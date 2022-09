Slik feirer de gjenerobringene

Det var uklart om de ukrainske styrkene i nordøst kunne signalisere et vendepunkt i den nesten syv måneder lange krigen.

Landets tjenestemenn la ut opptak som viste styrkene deres brenne russiske flagg og inspiserte forlatte stridsvogner. I en video rev grensevakter ned en plakat der det sto: «Vi er ett folk med Russland».

BRENNER: Ukrainske soldater brenner russisk flagg. Foto: STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE/Reuters

Tatt tilbake 6000 kvadratkilometer

Kreml slet med å svare på nederlaget, det største siden styrkene forsøkte å erobre Kyiv tidlig i krigen.

Sent mandag sa president Volodymyr Zelenskyj i en videotale at troppene hans har tatt tilbake mer enn 6000 kvadratkilometer. Det tilsvarer et område mer enn dobbelt så stort som Luxembourg i løpet av få uker.

– Bevegelsen til troppene våre fortsetter, sa han.

PRESIDENTEN: President Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa/NTB

Trukket seg tilbake

Blant de siste påstandene sa Ukrainas grensevakttjenester at hæren tok kontroll over Vovchansk - en by bare 3 kilometer fra Russland som ble beslaglagt den første dagen av krigen.

Mens hver enkelt påstand om militær suksess ikke kunne verifiseres, erkjente Russland at de har trukket tilbake tropper fra områder i den nordøstlige regionen Kharkiv de siste dagene.

Rapporter om kaos florerte da russiske tropper trakk seg ut, og påstander om at de overga seg. Ukrainske tjenestemenn har sagt at de har tatt så mange soldater til fange at de sliter med å huse dem.

SOLDAT: En ukrainsk soldat på toppen av et militærkjøretøy på veien i det frigjorte territoriet i Kharkiv-regionen. Foto: Kostiantyn Liberov/Nyhetsbyrået AP

– Russerne bruker deg som kanonfor

Påstanden kunne ikke umiddelbart bekreftes. Den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maliar sa at Kyiv prøver å overtale enda flere russiske soldater til å gi opp, og skyter ut granater fylt med beskjeder i forkant av fremrykningen.

–Russere bruker deg som kanonfôr. Livet ditt betyr ingenting for dem. Du trenger ikke denne krigen. Overgi deg til Ukrainas væpnede styrker, sto det på beskjedene.

BANNER: En ukrainsk soldat river ned banner i Vovchansk. Foto: STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE

– Dette er et tegn på desperasjon

Ukrainske tjenestemenn sa at Russland fortsatte å angripe rundt Europas største atomanlegg, der kamphandlinger har skapt frykt for atomkatastrofe.

Kampene har også fortsatt mot byen Kharkiv, Ukrainas nest største by som har blitt hardt rammet av artilleri i flere måneder.

Zelenskyj kritiserte Russland for å ha angrepet energiinfrastruktur i de siste dagene.

– Hundre og tusenvis av ukrainere var uten elektrisitet. Hus, sykehus, skoler og felles infrastruktur, sa Zelenskyj.

Presidenten la til at det kunne peke på én ting.

– Dette er et tegn på desperasjonen til de som har startet denne krigen. Slik reagerer de på nederlaget i Kharkiv-regionen. De kan ikke gjøre noe med heltene våre på slagmarken.