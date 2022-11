Slik er livet uten strøm: – Vanskeligere for hver time

KYIV: I landets hovedstad samler folk seg i telt for å lade telefonen og annet elektrisk utstyr etter at store deler av byen befolkning står uten strøm Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Onsdag 23. november utførte Russland et større angrep mot Ukraina.

Angrepet førte til at de aller fleste husstandene i landet mistet strømmen, ifølge Ukrainas energidepartement. I tillegg ble alle landets atomkraftverk skrudd av samtidig for første gang.

Også nabolandet Moldova ble berørt av angrepsbølgen, da store deler av befolkningen var uten strøm.

President Volodomyr Zelenskyj sa i et hastemøte med FNs sikkerhetsråd at angrepene på strømnettet er en forbrytelse mot menneskeretten.

Norges FN ambassadør. Mona Juul, uttalte at det er et overlagt angrep på sivile og sivil infrastruktur.

Nå går flere ukrainere inn i en svært tøff vinter, uten både strøm og tilgang til rent vann.

Opererer med lommelykt

Strømbruddet onsdag ga enorme konsekvenser for flere rundt om i landet.

I hovedstaden Kyiv måtte et barn opereres i hjerte. Kirurgene hadde åpnet opp brystkassen for å komme til barnets hjerte, da strømmen gikk. Det skriver The New York Times.

Et nødaggregat ble skrudd på for å holde livsnødvendige maskiner gående.

Sykepleiere og assistenter holdt lommelykter over operasjonsbordet, slik at kirurgene kunne gjennomføre operasjonen.

På Instagram har direktøren ved The Heart Institute i Kyiv, Borys Todurov, lagt ut en video hvor han forteller at de så langt klarer seg.

«Men for hver time blir det vanskeligere», skriver han. Ifølge Todurov mistet de ingen pasienter den dagen.

Ifølge CNN var det i på et sykehus i Dniprodonetsk flere titall pasienter som var kritisk skadet og ble operert da strømmen gikk.

På Facebook skriver en av legene ved sykehuset, Sergii Ryzhenko, at flere anestesileger og kirurger tok på seg hodelykter. De skal ha klart å redde alle som ble operert.

Ifølge Ryzhenko er det første gang på de 35 årene sykehuset har vært i drift, at de har vært uten strøm.

Natt til torsdag var millioner av innbyggere fortsatt uten strøm, ifølge The New York Times. Landets energiminister sa klokken 04:00 natt til torsdag at de hadde klart å koble sammen strømnettet igjen, som åpnet muligheten for å tilføre strøm direkte til kritisk infrastruktur.

En konstant summing

Ordføreren i Kyiv, Vitali Klitschko, sa tidligere torsdag at så mye som 70 prosent av byen fortsatt var uten strøm. Noen steder har fått tilbake rennende vann.

I Kyiv kan man ifølge The Wall Street Journal høre en konstant summing av aggregater som er plassert rundt om i byen.

Aggregatene skal være plassert ved kiosker, blomsterbutikker og cafeer.

At cafeene har strøm fører til at folk strømmer til for å lade ulik elektronikk som mobiltelefoner.

Lviv: Folk samler seg på cafeer for å lade telefoner og varme seg Foto: Yuri Dyachyshyn / AFP

Bilder fra Kyiv visere mennesker som er samlet sammen i telt, hvor innbyggerne kan lade telefoner og for å komme inn i varmen.

Flere forteller historier om at de fyrer i vedovner med både ved og alt annet som brenner.

– Det er en veldig vanskelig tid, men vi er sikker på at vi vil vinne til slutt, sier en kvinne som The Wall Street Journal har snakket med.