Slik går det med «mirakelbabyen»

SMIL: Afraa smiler trygt i armene til onkelen Khalil al-Sawadi. Dette bildet ble tatt i august, seks måneder etter at hun ble født under det katastrofale jordskjelvet. (AP Photo/Ghaith Alsayed) Foto: Ghaith Alsayed/AP

Historien om den lille jenten gikk verden rundt etter det katastrofale jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria 6. februar i fjor.

Hun ble født mens verden raste rundt henne, og redningsmannskapene kunne nesten ikke tro det da de fant henne i live, mer enn ti timer etter skjelvet.

Den nyfødte jenten var den eneste overlevende i familien.

REDDET: Her bærer en redningsarbeider den nyfødte jenten bort fra ruinene hun ble født i 6.august 2023. Foto: AP / NTB

Moren, faren og alle hennes fire søsken døde da huset deres i Jindayris nord i Syria raste sammen.

På sykehuset kalte de ansatte henne for Aya, som betyr «mirakel» på arabisk.

Tusenvis av mennesker ytret ønske om å adoptere mirakelbabyen, og på sykehuset ble det satt opp politivakter i frykt for kidnapping.

Etter ti dager overtok onkelen og tanten omsorgen for det foreldreløse spedbarnet.

– Vi har kalt henne Afraa. Det var hennes mors navn. Slik vil vi også minnes familien hennes, sier Khalil al-Sawadi, Afraas onkel, til nyhetsbyrået AFP.

ETT ÅR: Søskenbarna leker og tøyser med Afraa, til ettåringens store glede. Foto: /AP

Onkelen og tanten Hala har selv sju barn, det yngste ble født bare tre dager før Afraa.

– Hun heter Aataa, og hun og Afraa har blitt som tvillinger, forteller al-Sawadi, og legger tydelig rørt til at niesen kaller ham for «pappa» og tanten for «mamma».

Vanskelig bursdag

Omgitt av kusiner og fettere som ser på henne som en søster, skal Afraa nå feire sin ettårsdag.

Det er en vanskelig dag, forteller onkelen.



NÆRE: Afraa har fått et særlig sterkt bånd til kusinen sin Douaa. – Jeg elsker å leke og være nær henne, sier åtteåringen. Foto: Khalil Ashaw/Reuters

– Jeg var usikker på om vi skulle ha en feiring. Dette er dagen foreldrene og søsknene hennes døde. Jeg er fortsatt trist, sier han.

Nesten 6000 mennesker døde i krigsherjede Syria da jordskjelvet rammet 6. februar i fjor, de fleste i de opprørskontrollerte områdene i nordvest.

Over 53.000 mennesker mistet livet i Tyrkia.

FN anslår at 1,5 millioner mennesker ble hjemløse.

Men lille Afraa er lykkelig uvitende om sin dramatiske start på livet, og den smilende ettåringen krabber og stabber rundt og ser med nysgjerrig blikk på kaken med lys på.

BURSDAG: Ettårsdagen må feires med kake og lys, men 6. februar er også en vond og vanskelig dag for en jordskjelvrammede familien. Foto: Ebu/Nlnos

For mange syrere er hun blitt et symbol på håp.

– Hun er jenten som ble født i ruinene. Takk Gud, hun overlevde og er frisk og fin, sier onkelen.

Han sier han vil gjøre alt han kan for at Afraa og barna hans skal få en god fremtid, men sier forholdene i de jordskjelvrammede områdene er forferdelige, ett år etter at katastrofen inntraff.

Barna er redde

– Alt er akkurat som det var for ett år siden. Ingenting har blitt bygget opp igjen. Verden har ikke hjulpet oss i det hele tatt, sier han fortvilet.

Mer enn 43.000 syrere er fortsatt hjemløse etter jordskjelvet.

Mange bor i telt, mens noen har fått plass i leirer med små sementhus som er bygget opp med bistandsmidler.

Afraas familie bor i en leid leilighet, men om natten sover de utendørs i telt.

LEKER: Afraa blir godt ivaretatt av adoptivfamilien sin, men onkelen er bekymret for fremtiden for barna i de jordskjelvrammede områdene. Foto: Khalil Ashawi/Reuters

Skrekken sitter fortsatt i barna etter at de våknet til ødeleggelse og død natt til 6. februar i fjor, og de er redde for å sove innendørs.

Jordskjelvet kommer trolig til å prege resten av livet deres.

Al-Sawadi peker på at katastrofen også gjør at barna ikke får gått på skole.

– Det er ingen utdanning å få her. Om situasjonen forsetter å være som den er nå, vil ikke Afraa lære seg verken å lese eller skrive, ser han.

Selv om livet er vanskelig og fremtiden kan se mørk ut, velger Al-Sawadi å være optimist.

«Fra lidelse kommer håp», er et ordtak han har hørt siden han var liten.



– At Afraa overlevde å bli født i jordskjelvruinene, har fått meg til å innse hvor sant det er, sier han til Al Jazeera.