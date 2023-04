Slik fikk 21-åringen tilgang til topphemmelig informasjon

Den unge soldaten Jack Teixeira er siktet for å ha lekket Pentagon-dokumentene. Ekspert mener det er oppsiktsvekkende at han kunne få tilgang til den topphemmelige informasjonen.

På fredag ble siktelsen kunngjort da Jack Teixeira ble fremstilt for en domstol i Boston.

Påtalemyndigheten siktet ham for på ulovlig vis å ha tilegnet seg og spredd gradert forsvarsinformasjon, samt for ulovlig fjerning av graderte opplysninger og informasjon fra forsvaret.

Teixeira risikerer opp til 15 år i fengsel hvis han blir funnet skyldig.

RETTEN: På fredag ble 21-åringen fremstilt for retten og siktet. Han risikerer 15 års fengsel. Foto: AP

Jobbet med IT-sikkerhet

21-åringen hadde en grad som tilsvarer lagfører i Massachusetts Air National Guard. Han begynte i reservestyrken i 2019 og jobbet med IT.

Ifølge nyhetsbyrået AP hadde han ansvar for militære kommunikasjonsnettverk, inkludert kabling og knutepunkter. Denne rollen ga Teixeira høy sikkerhetsklarering, fordi han hadde ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet.

Jobben krevde bakgrunnssjekk og at Teixeira skrev under på en livsvarig konfidensialitetsavtale. Deretter fikk den unge mannen tilgang til en rekke dokumenter.

Ble plassert i etterretningsgruppe

Teixeira ble nemlig plassert i 102nd Intelligence Wing. En ansatt i det amerikanske forsvaret forteller CNN at de har ansvar for å samle informasjon fra ulike kilder og sende rapporter til noen av landets øverste militære ledere.

21-åringen jobbet ikke direkte med disse rapportene, men hadde ansvaret for nettverket som ble brukt. Dermed fikk han også tilgang til den topphemmelige informasjonen.

IT-ANSVARLIG: Siden han jobbet med å sikre militære kommunikasjonsnettverk hadde Teixeira tilgang til topphemmelig informasjon. Foto: Reuters

– Oppsiktsvekkende at han hadde tilgang

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole mener det er oppsiktsvekkende at en så ung og uerfaren soldat med så lav grad hadde tilgang til så mye hemmeligstemplet informasjon.

– Jo høyere gradering av informasjonen, jo færre har vanligvis tilgang. Det virker litt merkelig at slik informasjon om for eksempel Ukraina er tilgjengelig for en lagfører i luftforsvaret, sågar i en avdeling som ikke har tett tilknytning til krigen i Ukraina.

Heier tror det kan ha vært en svikt i rutinene at Teixeira fikk en slik stilling, eller at det er en ukultur i systemet.

– Vedkommende har antakelig gått gjennom tung sikkerhetsklarering, men klareringsmyndigheten har tydeligvis ikke avdekket hans underliggende behov for annerkjennelse og status i chattegruppen utenfor forsvaret.

– Dette kan vitne om svikt på mange nivåer, ikke bare hos gjerningsmannen, men også i avdelingen han tilhørte og klareringsmyndighetene.

– Ikke en utro tjener

Allerede i desember 2022 skal Jack Teixeira ha begynt å legge ut konfidensiell informasjon i en privat gruppe på chat-tjenesten Discord. Ifølge FBI forklarte et medlem av gruppen at Teixeira etter hvert ble bekymret for å bli avslørt når han transkriberte informasjon på arbeidsplassen.

I januar begynte han derfor å ta med seg hemmelige dokumenter hjem, som han fotograferte og la ut bilder av i Discord-gruppen. Senere begynte bildene å dukke opp i andre grupper og blant pro-russiske kontoer på meldingstjenesten Telegram.

Det skal dreie seg om minst 50 hemmeligstemplede dokumenter og muligens så mange som 100, i det som omtales som den alvorligste lekkasjen siden WikiLeaks i 2010.

ARRESTERT: Her ble 21-åringen arrestert av politiet på torsdag. Foto: Reuters

Heier tror ikke det dreier seg om en utro tjener, men heller en umoden gutt som ville øke sin egen status blant sivile venner.

– Å dele denne informasjonen har nok gitt prestisje og status innad i gjengen, men han hadde nok ikke sett for seg konsekvensene og den potensielle skadevirkningen av det.

Alvorlig for tilliten til USA

Ifølge Heier kan lekkasjen få konsekvenser for USAs samarbeidende etterretningstjenester rundt om i verden.

– Mange av de allierte USA samarbeider med på etterretningssiden utveksler informasjon. Det er en forventning om den informasjonen man gir fra seg ikke lekkes.

– Hvis det lekker så risikerer man både at sensitiv informasjon kommer på avveie, og at kildene som har skaffet informasjonen og teknikken som har blitt brukt, kan bli avslørt. Så for tilliten til USA kan en slik lekkasje være alvorlig.

PROFESSOR: Tormod Heier fra Forsvarets Høgskole. Foto: Forsvaret

– Kunne ikke skjedd like lett i Norge

En lignende hendelse kunne ikke skjedd like lett i Norge, tror Heier.

– Min erfaring fra mange år i Forsvaret og i Etterretningstjenesten er at forsvarsansatte i Norge er mer restriktive med hvem som har tilgang til gradert informasjon. Man opererer åpenbart med en strengere «need to know»-basis enn hva det amerikanske eksempelet viser oss.

Han mener forholdet som er avslørt i USA kan tyde på at det har utviklet seg en kultur for lemfeldig omgang med hvor mye informasjon som deles med hvem innad i det amerikanske forsvaret.

– Det sier kanskje noe om en dårlig sikkerhetskultur og at mange med tilgang til informasjon ikke er modne, profesjonelle eller kompetente nok til å håndtere den, forteller Heier.