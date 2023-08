Slik forklarer ekspertene Putins afrikanske sjarmoffensiv

Russlands president holdt ikke tilbake på gjestfriheten da 17 statsledere fra Afrika tok turen til St. Petersburg forrige uke.

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa fikk blant annet et helikopter i gave.

Den russiske presidenten jobber iherdig for å styrke relasjonene til det afrikanske kontinentet, og skaffe seg mer politisk støtte.

Med seg hjem fikk seks av de afrikanske statsledere lovnader om gratis korn fra Russland.

Hva vil Russland ha i retur?

Avtale-kollaps

Etter Putin valgte å avslutte kornavtalen med Ukraina for to uker siden, har kritikken stormet.



– Verden står igjen overfor menneskeskapte utfordringer med matsikkerhet. Putin bruker sult som våpen, sier EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell.

Ukraina og Russland er to kornkamre i krig.

I 2021 var de to landene blant de fem største korneksportørene i verden, ifølge The Observatory of Economic Complexity. Land som Somalia sliter med regelmessig tørke og korn fra Ukraina og Russland er avgjørende for matsikkerheten.

Somalia er et av de aller mest sårbare landene når den globale forsyningen av korn trues, skriver Statista. Ifølge FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD) får Somalia nesten 100 prosent av kornet sitt fra Russland og Ukraina.

Somalia er et av de seks landene som skal få gratis korn av Russland.

EKSPORT: Den viktigste eksportruten for Ukraina er viaSvartehavet. Foto: UMIT BEKTAS

Store deler av Ukrainas korn transporteres over Svartehavet, ved Ukrainas sørlige grense, gjennom Bosporos-stredet og ut i Middelhavet.

Da invasjonen startet, minela Russland Svartehavet og blokkerte for ukrainsk korneksport. Det fikk store globale konsekvenser, der matsikkerheten i flere land ble ytterligere forverret, skriver Human Rights Watch.

AVBRØT KORNAVTALEN: President Putin avsluttet kornavtalen 17.juli i år. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble sentral i å mekle frem en avtale, som sørget for at ukrainsk korn fikk komme ut til verdensmarkedet.

Men den 17. juli i år kollapset avtalen, og den globale forsyningen av korn er truet. Igjen.

Et strategisk spill

– For russere er handel en integrert del av deres samlet politikk, her sikkerhetspolitikk, sier professor Peter Andersen.



Andersen er leder ved Institutt for geografi ved Universitetet ved Bergen, og forsker på matsikkerhet. Han kaller Russlands siste møter med afrikanske ledere og Nord-Korea for et strategisk spill.

POLITISK STØTTE: Putin jakter politisk sttte, mener professor Peter Andersen, UiB Foto: Robert Reinlund / TV2

– Man ser at Putin nå prøver å skaffe seg militær og politisk støtte.

Professor Andersen mener det er helt tydelig hvilken motivasjon Russland har i et samarbeid med Nord-Korea. Nord-Korea står på randen av en sultkatastrofe, mens Russland på sin side mangler våpen.

– Nord-Korea har kastet alle ressurser inn i en militarisering av landet. Det betyr at de har en stor militærproduksjon som passer perfekt for Russland, sier han.

Dermed kan Nord-Korea hjelpe Russland med å skaffe ammunisjon til krigen i Ukraina, mens Russland hjelper Nord-Korea å takle matkrisen.

GOD STEMNING: Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu besøkte Nord Korea. Foto: Nordkoreanske myndigheter

Søker politisk støtte



Ifølge seniorforsker Jakub Godzimirski er Russlands motivasjon for å gå inn i Afrika mer kompleks enn i Nord-Korea.

Godzimirski forsker på russisk utenrikspolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han mener Putin først og fremst ønsker politisk innflytelse, men at økonomiske gevinster og verdifulle naturressurser også spiller inn.

Russland har allerede etablerte relasjoner med land som Egypt, Algerie og Libya, og Putin ønsker nå å knytte sterkere bånd med flere afrikanske land, mener Godzimirski.

Kun 17 statsledere fra Afrika møtte opp i St. Petersburg i år. Det er en skarp nedgang fra 43 statsledere som deltok på det første Afrika-Russland-toppmøtet i 2019, skriver NBC News.

TILHENGER: Guineas diplomat Lama Jacques Sevoba stilte opp i St. Petersburg i en helt spesiell t-skjorte. – Jeg har hatt den i tre år, fordi jeg er så glad i Putin. Jeg bruker den til enhver anledning, sier diplomaten. Foto: Yegor Aleyev/TASS via AP

– Det virker som flere afrikanske lande er ganske kritiske til Russlands agering nå. Først undergraver Russland FNs matvareprogram ved å stoppe kornavtalen, så tilbyr de litt gratis korn til en håndfull av de landene som blir hardest rammet, sier Peter Andersen.



Putin får heller ikke stor støtte fra kontinentet under voteringer i FN. Under den siste voteringen i februar stemte Mali, Eritrea og Den demokratiske republikken Kongo i favør av Russland, 15 land avsto fra å stemme, og resten av de afrikanske landene stemte for fred i Ukraina.

Korn blir derfor et viktig verktøy for Putin til å skaffe seg mer politisk støtte.

Til sammen importerte afrikanske land 44 prosent av kornet sitt fra Russland og Ukraina mellom 2018 og 2020, skriver Associated Press. Når kornforsyningen igjen destabiliseres etter at kornavtalen kollapset, forsøker Russland å fylle hullet i markedet.

POLITISK SPILL: At Russland tilbyr korn til Afrika og Nord Korea er et politisk spill, sier NUPI forsker Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Russlands tilbud om gratis korn er et eksempel på dette, mener Godzimirski. Han sier at Russland bruker hver mulighet til å maksimere maktposisjonen sin.

Korn er bare ett av flere verktøy.

– De afrikanske landene har et stort behov for å importere korn. Så ved å tilby dem korn, tar Putin dem der de er svakest.

Godzimirski presiserer at alliansene Russland prøver å bygge opp med andre land nå ikke kun er økonomisk motivert. De gir Russland anledning til å si at ikke hele verden står bak de vestlige sanksjonene.

Et strategisk spill?



Det er ikke ofte Kina uttrykker misnøye med Russland. Men det har de gjort nå.

Tidligere har Kina vært en sterk stemme i kampen mot matmangel og sult. De ønsker en retur av kornavtalen mellom Russland og Ukraina.

Tall fra FN viser at Kina var den desidert største importøren av korn gjennom kornavtalen, og import til Kina utgjorde totalt 25 % av all kornet som ble transportert.

Derfor fikk bruddet på avtalen store konsekvenser for Kina.

NUPI-forsker Godzimirski forklarer at Kina vil ha mat uten å betale for høy pris verken økonomisk eller politisk.

Kina har vært en viktig støttespiller for Russland gjennom krigen. Derfor har mange vestlige land ønsket at Beijing skulle overtale Putin til å returnere til avtalen, melder South China Morning Post.

Men dette har de ikke lyktes med.