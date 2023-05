Syv finansministere fra verdens største industriland samles i Japan denne uken.

I en urolig økonomisk tid mangler det ikke på samtalepunkter.

Men det er en stor elefant i rommet: USAs gjeldstak.

Torsdag stiller amerikanernes finansminister, Janet Yellen, seg på talerstolen.

Hennes spådom, dersom USA misligholder sin statsgjeld, er dyster.

– Mislighold vil true det vi har brukt de siste årene på å bygge opp igjen etter pandemien. Det vil også utløse en global nedtur, som vil sette oss ytterligere tilbake, proklamerer Yellen.



VERDENSMAKT: USA stjeler showet på G7-møtet i Japan med sin skyhøye statsgjeld. Foto: Shuji Kajiyama / AFP

Vann opp til taket

Norges Bank har en teller for hvor stor verdien på det norske Oljefondet er.

Amerikanerne har en teller for hvor mye penger de skylder.

I skrivende stund skylder De forente statene snaut 3150 milliarder dollar.

Med en litt svak norsk kronekurs utgjør dette omtrent 33.000 milliarder norske kroner.

Til sammenligning er dette mer enn 15 norske statsbudsjett.

Men for å unngå at USA misligholder gjelden sin, ønsker finansministeren, og hennes kolleger i det demokratiske partiet, muligheten til å låne mer.

Det ønsker ikke opposisjonen, det republikanske partiet.

ULTIMATUM: Speaker i Representantenes hus, Kevin McCarthy fra republikanerne, stiller strenge krav til økt gjeldstak. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Pengekrangel i kongressen

Det er Kongressen i USA som bestemmer hvor gjeldstaket skal ligge.

Republikanerne vil ikke akseptere at gjeldstaket skal løftes uten at det medfører kutt i statens kostnader.

På denne måten håper republikanerne å få kontroll på gjelden.

Forslagene deres innebærer kutt i føderale utgifter og nye arbeidskrav for de som mottar velferdsstøtte. I tillegg vil de ha større inntekter til staten gjennom økt produksjon av fossilt brennstoff.

MERKES: Det knappe flertallet av republikanerne i Kongressen skaper leven og hodebry for demokratene. Foto: Andrew Harnik / AP

Under republikaneren Donald Trumps tid i Det hvite hus, økte kongressen gjeldstaket tre ganger uten lignende vilkår, ifølge TV-kanalen CNBC.

Nåværende president Joe Biden ønsker å diskutere kostnadskutt, men ikke mens mislighold truer amerikansk økonomi.

– La oss fjerne trusselen av mislighold. La oss ha normale argumenter. Det er derfor vi har åpne budsjettprosesser, sier Biden.



PRIORITERINGER: USAs president Joe Biden liker dårlig at budsjettforhandlinger brukes som pressmiddel for den nåværende gjeldskrisen. Foto: John Minchillo / AP

Resesjon ved månedsslutt

USAs finansminister Yellen anslår at pengene vil ta slutt ved utgangen av mai.

Dette mener hun vil sende USA inn i en resesjon og skade USA som økonomisk stormakt.

For den vanlige amerikaner, sier hun at bare tanken om et mislighold vil påvirke hva de må betale for huslån, mat og andre nødvendige varer og tjenester.

– Det er ingen god grunn til å skape en krise med vilje, sier Yellen fra talerstolen i Japan.



NEDGANG: Ved overgangen til juni kan skjermene på New York-børsen få enda flere røde grafer. Foto: Seth Wenig / AP

Hun legger til at mislighold av amerikansk gjeld bør ansees som utenkelig for alle, fordi det vil påvirke verdensøkonomien.

Lederne for demokratene og republikanerne har frist til 1. juni med å komme frem til et kompromiss.

Klarer de ikke det, må Finansdepartementet prioritere lovene de gjennomfører, før pengesekken går tom, skriver CNBC.