Slik er hverdagen i krig

Når Zaporizjzja nevnes i media, står byen ofte sammen med ord som «atomkatastrofe», «eksplosjoner» og «kjemiske våpen».

Forrige uke ble byen nok en gang mål for russiske angrep. Tre personer er meldt omkommet, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Det har ved flere anledninger vært frykt for at Russland kommer til å bruke kjemiske våpen i byen som huser Europas største atomkraftverk.

Det er ingen tvil om at dette skaper ekstra nervøsitet blant de som bor i Zaporizjzja.

Mens noen føler seg maktesløse i krigen, fortsetter andre å skrike så høyt de kan om den. Siden 24. februar 2022 har livet vært snudd på hodet og hver ukrainer har måtte finne egne løsninger på hvordan de skal få hverdagen til å gå opp.

TV 2 har snakket med tre av dem.

Å vokse opp i en krigssone

Når det smeller, rykker barna til.



– Vi har flyttet litt vekk fra byen så vi ikke måtte høre eksplosjoner like ofte, skriver mamma Valeriya til TV 2.



Livet var ikke alltid sånn. Småbarnsfamilien bodde i en landsby litt utenfor byen Zaporizjzja.



– Barna har det bedre i frisk luft enn inne i byen, sier moren.

Nå er landsbyen nærmest jevnet med jorden. Den var en av de første landsbyene som ble okkupert da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor.



Før krigen var livet ganske normalt. Valeriya beskriver byen som levende og vakker med gamle, historiske bygninger. Hun understreker at livet på mange måter fortsetter som før, men frykten for nye angrep er overhengende.

BARN I KRIG: Valeriya fortelle at det kan være utfordrende å oppdra barn i et land i krig. Foto: Privat

Familie i Russland

På andre siden av grensen i Russland, har Valeriya flere familiemedlemmer; foreldre, søsken og en bestemor.

Men krigen snakker de ikke om.

– Ingen skjønner noe av denne krigen. Alle vil at den skal være over så fort som mulig.

Valeriya er født i Russland, men flyttet til Ukraina i 2019 sammen med mannen. Sammen fikk de to barn, som nå er 1,5 og 3 år gamle.

– Dessverre har jeg fortsatt russisk pass.

Det russiske passet gir henne få muligheter til å forlate regionen for et tryggere sted.

– Ukraina hjelper ikke russere som er i Ukraina under krigen. Du kan forlate landet, men det er vanskelig å krysse grensen inn til Polen. Man kan dra til de okkuperte områdene, og til Russland. Men det vil jeg ikke, sier hun.

Enn så lenge har Valeriyas mann ikke blitt vervet av den ukrainske hæren.

– Jeg vil virkelig ikke at han skal dra til fronten. Å forlate små barn uten pappaen sin … Det er skummelt.

Atomkraftverket, som verden nå følger med argusøyne, tenkte Valeriya sjeldent på før. Det endret seg da Ukraina ble invadert av nabolandet.



Men Valeriya tviler på at Russland vil sprenge kraftverket, fordi strålingen også vil gå langt inn i Russland.

– Så dumme er de ikke, sier hun.

Familien får utdelt kaliumjod av lokale myndigheter som de kan ha i drikkevannet hvis kraftverket skulle angripes.

– Men vet du, jeg tror ingenting vil redde oss hvis det faktisk skulle eksplodere.

Firebeinte ved fronten

Tre store trebokser ligger spredt på en gressplen. Inni én av dem ligger det ammunisjon.

Ved siden av står hundetrener Julia Kryvoruchko, med den belgiske fårehunden Javelinka i bånd.

– Klar!

På et par sekunder markerer Javelinka.

– Når raketter nå treffer befolkede områder hver dag og høyhus kollapser, blir redningshunder viktige, sier Julia.

Da Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina, tok hverdagen til Julia en ny vending.



Sammen med andre sivile etablerte hun en kommisjon for å hjelpe militære hundeførere.

Helt siden hun fikk sin første hund da hun var åtte år gammel har hun dedikert livet sitt til hundetrening.

Nå kunne Julias kunnskaper hjelpe et Ukraina under angrep.

Julia mener at hunder er en unik ressurs både under og etter krig.

Hjelper soldatene

– Vi prøver å sørge for at hver enkelt hundefører ikke trenger å lete etter mat til hunden sin under kampoppdrag, skriver hun til TV 2.



Hundene har mange behov. Like viktig som mat er veterinærmedisiner og behandling mot flått og lopper.

Hvis pengene strekker til, kjøper hun også inn diverse utstyr og ammunisjon til hundesøk.

FIRBEINT MEDHJELPER: På Julias instagramprofil deler hun bilder og videoer om det arbeidet hun gjør Foto: Privat

Men det er ikke bare ved frontlinjen det er bruk for hunder. Julia forbereder sine egne tre hunder, Jessi, Milli og Javelina, på tiden som kommer etter krigen.



– Når okkupasjonen av territoriene våre opphører, vil det bli stor etterspørsel etter detektorhunder som kan søke etter eksplosiver, ammunisjon, våpen og narkotika, skriver Julia.

I samarbeid med polititjenesten arrangerer hun konkurranser for hunder og hundeeiere. Her blir hunder testet i blant annet sporarbeid og områdesøk.

En brennende interesse for hunder og en kjærlighet for Ukraina er det som driver Julia.

– Jeg liker dette området og føler at jeg har et potensial. Jeg ønsker virkelig å hjelpe Ukraina med arbeidet mitt.

– Jeg savner mitt gamle liv

– Åh, hører du nødalarmene i bakgrunnen, avbryter Daria mens hun snakker med TV 2.



– Men vi kan bare fortsette, det gjør ikke noe, det er veldig normalt.

Daria Khalkevych er 22 år og er født og oppvokst i Zaporizjzja.

– I Zaporizjzja pleide jeg å spise frokost på hjørnekafeer, og i helgene gikk jeg på bar sammen med vennene mine. Livet var normalt, forteller hun.

– Nå handler livet i Zaporizjzja om mat, søvn og redsel.

Da de forsto at krigen kom til å vare en stund, flyktet Daria, moren Anatonia og broren Egor til Leipzig i Tyskland. Selv om hun søkte sammen med andre ukrainere, lengtet hun tilbake til hjemlandet.



FLYKTNINGER I TYSKLAND: Sammen med sin bror og mor flykta Daria fra Ukraina til Leipzig. Foto: Privat

– En stor del av livet mitt forble i Ukraina. Jeg så vennene mine melde seg til krigen og at landet mitt var i nød.

I november samme år flyttet Daria og moren derfor tilbake til krigsrammede Ukraina. Broren ble igjen i Tyskland for å fortsette studier der.

– Jeg er veldig glad for at jeg bor her nå. Jeg ser for meg framtiden min her.

DEMONSTRERER: Daria og moren Anatonia engasjerer seg for et fredelig Ukraina sammen. Her er de sammen på en demonstrasjon i Leipzig i Tyskland. Foto: René Pertzsch

Frivillig arbeid

Hver uke samarbeider Daria og moren med å samle inn penger til skadde soldater som er innlagt på det lokale sykehuset.

Sykehuset i Zaporizjzja er stort og ligger nær fronten. Derfor kommer mange sårede soldater dit for å få behandling.

Daria og moren gir klær, medisiner, og andre dagligdagse artikler. I tillegg får soldatene små gleder som snacks og spill, for å forbedre livskvaliteten deres mens de er innlagt. I samarbeid med legene på sykehuset prøver hun å tilrettelegge for den enkelte soldats behov.

Hun beskriver denne oppgaven som krevende, spesielt emosjonelt.

– Jeg vet ikke alltid hva jeg skal si til dem. Jeg prøver å finne ord, men det er så vanskelig.

Daria bruker sosiale medier for å fortelle om arbeidet de gjør.



«Sårede ukrainske soldater trenger hjelp», skriver hun i et innlegg på Instagram. Her deler hun også bilder av medisiner og klær som har blitt kjøpt inn med penger de har samlet inn.

Men, etterspørselen for humanitær, militær og økonomisk hjelp er høy, og Daria har derfor måttet ty til kreative metoder for å få folk til å støtte arbeidet.

Her har hunden hennes vært til stor nytte. Han er nemlig maskot for det frivillige arbeidet hennes.

– Snart er han et år og da har jeg planer om å lage en «bursdagsinnsamlingsaksjon» for ham.