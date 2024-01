Slik blir tronskiftet i Danmark

KONGE: Den danske kronprinsen Frederik blir ny monark i den første fredelige danske abdiseringen på nesten 900 år. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP / NTB.

Det er duket for en kongelig søndag i Danmark. Etter 52 år på tronen gir Dronning Margrethe tronen til sin sønn.

Hun ble dronning fordi hun ikke hadde en bror. Når Margrethe (83) i dag abdiserer til fordel for sin sønn, har hun sittet på tronen lenger enn noen annen dansk monark.

Det danske statsoverhodet tok saken i egne hender da hun i nyttårstalen varslet om sin abdikasjon. Det er første gang på nesten 900 år at en dansk monark abdiserer frivillig.

KONGEREKKE: Dronning Margrethe gir stafettpinnen videre til sin sønn Frederik i dag. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB.

– Alle som ikke ønsker å feire Danmarks nye kong Frederik, bør holde seg unna København sentrum, som vil koke over av festglade mennesker, skriver danske medier.

Dronningens eldste sønn overtar tronen og får da tittelen kong Frederik X. Ifølge eksperter er både kronprins Frederik (55) og kronprinsesse Mary (51) svært godt forberedt på oppgaven som venter dem.

SJOKKERTE: Dronning Margrethe sendte sjokkbilder gjennom Danmark da hun annonserte at hun ville trekke seg i nyttårstalen. Foto: skjermdump: DR

Tronskifte under statsråd

Før deres nye hverdag begynner, må de gjennom det høytidelige programmet for selve tronskiftet.

Klokken 13.35 kjører kronprinsparet og prins Christian (18) i bil fra Frederik VIIIs palé på Amalienborg slott til Christiansborg slott. Få minutter etter kommer dronning Margrethe i en karét.

Klokken 14 er det statsråd på Christiansborg slott. Her skal dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian delta sammen med regjeringen og statssekretæren i statsrådet.

Tronskiftet finner sted under statsrådets møte i det øyeblikk dronningen har signert en erklæring om sin abdikasjon. Med det blir kronprins Frederik kong Frederik X.

SLOTT: Det er inne på Christiansborg slott at Danmark får sin nye konge, søndag. Foto: Fredrik Hagen

– Dropp bil og sykkel!

Dansk politi regner med at svært mange mennesker vil strømme til København. De ber folk komme i god tid og droppe både bil og sykkel og heller ta seg fram med offentlig transport eller til fots.

– Vi kan ikke forutse hvor mange vi blir i København på søndag, men vi regner med at veldig, veldig mange mennesker vil være i byen for å delta i feiringen, sier Peter Dahl ved politiet i København.

FESTDAG: Danskene har allerede samlet seg i gatene for å feire tronskiftet. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix/ Ritzau Scanpix

200 flagg

Fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen i København vaier nå 200 røde og hvite flagg som en hyllest til det danske kongehuset. Flaggalleen strekker seg drøyt 1,1 kilometer gjennom byen.

– Det blir en helt spesiell opplevelse for alle som er en del av København. Vi ønsker hjertelig velkommen til vår kommende konge og hyller i fellesskap en helt fantastisk dronning, som dronning Margrethe har vært for både København og hele Danmark, sier direktøren for Københavns handels- og næringsforening, KCC, Michael Gatte.

Flere av butikkene i den lange gågata Strøget skal holde ulike markeringer og på ulikt vis hylle det danske kongehuset.

HILSTE: Danmarks dronning Margrethe var i forrige uke på sin siste nyttårstur som regent. I en gullkarét ble hun kjørt fra Amalienborg slott til Christiansborg slott i København. Foto: Emil Nicolai Helms,Ritzau Scanpix

Hederssalutt

Klokken 14.30 inviterer det nykronede kongeparet spesielt inviterte gjester til Christiansborg slott.

Når klokken slår 15, vil kong Frederik X vise seg for befolkningen for første gang. Det skjer når han går ut på balkongen på Christiansborg slott, der statsminister Mette Frederiksen (S) skal forkynne tronskiftet. Kongen taler og avslutter med valgspråket.

Klokken 15.10 blir det hederssalutt fra Batteriet Sixtus på Holmen i København. Batteriet Sixtus vil hilse den nye kongen med 3 ganger 27 skudd. Samtidig blir kongeflagget senket ved Christian IXs slott og heist ved Frederiks VIIIs slott.

DANSK: Strøget i København pyntet til tronsskiftet i Danmark søndag. Foto: Ingrid Wollberg/

Klokken 15.30 kjører kongeparet i karét fra Christiansborg slott. Kongeparet eskorteres av Gardehusarregimentets Hesteskadron fra Christiansborg slott til Frederik VIIIs palé.

Halvannen time senere, klokken 17, blir det overføring av de kongelige fanene fra Christian IXs slott til Frederik VIIIs slott.