Slik jakter de på russiske droner

De opererer helst i det skjulte.

Basen deres er en fraflyttet bondegård, og utrykningsbilen gjemt inne i en gammel låve.

Mens skumringen senker seg over det paddeflate landskapet, ligger soldatene på køyene sine og venter. For like sikkert som at solen går ned, vil himmelen over Ukraina snart være fylt av russiske droner og missiler.

– Dette er noe folk flest kanskje ikke vet, men hos oss går alarmen nesten hver eneste natt, sier seniorløytnant Igor Nikula.



Han er sjef for dronejegerne som bevokter luftrommet sør for hovedstaden Kyiv.

GODT HUMØR: Seniorløytnant Igor Nikula mener avdelingen hans gjør en god jobb, til tross for at de så langt bare har én bekreftet nedskyting å vise til. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Hva er egentlig oppdraget deres?

– Oppdraget til de mobile angrepsgruppene er å skyte ned Shahed-droner eller missiler som nærmer seg deres ansvarsområde, siker Nikula til TV 2.

Gammelt utstyr

På et stort jorde ikke langt fra basen demonstrerer soldatene sine ferdigheter for TV 2.

Fra ordren kommer, tar det bare et par minutter før skytteren sitter klar bak en mitraljøse montert på lasteplanet til en grønnmalt pick-up.

En annen soldat åpner en trekasse som inneholder noen lange, tynne rør.

Dette er skulderavfyrte luftvernmissiler av typen Strela-3. Disse brukes med varierende hell mot innkommende missiler.

KLAR TIL KAMP: Avdelingens våpen er sovjetproduserte 12,7 mm DShK-mitraljøser og skulderavfyrte luftvernraketter av typen Strela-3 med NATO-kallenavn SA-14. Foto: Aage Aune / TV 2

Troppssjefen fortviler over gammelt utstyr og manglende ressurser. Alle våpnene de bruker er fra 1970-tallet. Mange av hjelpemidlene, slik som en stor, håndholdt lyskaster, er hjemmelaget.

– Vi har helt forferdelig gamle våpen. Men vi har det vi har og bruker dem så godt vi kan, sier løytnanten.

Sekundene teller

Når de flyvende bombene kommer, vet soldatene at de kun har sekunder på seg. Først må de oppdage målene på den mørke nattehimmelen, så forsøke å skyte dem ned før de forsvinner i retning millionbyen Kyiv noen mil lenger nord.

ANGRIPER: En video fra nattsiktet på luftvernmitraljøsen viser hvordan dronejegerne forsøker å skyte ned en russisk Shahed-drone. Foto: Det ukrainske forsvaret

Mislykkes de, kan mange titalls menneskeliv stå på spill.



– Som oftest sender fienden ut droner og raketter om natten. For da er det vanskelig for oss å se dem. Målene kommer plutselig og de flyr fort. Gutta har liten tid å reagere, forteller Nikula.



Angrepslaget som TV 2 får treffe har så langt kun klart å skyte ned én drone av typen Shahed-136. Den bragden var det 26 år gamle Vitalij som sto for.

STOLT: Vitalij på 26 har fått æren for én ødelagt Shahed-drone. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Det skjedde utrolig fort. Jeg begynte å skyte, og så tok dronen fyr. Jeg la inn enda en salve mot halepartiet og da falt den ned og eksploderte så gnistene fløy, forteller soldaten stolt.



Som minne om seieren har de tegnet siluetten av en drone på bildøra.

HEDERSMERKE: Tegningen av en drone på pick-upen viser luftvernlagets fangst så langt. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Frykter ny superdrone

Det er Iran som har forsynt Russland med selvmordsdronene Shahed-136.

De dødelige farkostene kan oppnå en hastighet på nesten 200 km/t og bærer sprengladninger på opptil 50 kg.

Men i Ukraina frykter man nå at iranerne har gitt Russland en ny og langt farligere drone med jetmotor. Med en antatt hastighet på minst 500 km/t vil denne bli et langt vanskeligere mål å skyte ned.

DØDELIG VÅPEN: Ifølge ubekreftede meldinger skal russerne nå ha tatt den jetdrevne Shahed-238 i bruk mot Ukraina. Foto: IRNA.

Da vet løytnant Nikula at han vil trenge mer moderne utstyr.

Øverst på ønskelisten står nattsikter og amerikanske luftvernmissiler av typen Stinger.

– De luftvernmissilene vi har nå, kan vi kun bruke om dagen. Soldatene er avhengig av å se målet visuelt. Alle våpnene vi har er avhengig av at målet er synlig. Vi trenger utstyr som kan gjøre oss i stand til å se i mørket.



TROFÉ: Luftvernlaget har samlet på restene av dronen de skjøt ned tidligere i år. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Krigen er nå inne i en avgjørende fase og i Ukraina frykter folk at Vladimir Putin skal sende nye, voldsomme bølger av missiler og droner inn over landet de neste dagene.

HØY BEREDSKAP: På et jorde utenfor Kyiv demonstrerer de ukrainske luftvernartilleristene sine ferdigheter. Deres permanente stillinger får vi ikke besøke, for da frykter soldatene at de selv kan bli dronemål. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Igor Nikula legger ikke skjul på at han er usikker på hva den nærmeste fremtiden bringer, men lover å gjøre så godt han kan.

– Jeg forventer ikke at noe godt skal komme fra russerne. De har alltid vært slu. Men guttas stridsmoral er på topp, så dronene får bare komme, smiler løytnanten.