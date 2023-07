PÅ VAKT: Nok ein gong skuldar Ukraina og Russland kvarandre for å planlegge angrep mot Europas største kjernekraftverk i Zaporizjzja. IAEA og norske DSA følgjer situasjonen tett. Foto: AFP Photo/IAEA

Ukrainske styremakter fryktar Russland planlegg å sprenge atomreaktorar i Zaporizjzja. Dersom det skjer, kan det få konsekvensar også for Norge.

Auka frykt for atomulykke:

Både Ukraina og Russland har trappa opp retorikken rundt kjernekraftverket i ukrainske Zaporizjzja, som er Europas største.

Ukrainske styremakter meiner Russland har plassert eksplosivar på fleire av anleggets seks reaktorar.

Russland på si side hevdar at det er Ukraina som planlegg eit angrep mot det russisk-okkuperte kraftverket.

Følgjer situasjonen tett

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, fortset å følgje situasjonen tett.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte rykta om at det er plassert ut eksplosivar på reaktorbygningane, seier beredskapsdirektør Astrid Liland til TV 2.

Ho understrekar at direktoratet har god kontakt med ukrainske styremakter og Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

– Så langt har ingen av dei kunne bekrefta at reaktorbygningane er minelagde, fortel Liland.

Beredskapen i Norge har vore heva sidan krigens start, men er ikkje heva ytterlegare etter dei siste meldingane.

– Så lenge det ikkje er verifisert at det er eit føreståande angrep, så held vi på same beredskap, seier Liland, men legg til at situasjonen er bekymringsfull.

– Kraftverket har store problem og ligg rett ved frontlinja. Det er ikkje bygd for å kunne stå imot militære angrep. Anlegget har også problem med tilgang på både elektrisitet og vatn til kjøling. Overvakinga er dårleg, det er også arbeidsmiljøet for dei tilsette.

Moglege konsekvensar

Beredskapsdirektøren seier det er vanskeleg å føresjå nøyaktig kva konsekvensar det kan få dersom ein eller fleire av reaktorane blir sprengde.

– Det kjem an på kva eksplosivar som blir brukt og kor store skadane blir. Den fasiten er umogleg å komme med på førehand.

– Kva er det verst tenkelege?

– For anlegget generelt så er det verste viss dei mistar kjøling slik at dei får nedsmelting og eit stort utslepp. Eller dersom det kjem eit direkte treff med eit stort missil rett i ein reaktor, det vil også kunne gi eit stort utslepp.

Jod ikkje lenger nødvendig

Liland legg til at reaktorane har vore nedstengt i mange månader, noko som vil gjere konsekvensane ved ei ulykke mindre enn då dei var i drift.

– Generelt er utsleppspotensialet lågare no enn då kraftverket var i drift, forklarer Liland.

– Det vil ikkje lenger vere nødvendig med jodtablettar ved eit utslepp sidan den radioaktive joden i reaktorane har forsvunne. Eit utslepp vil likevel kunne forureine nærområda, seier Liland.

Det kan mellom anna bli nødvendig å evakuere lokalbefolkninga, og at innbyggarar i eit større område må halde seg innandørs.

Råd til nordmenn

Direktoratet har også lagt ut ei rekke råd til nordmenn ved ei eventuell atomulykke.

– Dersom det blir eit stort utslepp og vinden bles rett mot Norge, og særleg dersom det regnar her, vil vi få eit radioaktivt nedfall, seier ho.



Dermed kan det bli nødvendig med tiltak, særleg i områda som framleis er forureina etter Tsjernobyl-katastrofen i 1986.

– Der skal det ikkje mykje til før vi må innføre nye tiltak, særleg for matproduksjonen. Men vi har mange verktøy i verktøykassa dersom vi kjem dit.

– Kva må vanlege folk tenke på?

– Folk må følge med på nyheitene for oppdateringar frå styremaktene. Eit utslepp vil ikkje få direkte innverknad på helsa til vanlege folk, men det kan kanskje komme kosthaldsråd i forhold til kva folk dyrkar i eigen hage eller haustar i naturen, seier Liland.

Vil ta minst 16 timar

Ho viser elles til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, DSB, sitt generelle råd til alle:

– Eigenberedskap er anbefalt slik at alle kan klare seg heime tre dagar utan hjelp.



– Dersom det skjer ei atomulykke i Ukraina, kor lang tid vil det ta før vi får eit eventuelt nedfall her til lands?

– Viss det er eit stort utslepp og veldig sterk vind rett mot Norge, meiner meteorologane det raskaste er 16 timar, men mest truleg vil det ta minst eitt til to døgn, avsluttar Liland.