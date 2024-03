Slik forbereder han Nato på Trump

Donald Trump ligger foreløpig godt an til å bli gjenvalgt som president i USA i november, selv om han samtidig må håndtere en rekke juridiske hindre.

Den tidligere presidenten har gjentatte ganger ytret ting som kan slå tvil om USAs framtidige forpliktelser til alliansen, og at «Nato er dødt». Noe som har vakt sterke reaksjoner i Europa.

JOBBET TETT SAMMEN: Jens Stoltenberg og Donald Trump hadde god dialog under Trumps presidentperiode. Velges Trump igjen, er det en ny Nato-sjef som skal bygge opp en relasjon til presidenten. Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Viktig å ikke være naive

– Det at Trump formulerer seg på en måte som undergraver hele artikkel fem, er sjokkerende, sier TV 2s USA-ekspert, Eirik Bergesen. Han advarer mot å ikke ta Trumps trusler på alvor.

Den amerikanske kongressen endret før jul loven slik at to tredels flertall må til for å trekke landet ut av Nato. Bergesen ser på dette som et bevis for at selv republikanere frykter hva Trump kan finne på, hvis han blir president igjen.

EKSPERT: Eirik Bergesen er TV 2s faste USA-kommentator. Han er også foredragsholder, podcaster og tidligere diplomat. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Dette er Trumps metode. Er det det bare retorikk, eller er det faktisk politikk? Trump pakker ofte ekstreme uttalelser inn i noe som oppfattes som en useriøs sjargong, men som ofte viser seg å være blodig alvor. Det er viktig å ikke være naiv, sier USA-eksperten.

– Nato gjør USA tryggere

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er imidlertid overbevist om at også Trump forstår hvor viktig Nato er for USAs sikkerhet.

– Hvordan forbereder Nato seg på et eventuelt maktskifte i Washington?

– Mitt hovedbudskap, uansett hvem som blir valgt til president i november, er at Nato er bra for USA. Det gjør USA sterkere, sier Stoltenberg til TV 2.

USA er veldig bekymret for Kinas vekst. Et svekket Nato vil trolig endre sikkerhetsbalansen mellom USA og landet på andre siden av Stillehavet.

RØD LØPER: Jens Stoltenberg tas i mot med lang løper. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Argumentene er klare

Selv om Stoltenberg avslutter sin tid som Nato-sjef til høsten, har han talepunktene til sin etterfølger klar:

– USA utgjør 25 prosent av verdensøkonomien. Nato-land samlet utgjør dobbelt så mye, 50 prosent, av verdensøkonomien. Og vi utgjør sammen 50 prosent av verdens militære makt, forklarer Stoltenberg.

Derfor kan det ikke være noen tvil for USAs neste president, uansett hvem det blir, at Nato er viktig for USAs sikkerhet.

– Nato gjør USA sterkere, og det gjør oss alle tryggere, sier Stoltenberg.

– En utfordring for Nato

Bergesen har forståelse for at Nato-sjefen uttaler seg nøkternt om Trumps utspill, men peker på at Trump ofte ikke ser de store internasjonale linjene.

– Trump liker ikke globalisering og ser ofte ikke de globale sammenhengene. Det blir en utfordring for Nato er å forklare Trump at Nato-medlemskap er i USAs interesse både sikkerhetsmessig og økonomisk, mener USA-eksperten.

Han peker også på at det er flere måter Trump kan svekke Nato på uten å trekke landet ut av Nato. USA står fritt til å bestemme hvor mye de vil bidra til Nato-operasjoner.

Gir Trump rett

Stoltenberg er opptatt av å understreke én ting om Trumps forhold til Nato og kritikken han har kommet med:

– Det er viktig å merke seg at kritikken som kommer ikke først og fremst er rettet mot Nato som allianse. Kritikken er rettet mot Nato-allierte, som ikke betaler nok for Nato, sier Stoltenberg.

PÅ REISE I ØST: Jens Stoltenberg besøkte Aserbajdsjan, Georgia og Armenia denne uken. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Og det gir Nato-sjefen Trump rett i.

– Det er urettferdig at amerikanerne må bære en så stor byrde. Fordelen nå er at dette er i ferd med å endre seg. Europeiske Nato-land investerer vesentlig mer i Nato nå, sier Stoltenberg.

Tidligere amerikanske presidenter har i likhet med Trump vært bekymret for dette, men det har allikevel vært en forståelse for at ulike land har ulike forutsetninger, og at det ikke lar seg gjøre å øke til to prosent fra ett år til et annet.

Øker budsjettene

En drastisk endret sikkerhetssituasjon i Europa har allikevel pushet allianselandene til å øke sine forsvarsbudsjetter. Nå har også Norge gjort det klart at vi skal nå to prosent-målet i år.

– Det er veldig bra, det styrker Nato og forsterker båndet mellom USA og Nato, uavhengig av hvem som blir valgt president i USA, sier en optimistisk Nato-sjef.

Det er små bevegelser i de amerikanske meningsmålingene nå, og Trump leder knapt. Bergesen peker på at folk bruker primærvalgene til å ytre frustrasjon over tingenes tilstand.

– Jeg tror at amerikanerne vil tenke annerledes når hovedvalget avholdes i november, sier han.