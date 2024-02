Slår sprekker i forklaringen

Den rystende nyheten om det «plutselige dødsfallet» til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj har spredt seg verden over.

Navalnyjs støttespiller Kira Jarmysj bekreftet lørdag dødsfallet, etter at moren Lyudmila Navalnyja og advokaten Ivan Zjdanov besøkte fengselet.

Flere har imidlertid rettet pekefingeren mot russiske myndigheter, og kommet med sterk kritikk av omstendighetene rundt dødsfallet.

Den russiske menneskerettighetsorganisasjon Gulagu.net har kronologisk gått igjennom hele hendelsesforløpet, fra det offisielle dødstidspunktet og til den første uttalelsen fra Kreml.

Konklusjonen er klokkeklar:

– Den raske timingen kan bare bety én ting: Alt var planlagt og avtalt på forhånd, helt ned til pressemeldingen. Hvert minutt, sekund for sekund, skriver Gulagu.net i et innlegg på Telegram.

Krigsekspert Arne Bård Dalhaug har imidlertid en helt annen teori.

POLITISK KAMP: Til tross for å ha vært fengslet i lang tid, ble Aleksej Navalnyj ofte omtalt som Vladimir Putins største politiske konkurrent. Foto: [EVGENY FELDMAN, ALEXANDER RYUMIN]

Kartlegger detaljene

I undersøkelsene til Gulagu.net kommer det frem flere interessante detaljer:



14.17: Offisielt tidspunkt for Navalnyjs død.

14.19: Pressemeldingen fra fengselet blir publisert.

14.20: Nyheten blir plukket opp av flere russiske statlige nyhetsbyråer.

14.23: Nødetatene hevder at den sannsynlige dødsårsaken er blodpropp.

14.30: Kremls talsperson Dmitrij Peskov kommenterer Navalnyj død.

Gulagu.net mener de korte tidsintervallene imellom hendelsene slår sprekker i myndighetenes forklaring om at Navalnyj døde plutselig etter å «ha følt seg uvel».

– Naturligvis vil Putin og hans håndlangere benekte alt. For dem er dette normen, skriver de i innlegget.

Organisasjonen mener Navalyj skal ha vært i god form, men at han skal ha blitt utsatt for ekstremt kalde temperaturer ned mot minus 20 grader.

I tillegg hevder Gulagu.net at rapporter viser en rekke defekte videoovervåkingskameraer i fengselet på tidspunktet for Navalnyjs død.



Peker på tre aspekter

Dødsårsaken til Navalnyj er fremdeles ikke bekreftet, og Jarmysj sier lørdag at en ny undersøkelse skal ha blitt gjennomført og at resultatene vil bli kunngjort en gang neste uke.

Den Kreml-støttede TV-kanalen Russia Today (RT) hevdet fredag at ambulansepersonell skal ha brukt rundt en halv time på å gjenopplive Aleksej Navalnyj, før de erklærte han død på grunn av blodpropp.



Legen Alexander Polupan, som behandlet Navalnyj da han ble forgiftet av nervegiften Novitsjok, mener det er helt umulig å fastslå diagnosen blodpropp så raskt etter døden.

Krigsekspert og tidligere generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug, mener at russiske myndigheter sitter med ansvaret for Navalnyjs død, uavhengig om det var tilfeldig eller planlagt.

– Spørsmålet er om de har ønsket å ta livet til Navalnyj akkurat da det skjedde? Det er jeg litt i tvil om, sier Dalhaug til TV 2.

Han peker på tre ulike aspekter, som gjør at timingen er dårlig for Russland.

STOR STØTTE: Dødsfallet til Aleksej Navalnyj har skapt store demonstrasjoner verden over. Foto: Jonathan Brady

– Et ekstra negativt inntrykk

Lørdag starter den formelle presidentvalgkampen i Russland, hvor sittende president Vladimir Putin er en soleklar favoritt til å vinne, med få - eller kanskje ingen - reelle motstandere.



Navalnyj har lenge blitt omtalt som Putins argeste konkurrent, til tross for at opposisjonspolitikeren har vært fengslet i lang tid.

– Det har vært stille rundt Navalnyj lenge, og han har vært en «ikke-person» frem mot presidentvalget i mars. Nå er han plutselig tilbake i alles oppmerksomhet, bare én måned før Putin blir valgt, sier Dalhaug.

Mange av verdens ledere og viktige personer har denne helgen samlet seg på en stor sikkerhetskonferanse i München, hvor blant annet Navalnyjs kone uttalte seg om dødsfallet for en hel verden fredag.

– Hele konferansen er nå preget av at Putin har tatt livet av Navalnyj, og det blir spredt et ekstra negativt inntrykk av Russland mens konferansen pågår.

Dalhaug påpeker også på et siste viktig aspekt.

KRIGSEKSPERT: Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forsvaret, har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning. Foto: Simen Askjer / TV 2

Uheldig tidspunkt for Russland

Dødsfallet til Navalnyj kommer samtidig som det pågår en stor kamp i USA om hvorvidt Republikanernes hus skal vedta en stor støttepakke til Ukraina.

Den negative omtalen kan dermed påvirke republikanerne til å stemme for at hjelpepakken blir vedtatt, mener krigseksperten.

Noe Russland absolutt ikke ønsker.

– Hvis man legger sammen alle disse tingene, så er det mye som tyder på at dødsfallet kom på et uheldig tidspunkt for russiske myndigheter, sier Dalhaug.

– Dette er en indikasjon på at det var tilfeldig at Navalnyj gikk bort denne dagen, men om det er riktig får vi nok aldri vite, legger han til.

Krigseksperten utelukker imidlertid ikke at opplysningene til Gulagu.net kan vise seg å være riktige.

– Spørsmålet blir likevel: Ser de en sammenheng som ikke finnes, og er det detaljer der som ikke er riktige? Jeg synes det er rart at Russland skulle ha ønsket Navalnyj død akkurat den dagen, sier Dalhaug.