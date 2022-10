Slik er den ukrainske fremgangen

Ukrainske soldater står smilende foran en bygning der det blågule flagget vaier:

– Fallskjermjegere fra den 46. brigaden har frigjort landsbyen Mala Oleksandrivka. Det ukrainske flagget vaier, lyder budskapet fra soldatene.

– Ære til Ukraina! Ære til heltene!

Video: Ukrainian Armed Forces

I stadig flere landsbyer og tettsteder i Kherson fylke, sør i Ukraina, blir det russiske flagget erstattet med det ukrainske.

Russiske styrker har blitt tvunget til retrett flere steder nordøst i Ukraina, og nå skjer det samme langs den sørlige frontlinjen i Kherson fylke.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj har de ukrainske styrkene gjenerobret titalls landsbyer i øst og sør.

– Den ukrainske hæren rykker fram ganske raskt og kraftfullt, sa Zelenskyj i sin daglige tale i sosiale medier tirsdag kveld.

Ukrainsk fremrykking

Russiske myndigheter erkjente tirsdag at ukrainske styrker har gjenerobret områder i Kherson fylke sør i Ukraina, blant annet langs vestbredden av elven Dnipro.

Kart fra den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War viser hvordan de ukrainske styrkene sakte, men sikkert har spist seg sørover langs den vestlige siden av elven fra 29. september til 5. oktober.

Kartet viser de områdene ukrainske styrker har gjenerobret fra 29. september frem til 5. oktober. Det røde området er under russisk okkupasjon, mens de grønne områdene viser nylig frigjorte ukrainske områder. Kilde: ISW/New York Times. Grafikk: Torleif Hamre

Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, sier det nå virker som om ukrainerne har klart å bygge opp nok kampkraft til å holde offensiven i sør gående.

– Det er en seig offensiv kraft i det ukrainske angrepet. Det er ikke uvanlig å trenge gjennom en forsvarslinje, dersom man får til en overraskelse, men så stopper det ofte opp dersom du ikke har nok trøkk bak, sier Ydstebø til TV 2.

KAMPKRAFT: Palle Ydstebø er oberstløytnant og sjef for landmakt ved krigsskolen. Han mener det virker som om Ukraina har bygget opp nok kampkraft til å fortsette offensivene i sør og øst. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det ser ut til at de har bygd opp nok kampkraft til at de klarer å holde det gående, og det i et område som russerne har brukt flere måneder på å befeste.

Angriper russiske forsyningslinjer

Kherson by, som er hovedstaden i fylket ved samme navn, var den første store ukrainske byen Russland tok kontroll over etter invasjonen 24. februar.

Fortsatt er byen under russisk okkupasjon, men ukrainerne presser på fra de vestlige og nordlige delene av fylket.

De russiske styrkene har blitt tvunget til å trekke seg tilbake for å omgruppere, og over 20.000 russiske soldater står i fare for å bli isolert på vestsiden av Dnipro-elven.

– De har svært få muligheter fordi de er isolert på vestsiden av Dnipro-elven. Her holder ukrainerne de tre broene over elven ødelagte ved hjelp av HIMARS-systemene og vanlig artilleri, sier Ydstebø.

– Russerne har bare noen pongtong-ferjer som såvidt klarer å holde et minimum av forsyningstjenester over elva, så der har de svært få muligheter til å komme på offensiven og er prisgitt det ukrainske initiativet.

ØDELAGT: Et bilde tatt i juli i år viser hull i Antonivka-broen over Dnipro-elven etter et ukrainsk artilleri-angrep. Ved å ødelegge broene over elven forhindrer ukrainerne russerne i å få over forsyninger. Foto: STRINGER

Ydstebø mener de russiske soldatene ikke har så mange alternativer å velge mellom.

– Det er bare tiden og veien før de enten må trekke seg ut og komme seg over til den andre siden av elven. Eller de må stå og slåss til siste mann, men det krever en annen motivasjon enn de har vist så langt, sier oberstløytnanten.

Presser på i øst

Også øst i landet presser de ukrainske styrkene på.

Den ukrainske fremgangen mot de russiske styrkene blir også bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Blant annet kan Ukraina nå ha mulighet til å treffe en viktig nøkkelvei, ifølge britisk etterretning.

Kartet viser de områdene ukrainske styrker har gjenerobret fra 29. september frem til 5. oktober. Det røde området er under russisk okkupasjon, mens de grønne områdene viser nylig frigjorte ukrainske områder. Kilde: ISW/New York Times. Grafikk: Torleif Hamre

– Det er høyst sannsynlig at Ukraina nå kan treffe nøkkelveien «Svatove-Kreminna» med de fleste av sine artillerisystemer, noe som ytterligere anstrenger Russlands evne til å forsyne sine enheter i øst, skriver det britiske forsvarsdepartementet (MoD).

Palle Ydstebø sier ukrainerne bevisst går etter russiske forsyningslinjer.

– Ukrainerne går etter kommunikasjonslinjer for på den måten isolere de russiske styrkene fra forsyninger og forsterkninger før de går på selve styrkene.

FRIGJORT: En mann henter vann utenfor en ødelagt bygning i den nylig frigjorte byen Lyman i Donetsk fylke. Innbyggerne har ikke hatt elektristet, gass eller vann siden midten av mai. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Oberstløytnanten mener ukrainerne nå kan skaffe seg en god fordel før våren dersom de klarer å opprettholde momentum.

– Ukraina har tatt initiativet. De driver de to offensivene sine, i sør og i nord, og har lagt føringer for krigen på bakken.

– Det avhenger av hva de har av våpen og etterforsyninger for hvorvidt de klarer å presse på videre gjennom høsten og om de har kraft til å holde det gjennom vinteren. Om de har det, kan de skaffe seg en god fordel før våren, sier Ydstebø.