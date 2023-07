Slik går det med barna etter flystyrten

En hel verden fulgte med i håp om at de skulle bli funnet i live, da fire barn forsvant etter en flystyrt i Amazonas 1. mai.

Om bord på flyet var også moren deres, en pilot, og en urfolksekspert. Alle de voksne omkom.

Barna, derimot, var borte fra vrakrestene da flyet ble funnet. Det ble startskuddet for en intens kamp mot både klokken og naturkreftene for å finne barna i live.

FLYSTYRT: Tre voksne omkom da dette flyet styrtet den 1. mai i år. Foto: Colombian Army via AP

Ble funnet etter 40 dager

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5), og lille Cristin (1) Mukutuy var savnet i over en måned. Men de ble til slutt funnet i live.

Letemannskapene som hadde stått på i 40 dager, beskrev et sterkt møte med søskenflokken da de ble funnet i jungelen den 9. juni i år.

REDNINGSARBEID: Soldater fra den colombianske spesialstyrken var med på redningsarbeidet. Foto: Colombian Army via AFP

– Jeg hørte barna gråte. Jeg ropte til partneren min, Nicolas Ordonez, at barna var i nærheten.

– Han løp for å finne dem, og da barna så at vi var mennesker, gråt de enda mer og løp mot ham, forteller Edvin Manchola fra redningsgruppen Acilap, ifølge Reuters.

Han sier at Lesly, den eldste av dem, bar ett år gamle Cristin på armen, og holdt 9 år gamle Soleiny i hånden.

FUNNET: Soldater hjelper barna etter de ble funnet i jungelen. Foto: Colombian Presidency via AFP

– De løp mot meg og ga meg en klem. Jeg fikk den minste jenta i armene mine, og Lesly sa at hun var sulten, forteller Ordonez.

Barna ble raskt fraktet til et militært sykehus i Colombias hovedstad Bogotá.

– Kom ut av mørket

Nå kan TV 2 fortelle hvordan det går med barna i dag.

Barnas grandonkel, Fidencio Valencia, sier til TV 2 at de fortsatt er på sykehus, men er på bedringens vei.

GRANDONKEL: Fidencio Valencia er barnas grandonkel. Foto: Fernando Vergara / AP Photo

Ifølge grandonkelen er de både blitt høyere, og gått opp i vekt.



Da de ble funnet, var søskenflokken svært underernært og dehydrert. I jungelen overlevde de ved å spise frukt og nøtter.

– Nå er de ved ganske god helse, poengterer han.

Grandonkelen sier at han er lykkelig for at barna kom til rette, men sørger også over tapet av niesen sin.

– Det var en glede, vi kom ut av mørket den dagen. Nå har jeg sett lyset, sier han.

Fidencio sier til TV 2 at han ser fram til å tilbringe tid med barna fremover.

PÅ SYKEHUS: Barna er fortsatt på sykehus i Colombia. Foto: Colombian Presidency via AFP

Får økonomisk støtte fra regjeringen

Torsdag kveld kom også nyheten om at barna vil motta støtte fra regjeringen i form av et pengefond, som skal beskytte og bevare rettighetene deres.

Det er også nedsatt et team med psykologer som skal hjelpe barna.

STØTTE: Regjeringen i Colombia skal gi økonomisk støtte til de fire barna. Foto: Luisa Gonzales / Reuters

– Vi jobber med å forbedre barnas hukommelse, både når det gjelder det som skjedde før, under og etter deres traumatiske opplevelse i jungelen.

Det sier direktøren for instituttet for familievelferd i Colombia, Astrid Eliana Cáceres, ifølge colombianske medier.

– Det er også viktig å ta hensyn til sorgprosessen som barna opplever, sier hun.

VIKTIG JOBB: Cáceres påpeker at det er viktig arbeid å hjelpe barna. Foto: Luisa Gonzales / Reuters

Også Cáceres understreker at barna er på vei til å bli friskere:

– De har utviklet seg veldig bra, heldigvis. Det viktigste sykehuset har fortalt oss, er at de er i en veldig god prosess med høyde og vekt.

De skal riktignok ikke skrives ut fra sykehuset før helsen deres er tilbake til minimum normalen.

Blir dokumentarfilm

Den statlige kanalen RTVC kunngjorde i juni at de skal lage en dokumentarfilm om den intense redningsaksjonen.



Sammen med den britiske, Oscar-vinnende dokumentarskaperen Simon Chinn, skal dokumentaren med navnet «Operación Esperanza» (Operasjon Håp, journ.anm.) produseres i løpet av året.

OSCAR: Simon Chinn (t.v.) sammen med regissør av dokumentarfilmen «Searching for Sugar Man», etter å ha vunnet Oscar-pris i 2013. Foto: John Shearer / AP

Chinn har tidligere vunnet Oscar for dokumentarfilmene «Man on Wire» og «Searching for Sugar Man».

Colombias president, Gustavo Petro, har vært i møte med statskanalen og den britiske produsenten.

– Tusen takk, herr president. Det er en stor ære for oss å jobbe med å lage dokumentaren om denne inspirerende colombianske historien, skriver Chinn som svar på presidentens Twitter-melding.