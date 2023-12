Slik får du en unik ferie i New York

NEW YORK, NEW YORK: Den mest kjente bygningen for turister som vil se byen fra luften, er selvsagt Empire State Building. De siste årene har det imidlertid dukket opp flere svært gode alternativer. Her ser vi Manhattan fra observasjonsetasjen hos Summit One Vanderbilt, som absolutt er verdt et besøk. Du har også One World Observatory ved World Trade Center og The Edge på Hudson Yards. Foto: Spencer Platt / Getty Images / AFP / NTB

Reisetips for New York City:

Minst én gang i livet bør man unne seg en tur til storbyen New York City i USA.

Trikset til en god storbyferie er å unngå turistfellene, eller iallfall spe på med andre opplevelser i tillegg, dersom du absolutt vil innom neonlysene på Times Square eller til topps i Empire State Building.

Mens jeg var korrespondent i New York, fikk jeg utallige henvendelser fra venner og bekjente som ba om tips.

Da jeg for fjerde gang brukte over en time på å svare en bekjent jeg ikke hadde snakket med på ti år, gikk det opp for meg at jeg ville spare mye tid på å samle alt i et Word-dokument som jeg kunne sende i stedet.

Etter å ha delt Word-dokumentet med en god kollega her i TV 2, ble jeg oppfordret til å dele tipsene med dere lesere også. Og slik havnet vi her.



WILLIAM VALE: Øverst hos hotellet William Vale i Williamsburg finner man en loungebar med en helt fantastisk utsikt til Manhattan. Utsikten er enda bedre på kveldstid. Foto: Roy Kvatningen

Praktiske råd

Reserver bord: Amerikanerne spiser gjerne middag fra 19.00/19.30-tiden, så etter 19 bør du reservere bord hvis du vil spise på en populær restaurant. Før 19 går det som regel fint uten reservasjon.

Gi tips: Tips-kulturen er annerledes enn i Norge. Generelt anbefales det at man gir tips på minst 18 prosent på restauranter (dette har gått opp etter pandemien) og det er vanlig med 20 prosent.

Vær oppmerksom på at enkelte restauranter og barer inkluderer tips i regningen de gir deg. Det er også vanlig å gi mellom én og fem dollar i tips til den som gjør rent hotellrommet ditt hver dag.

Bruk bysyklene og T-banen: Det er langt ifra så skummelt å sykle på Manhattan som folk flest tror. Avenyene har brede sykkelfelt, og det går ofte raskere med sykkel enn bil (snitthastigheten for biler på Manhattan er 19 km/t). Last ned Citibike-appen og hent ut en sykkel ved en av de utallige stasjonene i byen. T-banen er også et effektivt alternativ, men forsøk å unngå rushtidene.

Utnytt fergene: Solnedgangen er vakker over Manhattan, så en tur med East River-fergen fra Midtown til Wall Street er en flott opplevelse. East River-fergene er mye billigere enn de dyre turistfergene og koster bare fire dollar per tur i skrivende stund.

På veien kan du for eksempel stoppe innom den populære bydelen Williamsburg og Domino Park langs elvebredden.

Hvis det er nok for deg å bare komme tett på Frihetsgudinnen uten å besøke den, så går det gratis ferge til Staten Island. Det er bare å gå i land og ta neste tilbake til Manhattan med en gang.

MANHATTAN SKYLINE: Synet av New York er ofte vakrest på litt avstand. Foto: Roy Kvatningen

Ta en sykkeltur: Hvis man vil se mye på kort tid i en by, er sykkel en glimrende løsning. Det er som nevnt bysykler tilgjengelig overalt, for eksempel i Central Park, som er så stor at den er vanskelig å dekke til fots. Timeout New York har en liste med fine sykkelruter hvis man vil ut av Manhattan.

Gå over Brooklyn Bridge: Dette er en populær aktivitet, med god grunn. Utsikten er fabelaktig. Det er også fin trim, for det tar lenger tid enn du tror.

BADEFERIE? New York kan tilby dette alternativet også, med Coney Island Beach.

Bading: New York er ikke kjent som en badeferiedestinasjon, men helt ytterst i Brooklyn finner man sandstrand på Coney Island, som er tilgjengelig fra Manhattan via T-banen. På Coney Island ligger også fornøyelsesparken som mange vil kjenne igjen fra diverse filmer og TV-serier.

FAQ/Vanlige spørsmål Hvor mange dager bør man være i New York?

Det er nok individuelt, men med tanke på at den lange reisetiden og at det er seks timers tidsforskjell, er nok tre dager et minimum. Anbefaler 5-7 dager. Når på året er det best å reise? Unngå januar og februar hvis du ikke er glad i bitende vind, og ligg unna juli og starten av august hvis du ikke liker å svette. Mai, juni og september er optimale måneder, pluss desember for å oppleve New York i juletiden. Er det billig i New York? Nei, absolutt ikke. New York er en av verdens dyreste byer å bo i, og det merkes også for turister. Et 4-stjerners hotellrom koster 2000-4000 kroner per natt. Hvor lang tid tar det å reise til New York? Hvis man flyr direkte fra Oslo, tar det 8-9 timer. Hva trenger man for å reise til USA Norske borgere trenger Electronic System for Travel Authorization (Esta) eller visum for å reise til USA eller mellomlande der. Dette må være i orden før avreise. Du kan søke om Esta her. Kan man reise til New York uten visum?

Nei, man må ha Esta eller visum. Se over. Hvor lang tid tar det å få Esta? Det får du normalt i løpet av noen minutter eller timer.



Ølsmaking: Brooklyn Breweries har fått fotfeste i Europa og Norge de siste årene. Hovedkontoret ligger i krysset North 11th Street og Wythe Avenue i Williamsburg, hvor man kan få en omvisning. Eller man kan dra rett til baren deres der, hvor de blant annet selger øl som ennå ikke er på markedet.

Dra på stand-up: New York har verdens beste stand-up-scener og best av alle er Comedy Cellar. Med litt hell, er du der en kveld hvor en verdensberømt komiker stikker innom for å teste nytt material.

Opplev kirkegospel live: Hvis du ønsker en veldig unik opplevelse, kan du besøke en av Harlems mange kirker for å høre et gospelkor live. Dette er blitt populært blant turister, så du bør planlegge godt på forhånd for å være sikker på at dere kommer inn.

Dra på et talkshow: Det er ikke lett å få billetter til for eksempel The Tonight Show With Jimmy Fallon, men det er ikke helt umulig. Du kan søke om billetter på forhånd, men også få dem samme dag som innspillingen er, hvis du stiller deg i kø tidlig nok.

Opplev teater i verdensklasse: Å dra på et Broadway-show, er en av de klassiske New York-opplevelsene. Du kan se hvilke show som går og skaffe billetter her.

Spill fotball: Amerikanere er veldig sosiale av seg, så du kan normalt bare dra til en idrettsplass eller park og spørre noen av dem som spiller der, om det er plass til flere. Eventuelt sjekke appen justplay, som er laget nettopp for å samle folk som vil spille fotball. Er dere mange nok til å spille uten å involvere andre, er det bare å ta med seg ballen til nærmeste park og finne seg til rette.

De mest kjente handlestrøkene er 5th Avenue og Soho. Der finner man de mest eksklusive merkevarebutikkene. Hvis du vil få med det de viktigste på 5th Avenue, kan det være lurt å starte eller ende opp ved Central Park.



I Soho anbefaler jeg at du tar utgangspunkt i krysset Broadway og Houston Street og gå sørover, så ser du kjente kjeder som Nike, Sephora, Zara, Mango og Converse, for å nevne noen.

Det tipset jeg har fått flest gode tilbakemeldinger på, er bruktbutikken Beacons Closet i Williamsburg. Der kan man gjøre noen kupp. Når du først er i denne delen av Brooklyn, er Bedford Avenue og sidegatene Berry Street og Wythe Avenue fine handlestrøk. Her har du også loppemarkedet Artists & Fleas.

Gode kupp kan man faktisk også gjøre på det gigantiske kjøpesenteret Macy's, som ofte har tilbud.

Westfield er relativt nytt og dermed ikke så kjent ennå. Det er et kjøpesenter som ligger i World Trade Center. Rett i nærheten finner du også Brookfield Place, som har merkebutikker som Michael Kors og Louis Vuitton.



Her er en veldig god liste med shoppingsteder og kjøpesentre.

Når man vil få med seg mye på kort tid, kan det være greit å få med seg litt hurtigmat uten å bruke for mye tid. Hvis du havner i en sånn situasjon, har jeg forskjellige anbefalinger basert på hvor i byen du befinner deg:



Nedre Manhattan: Thelewala i McDougal Street har fantastisk, indisk fastfood. Et knøttlite sted, men billig og helt vidunderlig godt! Min favoritt er Tawa Chicken med Paratha.

Midtown: Balade Your Way har sunn og ganske rimelig mat som serveres i fastfood-form. Ligger på 37th St. og 7th Ave.

Øvre Manhattan: Good Enough To Eat på Columbus Avenue og 85th Street var så populær da jeg bodde i New York at det tidvis var 50 meter kø utenfor (Amerikanere liker å stå i kø for å få med seg trendy steder.) Regner med at dette har roet seg nå.

Ellers kan jeg anbefale BareBurger. Dette er en fastfoodkjede, men de har bedre burger enn andre fastfoodkjeder. Du finner deres restauranter en rekke steder i byen.

Frihetsgudinnen ligger på Liberty Island og er tilgjengelig via ferge fra Battery Park sør på Manhattan. Turen tar rundt fire timer, hvis du også drar innom Ellis Island, som var mottakssenter for immigranter fra Europa. Du kan booke billetter i forkant og/eller dra på guidet tur.

Gigantiske Central Park er gratis og absolutt et sted man bør få med seg. Times Square er egentlig ikke så spennende, men når man først er i New York, er det gøy å få med seg den neonopplyste plassen som er så kjent fra filmer og TV-serier. Og da får du kjapt med deg teatergaten Broadway også.

TIMES SQUARE: De store reklameskjermene lokker mange turister hit. Foto: Matt Crossick / AP / NTB

Mange vil anse Empire State Building eller Top of the Rock som obligatoriske opplevelser – begge tilbyr fenomenal utsikt fra høyden og ligger i hjertet av Manhattan. Her er det ofte lang kø, så du kan like gjerne dra til nyere steder som One World Observatory og Summit One Vanderbilt. Her er en fin guide, med bilder og priser fra alle disse.

Selv liker jeg å dra til Washington Square Park i Greenwich Village som er omgitt av universiteter og verdensberømte steder som jazzklubben Blue Note og standupscenen Comedy Cellar. Parken er selv verdenskjent for sjakkspillerne som sitter der og gjerne tar en utfordring fra turister.

WASHINGTON SQUARE PARK: Triumfbuen og vannfontenen er populære fotoobjekter. Like i nærheten får du også standup i verdensklasse, den berømte jazzklubben Blue Note og en rekke gode utesteder. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Der Twin Towers en gang sto, er det i dag oppført en hel plass som minne over ofrene for terrorangrepet i 2001, som har fått navnet 9/11 Memorial Plaza. Det er blant annet et reflekterende basseng der som virkelig gjør inntrykk.



Dersom det bor en liten Sheldon Cooper i deg, er også Grand Central Terminal noe å få med seg. Dette er verdens største togstasjon med sine 44 plattformer. Når du først er her, kan et besøk på en The Campbell anbefales. Dette er en «hemmelig» bar du kanskje vil kjenne igjen fra film og TV.

SPEAKEASY: The Campbell er en av mange hemmelige barer i New York City. Du kjenner den kanskje igjen fra en film eller TV-serie du har sett? Foto: TheCampbellNYC.com

Mange newyorkere spiser ute også når de skal ha frokost eller lunsj. Amerikanere elsker å stå i kø for å komme inn på de mest hotteste stedene, og det hender faktisk at de til og med står i kø for å spise frokost ute.



Jeg skal innrømme at jeg har gjort det selv, for å sjekke Good Enough To Eat på Columbus Avenue og West 85th Street. Og det var verdt det!

En restaurant de færreste turister får med seg, er Tommy Bahamas' restaurant over klesbutikken deres. Her får du veldig god mat med en karibisk vri. Den ligger på 5th Avenue ved 45th Street. Gå inn i butikken og ta trappen rett innenfor døren.

I tillegg kan jeg anbefaler elegante Cookshop i Chelsea, ved The High Line og Freeman’s i Freeman Alley i bydelen Nolita og Five Leaves i Williamsburg.

Hvilke steder som til enhver tid er hottest, varierer selvsagt. Ett nettsted som stadig publiserer artikler om anbefalte spisesteder, er Timeout. Dette er anbefalingene deres nå.

La meg starte med å si at det er bedre å søke opp restaurantguider på nett enn å bruke meg her. Det er altfor mange gode restauranter i New York til at jeg har full oversikt. Timeout har en spennende liste her også.



Noen perler kan jeg likevel varmt anbefale:

Lucali er favorittrestauranten til Jay Z og Beyonce, og utvilsomt den beste pizzarestauranten jeg har vært på, men det er ikke lett å få spise der. Den er kun åpen 17-22 (23 i helgene), har stengt på tirsdager og tar ikke bordbestillinger. Det sikreste er å møte opp fysisk utenfor Lucali en halvtime før de starter å skrive opp folk på venteliste klokken 16.

Cafe Mogador har restaurant både i East Village og Williamsburg og serverer marokkansk mat. Deres lammegryte er utrolig saftig og god. Mogador passer til både lunsj og middag.

Gotham Bar and Grill er blitt kåret til byens beste restaurant og ligger like ved Union Square. Alt her oser klasse og prisene er deretter.

Hvis du liker en god biff, og er villig til å betale for den beste, er det Del Frisco's Double Eagle Steakhouse på 6th Avenue som gjelder. Her får du fantastisk service, men det er også eksepsjonelt dyrt.

El Centro på 9th Avenue er helt motsatt. Stedet ser ikke spesielt bra ut. Bord og stoler oser lavkostnad. Likevel er det ofte fullt hus her, og det er tegnet du bør se etter. Fullt hus betyr god mat, og her får du svært god meksikansk mat.

Hvis du er ute etter et sted som passer til en romantisk date, utpeker St. Mazie i Williamsburg ser. Her er det jazzbar med livemusikk på bakkeplan, men en svært intim og god restaurant gjemmer seg i kjelleren.

Og det er en fin overgang til neste punkt: Speakeasy's, eller hemmelige barer.



Begrepet «speakeasy» har eksistert siden 1800-tallet, men fikk en oppblomstring under forbudstiden i USA (1920-1933), da det var forbudt å selge alkohol og det dukket opp hemmelige barer.

En av de mest populære nå, er The Office of Mr. Moto. Her må du reservere plass i forkant. Da får du et brev fra Mr. Moto, som inneholder en kode du må kenkke for å komme inn. Klarer du det, kan du åpne den viktorianske postkassen på døra og taste inn koden når du kommer frem.

På subwaystasjonen på 50th Street er det også en skjult bar, som heter Nothing Really Matters. Litt av poenget med disse hemmelige barene, er at du må jobbe for å finne dem, så jeg skal ikke røpe mer.

ModernHaus Soho, som tidligere het The James, er et trendy hotell, men det er ikke det vi bryr oss om her. Rooftopbaren Jimmy er verdt et besøk. Sjansen for å få en minnerik kveld, er veldig god om den inkluderer en stopp her.



Radegast Hall & Biergarten i Williamsburg har god, enkel mat, et enormt ølutvalg, herlig stemning og fullt hus hver kveld og også på dagtid i helgene. Soleklar favoritt! Alle som besøkte meg i New York, ble tatt med hit.

Det relativt nye og ikke så relativt, men heller definitivt flotte hotellet The William Vale i Williamsburg har en loungebar i øverste etasje. Den heter Westlight og byr på uslåelig utsikt mot Manhattan på kveldstid.

Oscar Wilde midt på Manhattan (27th Street) er stilig. Også et av mine favorittsteder. På toalettene i kjelleren hører du gamle taler av Winston Churchill på radioen. Som regel fullt hus her når folk er ferdige med arbeidsdagen.



The Dead Rabbit i Financial District, kåret til verdens beste bar flere ganger. Har en bra restaurant også.



GAMMEL, MEN GOD: Siden 1954 har McSorley's Old Ale House solgt øl til gjester, enten det er vanlige folk, presidenter eller skuespillere på filminnspilling. New York Rangers-spillere feiret Stanley Cup-seieren sin her i 1994. Baren selger kun øl og du kan bare velge mellom lyst eller mørkt. Foto: Mark Lennihan / AP

McSorley’s Ale House er byens eldste pub og ligger i East Village. Den kan være ålreit tidlig på kvelden. Det er sagmugg på gulvet og over baren henger 16 ønskekvister. Stamgjester som dro ut i andre verdenskrig, hengte nemlig opp ønskekvister for hell og lykke, men 16 av stamgjestene kom aldri tilbake. Flere filmer har spilt inn scener her og en rekke presidenter har vært på besøk.

The Up & Up i McDougal Street er verdt en tur bare for sin Insanely Good Midouri Sour-drink (den beste drinken jeg har smakt noensinne!). Et ypperlig sted å kombinere med en tur for å se standup på Comedy Cellar rett over gaten.

Takterrassen til Hotel Chantelle i Nolita er suveren for lunsj i helgene. Her får du livemusikk og litt 30-tallsstemning. Svært populært sted.



Berry Park er en kul bar i Williamsburg, spesielt i varmt vær, og har takterrasse med utsikt. Passer perfekt til en skikkelig sommerfest, men også til å se på fotballkamper.



Hvis du er spesifikt ute etter en rooftop bar, er det mange muligheter: Her er en fersk liste fra TimeOut.

Dear Irving on Hudson er ordentlig stilig og har fantastiske drinker. En touch av 1930-tallet. Rooftop-baren ligger i toppen av Aliz Hotel på Times Square, mens deres andre bar er like ved Union Square.

The Skylark midt på Manhattan gir vidunderlig utsikt fra taket i 34. etasje. 230 Fifth Rooftop Bar er også åpen om vinteren.

Ferie er som regel et kjærkomment avbrekk fra hverdagen. Det avbrekket fra dagliglivet vil man gjerne også vise frem i sosiale medier.



Her er noen kjappe tips:

Manhattan i solnedgang: Ta East River Ferry fra 34th Street til Wall Street rundt solnedgang. Da får du fenomenale bilder av Manhattan på sitt vakreste.

SOLNEDGANG: Manhattan er vakker på avstand, spesielt når sola går ned. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Sjakk med en fremmed: Dra til Washington Square Park. Der finner dere også triumfbuen of vannfontenen som er kjent fra mange TV-serier.

Manhattan Skyline: Dra til Westlight, loungebaren øverst i hotellet The William Vale, eller Harriet’s Rooftop på 1 Hotel Brooklyn Bridge, for fenomenal utsikt over Manhattan.

Besøk Dumbo i Brooklyn: Her får du flott utsikt til både Brooklyn Bridge og Manhattan Bridge. I krysset Water og Washington Street får du den berømte utsikten mot majestetiske Manhattan Bridge, hvor man kan skimte Empire State Building i bakgrunnen.

TIMES SQUARE: Et fargerikt sted, men også en turistfelle. Ta noen bilder og stikk videre. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Times Square er et opplagt alternativ. Den plassen er som skapt for bilder.

Ta en helikoptertur! Da får du veldig unike bilder av Manhattan sett fra luften. Du kan for eksempel få en 30-minutters tur i helikopter, med åpne dører, om du er villig til å betale for det.

Handlegatene i Soho: Her ligger de mest trendy butikkene og klassiske New York-bygninger, så dette er et veldig populært sted for motebevisste turister.

Flere tips her:

FROKOST: Start dagen på «Good Enough To Eat» på Columbus Avenue og W. 85th Street.



SIGHTSEEING: Gå to kvartal østover og fire sørover, til Naturhistorisk Museum. Det er gigantisk og verdt et besøk. Finn deretter en Citibike-stasjon og ta en sykkeltur i Central Park.

SHOPPING: Avslutt sykkelturen i sørøstre del av parken, så kommer dere rett ut på handlegaten Fifth Avenue, hvor Apple Store er blant det første dere ser. Gå sørover, så passerer dere en rekke andre spennende butikker – samt Trump Tower.

SIGHTSEEING: Gå ned til 50. Street og et kvartal vestover til Rockefeller Center. Her er det skøytebane (med utleie av skøyter) om vinteren. Ta turen opp til Top of the Rock. Hvis køen er for lang, kan dere prøve Bar 65 i 65. etasje i stedet.

BÅTTUR: Ta East River Ferry fra East 34th Street til North Williamsburg. Gå Kent Avenue sørover, kanskje innom Odd Fellows for hjemmelaget iskrem, til Domino Park og se utsikten mot Manhattan. Få med dere en kopp kaffe fra Devicion på Grand St. like ved Kent og Domino Park. Byens beste Latte.

SHOPPING: Hvis det er tid til det, er det mange spennende butikker i Williamsburgh også. Gå Bedford Avenue nordover, og gjerne også sidegatene Berry Street og Wythe Avenue. Sjekk for eksempel den populære bruktbutikken Beacons Closet eller loppemarkedet Artists & Fleas.

BESØK BROOKLYN BREWERY: Her kan man bestille en guidet tur i bryggeriet, eller bare gå rett i baren, hvor de ofte selger øl som er i testfasen og ennå ikke tilgjengelig på markedet.

MIDDAG: Spis for eksempel supersaftig lam eller kylling på Café Mogador, italiensk på Antica Pesa eller asiatisk hos Sea.

DRINKER OG MINNEVERDIG UTSIKT: Avslutt kvelden på Westlight, baren i toppetasjen av The William Vale hotell i Williamsburg. Hvis det er rolig der, kan dere prøve Berry Park eller Radegast Hall & Biergarten.

God tur!

Send meg gjerne en epost hvis du har andre gode tips, som det er verdt å oppdatere denne artikkelen med.