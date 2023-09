Slik er det på innsiden av Kims pansrede luksustog

BESØK: Kim Jong-un er trolig på vei til Russland for å snakke med Vladimir Putin. Ifølge amerikansk etterretning er målet å få i havn en avtale om kjøp av ammunisjon. Dette bildet er fra sist møte mellom de to i april 2019. Foto: (AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Etter halvannet år med krig, begynner Russland å gå tom for ammunisjon. I tillegg til å øke våpenproduksjonen hjemme, snur de seg til en gammel alliert med et stort våpenlager; Nord-Korea.

Ingen vet hvor mye våpen og ammunisjon det isolerte landet faktisk besitter, men trolig er det massivt. En avtale om kjøp av ammunisjon kan gi russerne en solid boost i krigen mot Ukraina.

I NORD-KOREA: Kim Jong Un og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu i Pyongyang 27. juli i år. Korean Central Foto: News Agency/Korea News Service via AP

Amerikansk etterretning forventer at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un skal møte president Vladimir Putin i Vladivostok denne uken.

– Vi vet at den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, nylig besøkte Nord-Korea for å snakke om våpen. Mest sannsynlig vil Kim Jong-un og Putin snakke om dette under møtet, sier Alexander Gabuev fra Carnegie Russia Eurasia Center til AP.

Opplysningene om et møte er bekreftet av Kreml.



Reiser trolig i pansret tog

Ifølge den sørkoreanske nyhetskanalen YTN, forlot Kim Jong-un Pyongyang med tog søndag.

2019: Det grønne og gule pansrede toget har blitt brukt av Kim Jong-uns familiedynasti i mange år. Her fra Khasan på russisk side av grensen 24. april 2019.

Trolig går turen fra Pyongyang til Vladivostok på den russiske stillehavskysten, i et pansret tog. En tur som tar rundt 20 timer.

Det pansrede toget har nærmest blitt et symbol for familiedynastiet til Kim. De karakteristiske grønn- og gulfargene har blitt beholdt gjennom årene.

Ifølge en artikkel i Chosun fra 2009 består toget av hele 90 vogner. Gjennomsnittsfarten er ikke akkurat imponerende. Det beveger seg i gjennomsnitt i 60 kilometer i timen.

Sikkerhet

Sikkerheten er i høysetet. I tillegg til pansrede vogner, blir en mengde sikkerhetsfolk sendt i forveien for å sjekke linjer og stasjoner for bomber, og toget eksporteres av militærhelikoptre.

KONFERANSE: Dette bildet viser Kim Jong-un på vei hjem fra et basøk i Kina i januar 2019. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Hvordan det er inni kan man danne seg et bilde av gjennom noen få bilder fra statlige nyhetsbyråer, og en beskrivelse av Konstantin Pulikovsky som reiste med toget og skrev om det i en bok kalt «orientexpressen»

Et av de få bildene som finnes fra innsiden viser et hvitmalt konferanserom med røde skinnmøbler. Det skal også være utstyrt med flatskjermer og diverse luksusgjenstander.

Toget fotografert på reisen til Vladivostok i 2019. (AP Photo/Alexander Khitrov, File) Foto: Alexander Khitrov

Ifølge Pulikovsky ble de servert gourmetmåltider fra en variert meny. Man kunne bestille fersk hummer, og vin fra hele verden.

Stengte helt ned

Dette blir første gang den nordkoreanske lederen besøker Russland siden april 2019. Det allerede lukkede landet stengte grensen til nabolandene helt under pandemien.

Som sin far og bestefar, skal Kim Jong-un foretrekke å reise med tog. Kun to ganger tidligere vet man med sikkerhet at Kim har reist med fly. Det var da han møtte USAs president Donald Trump i 2018, og Kinas president Xi Jinping, samme år.

GRENSEN: Nord-Korea stengte den 800 meter lange «Vennskapsbroen» under koronapandemien i 2020. Dette satellittbilde fra november 2022 viser et tog som passerer grensen. Foto: Planet Labs/TV 2

Ifølge YTN kan et møte mellom Kim og Russlands president Vladimir Putin finne sted onsdag.



Advarer

USA advarer på det sterkeste Nord-Korea mot å forsyne Russland med våpen og ammunisjon til bruk i sin krigføring.

– Verdenssamfunnet vil sørge for at de vil måtte betale prisen for det, sier president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan.

– USA vil se etter muligheter til å fraråde dem fra å gjøre dette, legger han til.

Eksport av våpen fra Nord-Korea til Russland vil være et brudd på en FN-resolusjon som forbyr nordkoreanerne å importere eller eksportere våpen.

Det har lenge vært mistanke om at Russland ikke håndhever FN-sanksjonene mot Nord-Korea fullt ut, noe som også har gjort det vanskeligere å hindre landet i å utvikle atomvåpen.

Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har også utvekslet brev der de tar til orde for «omfattende strategisk og taktisk samarbeid».

Forholdet mellom Moskva og Pyongyang går helt tilbake til opprettelsen av Nord-Korea i 1948, da sovjetiske tjenestemenn bidro til å sette inn Kim Il-sung, farfaren til dagens Kim, som landets første leder.

Russisk bistand var også avgjørende for Nord-Korea fram til Sovjetunionens kollaps på begynnelsen av 1990-tallet.