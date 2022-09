Slik blir ny monark utnevnt

Charles ble konge i det øyeblikket dronning Elizabeth sovnet inn, på grunn av en gammel lov som sørger for at Storbritannia aldri er uten en monark og at «kongen aldri dør».

Kong Charles III vil bli kronet under en seremoni ved en senere anledning. Det kan ta flere måneder, slik det gjorde for dronning Elizabeth i hennes tid.

Den formelle prosessen med å erklære Charles som konge, er imidlertid i gang. I Storbritannia skal det som kalles Tiltredelsesrådet samles så fort en monark dør. Det har ikke skjedd siden kong George VI døde i 1952.

HYLLES: Barnetegninger og andre hilsninger utenfor WIndsor Castle fredag 9. september.. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Tiltredelsesrådet består av Londons borgermester, medlemmer fra Det kongelige råd, riksembedsmenn og andre høytstående tjenestepersoner. Rådet ledes nå av Penny Mordaunt, som også er lederen av Underhuset. Dronninggemal Camilla og prins William er også med i rådet.

Medlemmene skal møtes så raskt det er praktisk mulig, på St. James Palace i London.

Dette skal skje klokken 11 lørdag formiddag, norsk tid, og blir for første gang TV-sendt. Da vil Charles formelt blir kong Charles III.

– Tiltredelsesrådet er en konstitusjonell nødvendighet. Det stammer fra angelsaksisk tid, da alle høvdingene i landet møttes og valgte en ny konge blant Odins etterkommere, sier kongehus-kommentator Alastair Bruce til Sky News.

Da kong Charles VI døde 6. februar 1952, var det 191 medlemmer av Tiltredelsesrådet til stede da dronning Elizabeth ble utnevnt til monark.

70 ÅR PÅ TRONEN: Dronning Elizabeth ble utnevnt til dronning i 1952 og satt på tronen til sin død 8. september 2022. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

Første del består av opplesing av tiltredelsesteksten, som skal signeres. Så vil kongen lese opp en personlig uttalelse om sin mors død, og deretter den skotske ed, som alle konger og dronningen har avlagt siden 1714.

Etter seremonien, vil kongens erklæring bli lest høyt utenfor St. James’ Palace i London, utenfor Royal Exchange i London, samt i Edinburgh, Cardiff, Belfast og andre steder i Samveldet klokken 12.00 lokal tid søndag.

Flaggene skal heves til topps under denne prosessen, før de igjen senkes til halv stang for å markere dronningens bortgang.