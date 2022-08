Slåssing mellom piloter i fly på vei til Paris – suspendert

En av de kabinansatte skal ha måttet bli værende i cockpiten under hele flyturen i tilfelle slåssingen skulle blusse opp igjen.

PILOTKAMP: To piloter fra Air France havnet i en slåsskamp under en flyvning mellom Geneve og Paris i juni. Flyet landet trygt. Foto: Jeremy Melloul / AFP

Det var i juni at både passasjerer og kabinpersonalet ble vitne til den uheldige hendelsen.

Under en flyvning mellom Genève og Paris oppstår det amper stemning mellom de som drar i spakene.

Ifølge mediehuset ABC News, skal det hele ha skjedd minutter etter takeoff. En av pilotene skal ha slått til den andre piloten. Like før skal pilotene ha holdt hverandre i skjortekragene.

Kollegaer tok grep

Kabinpersonalet tok raskt grep, og fikk roet ned situasjonen. For å forsikre seg om at situasjonen ikke skulle eskalere på nytt, skal en av de ansatte ha valgt å bli igjen i cockpiten sammen med pilotene under hele flyvningen.

Air France opplyser at flyet landet trygt.

Pilotene har blitt suspendert fra jobben som følge av hendelsen, opplyser selskapet i en uttalelse.

Drivstofflekkasje

Nyheten ble kjent etter at Frankrikes luftetterforskningsbyrå (BEA) nylig offentliggjorde en rapport om flere hendelsen knyttet til brudd på sikkerhetsprosedyrer.

Rapporten viste blant annet at flyselskapet hadde hatt en drivstofflekkasje under en flyvning fra Brazzaville til Paris i desember 2020, samt tre andre lignende hendelser fra 2017 til 2022.

Ifølge Air France vil de nå gjennomgå en oppvask i selskapet for å skjerpe sikkerheten.

Flyselskapet understreker derimot at de har tusenvis av flyvninger daglig, og at hendelsene som er nevnt i rapporten, er lite i forhold til det store bildet.