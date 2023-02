– Slått i hjel av folk som egentlig skulle ha beskyttet ham

Tirsdag kveld lokal tid ble det hold minnestund for 29 år gamle Tyre Nichols. Nichols døde etter å ha blitt utsatt for grov vold fra flere politibetjenter den 7. januar.

Minnestunden ble holdt i den historiske Memphis-kirken Mason Temple, som også er stedet hvor Martin Luther King holdt sin aller siste tale før han ble drept i 1968.

Det gjorde det ekstra spesielt for de etterlatte.

I bakgrunnen holdt venner og familie opp bilder av Nichols. Bildene viste småbarnsfaren ligge bevisstløs på sykehuset kort tid før han døde.

«Jeg er en mann», stod det med tykk rød skrift på alle bildene.

«JEG ER EN MANN»: Familie, venner og aktiviser var samlet i Mason Temple for å minnes Tyre Nichols. Rundt alteret stod de etterlatte og holdt opp dette bildet av Nichols. Foto: Alyssa Pointer / Reuters

– En hel verden så denne mannen bli slått i hjel av mennesker som egentlig skulle ha beskyttet ham, sier borgerrettighetsforkjemper Al Sharpton under minnestunden.

Jamal Dupree, Nichols bror, forteller at han hele livet har følt på et hat mot byen hvor broren hans til slutt ble drept.

MAMMA: RowVaughn Wells, mammaen til Nichols. Foto: Alyssa Pointer / Reuters

– Jeg hater at jeg ikke var her da det skjedde. Selv om jeg har kjempet hele livet, så klarte jeg ikke å kjempe for deg. Jeg var ikke der. Men nå skal jeg være her - for de andre, for stefaren vår og for mamma.

Onsdag 1. februar tar de etterlatte et siste farvel med Tyra Nichols. Flere profilerte amerikanere vil være tilstede, deriblant visepresident Kamala Harris.

Video ble frigitt

Det var den 7. januar at 29 år gamle Tyre Nichols ble stanset av politiet i Memphis i USA. Nichols ble så dratt ut av bilen og utsatt for vold.

Nichols døde på sykehus tre dager senere.

I slutten av januar offentliggjorde politiet video av hendelsen.

I videoen ser man at Nichols bli utsatt for slag, kraftige spark mot hodet og elektrosjokk av politiet på stedet.

DØDE: Her blir Tyre Nichols pågrepet og utsatt for vold av flere politibetjenter. Nichols døde av skadene få dager senere. Foto: Politiet / AP

Fem politibetjenter fikk sparken før videoen av voldshendelsen i det hele tatt var frigitt. De er siktet på flere punkter, blant annet for drap, overfall og bortføring.

Flere og flere siktet

De siste dagene har antall mistenkte og siktede kommet som perler på en snor.

Mandag ble det kjent at ytterligere tre personer hadde mistet jobben som følge av hendelsen. Disse jobbet som medisinsk personell for brannvesenet. Ifølge den foreløpige etterforskningen, skal ikke personellet ha gjort god nok pasientvurdering av Nichols da han ble funnet forslått i Memphis den 7. januar.

Samme kveld fikk nok en politibetjent sparken. Det er ikke tatt ut siktelse mot vedkommende.

Ifølge AP har også en syvende betjent blitt suspendert sent mandag kveld. Det er uklart hvem betjenten er og hvilken rolle vedkommende har i saken.

RETTFERDIGHET: Drapet på Nichols har igjen satt politivold på dagsorden. Foto: Eduardo Munoz / AFP

Drapet på den 29 år gamle småbarnsfaren har skapt et enormt engasjement og sinne i USA, hvor flere nå tar til orde for en endring hos politiet i landet.