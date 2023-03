Slik ble han lokket til å spionere for Kina

Ferske rettsdokumenter gir et unikt innblikk i hvordan en kinesisk etterretningsagent gikk frem for å rekruttere en ny spion.

KINESISK BALLONG: Kinas interesse for å spionere på andre nasjoner er velkjent. Tidligere i år var denne spionballongen over USA en av de store snakkisene i internasjonal presse. Foto: Larry Mayer/The Billings Gazette via AP / NTB

Den første henvendelsen kom på LinkedIn i mars 2017.

Det var en venneforespørsel fra en ansatt ved et universitet i Kina. Forespørselen ble godkjent, nærmest automatisk. Er det ikke det man gjør på LinkedIn?

Noen dager senere kom det en direktemelding fra samme konto. En forespørsel om å reise til hjemlandet for å holde et foredrag på et universitet der.

David Zheng ble selvsagt smigret.

– Jeg følte meg beæret som ble invitert til å snakke, sier Zheng til The New York Times.

Det nye bekjentskapet

Zheng er fra Kina, men flyttet til USA i 2003 for å utdanne seg som strukturell ingeniør. Han fullførte doktorgraden sin i 2007, men ble værende i USA og jobbet nå med utviklingen av vifteblader til flyjetmotorer for selskapet G.E. Aviation.

SPESIALIST: David Zheng jobbet med utvikling av vifter og blader til flymotorer. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP / NTB

G.E. Aviation er blant verdens fremste på jetmotorer og viftebladene deres er både lette i vekt og svært sterke. De bidrar til at et fly kan frakte mer vekt med mindre drivstoff.

Morgenen etter at Zheng sjekket inn på et hotell i Nanjing, ble han møtt av mannen som sendte LinkedIn-forespørselen og en som introduserte seg som Qu Hui og sa at han var vise-generalsekretær for Jiangsu-provinsens forening for vitenskap og teknologi.

Zheng hadde på forhånd understreket at han ikke kunne dele bedriftssensitiv informasjon. Han holdt foredraget for et 20-talls studenter og ansatte. Det var iallfall det han ble fortalt at de var. De hadde imidlertid uvanlig spesifikke og teknisk avanserte spørsmål.

Under middagen senere samme dag, fikk Zheng to pent innpakkede bokser med te og 3500 dollar (rundt 35.000 norske kroner), som skulle dekke reisen.

Da Zheng reiste hjem til USA dagen etter, var han fullstendig uvitende om at Qu Hui verken het Qu Hui eller jobbet der han sa at han jobbet.

Det eneste som var sant, var at han var visedirektør. I Kinas sikkerhetstjeneste. Hans egentlig navn er Xu Yanjun.

Og han hadde en plan om å rekruttere Zheng som spion.

SIKKERHET: Ansatte i G.E. Aviation på vei ut av en bunker ved testlokalene selskapet har i Peebles i Ohio. Foto: Matt Sullivan / Reuters / NTB

Misfornøyd agent

«Utakknemligheten hans er skamløs. Skal ta hevn», skrev Xu Yanjun i sin iCalendar-dagbok i mars 2017.

Det gikk ikke så bra for Xu Yanjun, verken privat eller på jobb.

I dette tilfellet var det et avslag på refusjon av et middagsutlegg som irriterte ham. Xu kom dårlig overens med sjefen sin i Kinas sikkerhetstjeneste, Zha Rong.

Zha var mentoren til Xu da han begynte i det kinesiske etterretningsbyrået i 2003. De spesialiserte seg på luftfartsteknologi og steg i gradene sammen.

I 2015 ble Xu visedirektør for sin divisjon, en utnevnelse som ble godkjent av kommunistpartiet. Zha ble også forfremmet og fortsatt derfor å være sjefen hans.

Dagboknotatene viser at Xu angret på at han ble etterretningsagent i det hele tatt. «Jeg ble lurt», skrev han ifølge Bloomberg i dagboka i februar 2016.

ETTERRETNINGSAGENT: Xu Yanjun jobbet for Kinas etterretningsbyrå og forsøkte å få tak i forretningshemmeligheter fra amerikansk luftfart. Foto: Butler County fengsel / AP / NTB

19. mai 2017 førte han inn i dagboka at han følte seg forlatt av hele verden. «Arbeid, forhold og penger går i feil retning», konstaterte han, etter at hans forhold til en elskerinne tok slutt og han på toppen av dette tapte penger i aksjemarkedet.

«Jeg rotet meg inn i dette økonomiske uføret selv», fastslo han.

Denne iveren etter å loggføre tanker og hendelser i en iPhone, skulle vise seg å bli kostbar for Xu Yanjun.

«FBI vil snakke med deg»

David Zheng ble engstelig da IT-avdelingen hos G.E. Aviation 1. november 2017 tok harddisken hans og ba ham møte noen fra sikkerhetsavdelingen.

Zheng hadde holdt foredraget på Nanjing-universitetet hemmelig for arbeidsgiveren.

SMIL: Studenter ved Nanjing-universitetet i Jiangsu-provinsen danner verdens største smilefjes under universitetets 110-årsjubileum i 2012. Foto: Sean Yong / Reuters / NTB

Nå ble han plutselig utspurt om turen. Han løy og sa at han hadde reist hjem på grunn av en skolegjenforening og sa at han brukte mesteparten av tiden på familie og venner.

«FBI vil snakke med deg», svarte sikkerhetsavdelingen.

Zheng gjentok løgnen om skolegjenforening, familie og venner.

«Det er straffbart å lyve for FBI», sa agent Bradley Hull.

Zheng erkjente til slutt at han hadde holdt et foredrag om bruk av blandingsmaterialer i flydesign. Han unnskyldte seg med at han hadde passet på å ikke avsløre informasjon som var G.E. Aviations eiendom, selv om han hadde lastet ned noen filer som tilhørte arbeidsgiveren.

Neste gang Zheng møtte visedirektør Xu Yanjun i Kinas sikkerhetstjeneste, var det på oppdrag for FBI.

Han ble suspendert av G.E. Aviation, men det amerikanske etterretningsbyrået hadde konkludert med at hans eneste forbrytelse så langt var å lyve til FBI.

Deres teori var at Kina ville rekruttere Zheng som spion.

Nå ville FBI teste denne teorien, i håp om å få vite mer om hvordan den kinesiske etterretningen jobber.

Utlevering fra Belgia

David Zheng sendte Xu Yanjun en kopi av innholdsoversikten til laptopen sin. Den kinesiske agenten foreslo da at de kunne møtes i Europa, ettersom Zheng hadde sagt at han skulle på en jobbreise til Frankrike fra 25. mars til 6. april.

De ble enige om å møtes i Amsterdam.

Kort tid før avreise ba Zheng om å legge møtet til Brussel i stedet, siden sjefen hadde bedt ham besøke et selskap der.

Den egentlige årsaken var at FBI ville at møtet skulle skje i et land hvor de var trygge på at de lokale myndighetene ville si ja til å arrestere og utlevere Xu.

Xu Yanjun og en kollega fra det kinesiske etterretningsbyrået ble arrestert utenfor en kafé i Brussel 1. april 2018. De hadde hver sin smarttelefon på seg, samt 7000 euro og 7000 dollar i kontanter.

Seks måneder senere ble Xu utlevert til USA, hvor han ble siktet for økonomisk spionasje.

20 års fengsel

Amerikanske myndigheter satt på sterke bevis da Xu Yanjun ble stilt for retten i fjor. Mye av det kom fra 42-åringens egen smarttelefon, som inneholdt både dagboka og lydopptak.

11. november i fjor ble Xu Yanjun dømt for spionasje på vegne av kinesiske myndigheter og for å forsøke å stjele forretningshemmeligheter fra G.E. Aviation og andre selskaper.

Kina ønsker å bygge sine egne jetmotorer, basert på det amerikanske selskapets teknologi, argumenterte påtalemyndighetene.

Xu ble dømt til 20 års fengsel.

Ifølge Cincinnati Enquirer har USA siden 1990 tiltalt nærmere 700 mennesker relatert til spionasje for Kina.

David Zhang mistet jobben, men takket være samarbeidet med FBI unngikk han ytterligere straff. Han har funnet seg en ny jobb, i et annet fagområde.

Han anser seg ikke som noe offer, sier han til The New York Times.

– Hvorfor takket jeg ja til invitasjonen uten å diskutere det med arbeidsgiveren og familien min? Jeg må bære konsekvensene for det jeg gjorde.