i Istanbul, sier han til avisa Sozcu.

Prisen som krevdes for å få mulighet til statsborgerskap lå på én million dollar i 2018. Tallet ble så redusert til 250.000 dollar, noe som fikk kritikk fra tyrkere. 13. juni i fjor ble prisen man må investere i eiendom økt til 400.000 dollar.