Slik gikk det sist – nå stiller Trump igjen

Kongressen ble stormet av sinte Donald Trump-tilhengere da han tapte forrige presidentvalg i USA. Nå kunngjør Trump at han stiller som kandidat igjen i 2024.

Donald Trump kunngjør at han stiller i 2024:

RASENDE TRUMP-TILHENGERE: Etter at Donald Trump nektet å anerkjenne valgresultatet i november 2020, stormet hans tilhengere Kongressen den dagen valgresultatet skulle sertifiseres i Kongressen. Foto: Alon Skuy / Shannon Stapleton / AP / AFP / NTB

Grover Cleveland er den eneste som har klart å komme tilbake som president i USA etter å ha tapt et presidentvalg. Han satt fra 1885 til 1889, stilte til gjenvalg og tapte, men tok tilbake Det hvite hus i 1893.

Nå vil Donald Trump bli den andre i historien som klarer å få periode nummer to etter tap i første forsøk på gjenvalg.

– For å gjøre USA bra og strålende igjen, annonserer jeg nå mitt kandidatur som president, sier Trump.

Her annonserer han sitt kandidatur:



– Comebacket starter her og nå, legger han til.

Trump har i praksis drevet valgkamp lenge, påpeker Civita-rådgiver Eirik Løkke.

– Han har holdt folkemøter og rett og slett vært i valgkampmodus. Sånn sett er dette ventet, sier USA-eksperten til TV 2.

STILLER IGJEN: Donald Trump med tidligere førstedame Melania Trump under kunngjøringen natt til onsdag. Foto: Rebecca Blackwell / AP / NTB

Flere etterforskninger

Trumps advokater leverte tirsdag inn papirene som kreves til den nasjonale valgetaten FEC.

76-åringen var ikke like påpasselig med å levere inn hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus, som han tok med seg til sitt hjem i Florida. Etterforskningen av dette mulige lovbruddet er et av flere utfordringer Trump står overfor.

Han etterforskes også for ulovlig valgpåvirkning i Georgia. I tillegg gransker en spesialkomité i Representantenes hus Trumps rolle i angrepet på Kongressen 6. januar 2021. Dette er også noe Justisdepartementet ser på, ifølge CNN.

– Jeg tenker at media ikke burde behandle dette som et alvorlig og inderlig forsøk på å bli president igjen, men at det heller handler om det som er typisk Trump, nemlig å krafse til seg penger og forsøke å unngå å bli tiltalt for ting, sier førsteamanuensis Hilde Restad ved Oslo Nye Høyskole, som er aktuell med den rykende ferske boken «Det amerikanske paradokset» .

POPULÆR BLANT JEVNALDRENDE: Trump-tilhenger venter på at den tidligere presidenten skal kunngjøre sitt presidentkandidatur for 2024. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

– Hvor mye kompliserer dette Trump-etterforskningen for Justisdepartementet?

– Det er ikke en komplikasjon egentlig, annet enn at det ikke ser så bra ut at de etterforsker en kandidat fra det motsatte partiet. Men han var under etterforskning før han var presidentkandidat, påpeker Restad.

Fem døde - over hundre skadet

Angrepet på Kongressen kom etter at Trump flere ganger ba sine tilhengere om å komme til Washington 6. januar, for å protestere mot valget av Joe Biden som president. «Vær der, det blir vilt!» var en av meldingene hans på Twitter.

Under sin tale til folkemengden den dagen, oppfordret han tilhengerne sine til å gå til Kongressen og «slåss som helvete», ellers «vil dere ikke lenger ha et land».

Rundt 140 polititjenestefolk ble skadet av opprørerne. Fem personer døde.

Mer enn 940 mennesker er blitt siktet for lovbrudd i forbindelse med angrepet 6. januar i 2021. Minst 450 personer har tilstått, ifølge en oversikt fra Insider.com.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke følger amerikansk politikk svært tett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Under 6. januarhøringene i Kongressen har flere i Trumps sfære vitnet om at han ikke så ut til å ha noe imot angrepet.

– Jeg tror han har kalt dette en stor dag i amerikansk historie, sier Løkke.

– Fortjener han å få lov til å stille til valg før etterforskningen er ferdig behandlet?

– Ja, rent formelt. Han burde ikke fortjene tillit av velgerne, men det er velgerne som bør avgjøre dette, ikke systemet. Med mindre etterforskningen av Mar-a-Lago eller andre etterforskninger viser at han har brutt loven, sier Løkke.

– Mer samlende nå

Civita-rådgiveren la merke til at Trump tok seg god tid da han kom med kunngjøringen natt til onsdag. Talen tok rundt en times tid.

– Hva bør han satse på under valgkampen?

– Det var en helt annen tone i denne talen. Han kom inn på litt forskjellig, med kriminalitet, kulturkrig, «deep state», og han snakket positivt om latinamerikanere, i motsetning til da han lanserte kandidaturet sitt i 2015. Det virker som han var mye mer samlende nå. Det er interessant, mener Løkke.

Det han sikter til, er at Trump i 2015 åpnet med å anklage Mexico for å sende voldtektsmenn til USA.

Hilde Restad mener at Trumps kandidatur blir en test for media, både i USA og i andre land.

– Det blir en test på hvorvidt de kan rapportere om Trump som en autoritær figur som har brukt politisk vold for å oppnå makt før, og som kommer til å prøve å oppnå det igjen, sier Restad.

Tror Trump kan vinne

Eirik Løkke tror at Trump vil ha en god sjanse til å vinne nominasjonskampen i det republikanske partiet.

– Jeg så noen få minutter på Fox News etter talen, på Sean Hannity, og der var de positive. Jeg tror ikke man skal undervurdere Trumps mulighet her, konstaterer Løkke.

Ron DeSantis er for tiden bookmakernes favoritt, etter at Floridas guvernør gjorde et brakvalg nå i november, mens Trumps utplukkede kandidater gjorde det svakere enn antatt.

– Hvordan står Trump mot Ron DeSantis, som er bookmakernes favoritt akkurat nå?

– Det har vært ulike nasjonale målinger som har vist ulike ting, hvor Trump leder noen og DeSantis andre, sier Løkke.

Hilde Restad mener at det er for tidlig å si så mye om dette.

– Vi vet ikke hvem det blir på republikansk side. Det er veldig tidlig i gamet og mange ting kan skje. Jeg tenker at i og med at han har tapt tre valg på rad, så vil jeg ikke anta at han er den presumptive kandidaten, sier Restad.

– Dette handler vel om å skremme bort eventuelle konkurrenter, legger Restad til.

Hvorvidt det er taktisk lurt, er en annen sak.

– Vil ikke DeSantis lide mer av konkurranse, siden Trump allerede har en lojal velgerbase?

– Jo, det vil han, konstaterer Restad.