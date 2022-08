Slår alarm om fare for overoppheting etter å ha sett russiske planer

Russland har tapt store områder siden mars, men samtidig forsøker de å ta kontroll over en viktig ressurs: kraftforsyningen. Nå slår lederen for Ukrainas atomenergiselskap alarm: Frakoblingen av atomkraftverket kan føre til overoppheting.

Siden krigen i Ukraina begynte har IAEA vært svært bekymret for sikkerheten ved atomkraftverkene. Atomkraftverket Zaporizhzhia er europas største. Nå er kun to reaktorer aktive, men dersom de er uten strøm i 90 minutter, er overopphetingen allerede på et farlig punkt. Arkivfoto. Foto: ED JONES / AFP / NTB

Det russiske angrepet på Ukraina hadde kontroll over store områder i midten av mars. Siden det har de tapt et område på størrelse med Danmark, og erobret nye områder som tilsvarer en prosent av det de har tapt. Dette skriver tankesmien Institute of the Study of War (ISW) i sin rapport fra krigen den 24. august. Tankesmien gjør et daglig anslag på russisk-kontrollerte og ukrainsk-kontrollerte områder. Men mens russerne taper områdene, forsøker de å ta kontroll over en strategisk ressurs: nemlig energien fra Europas største atomkraftverk Zaporizhzhia.

Farlig front: Risikoen øker ved atomkraftverk

Atomkraftverket Zaporizhzhia er fortsatt under russisk militær kontroll. Ledere fra hele verden har bedt Russland om å demilitarisere området og gi det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) tilgang umiddelbart. Sikkerhetsrådet i FN har bedt om at området skal demilitariseres etter at det ble frigitt bilder av russiske militærkjøretøy inne på atomkraftanlegget.

Fredag 4. mars redegjorde generaldirektøren i IAEA, Rafael Mariano Grossi, for områder ved atomkraftverket som ble angrepet. Situasjonen i dag er ifølge ukrainske kilder svært risikabel, men nå har ikke IAEA tilgang til anlegget. Foto: Lisa Leutner / AP / NTB

Nå planlegger Russland å koble hele atomkraftverket fra det ukrainske kraftnettet, ifølge Petro Kotin, som er lederen for Ukrainas atomenergiselskap. I et intervju med The Guardian forteller han at han har sett planer for hvordan omkoblingen skal gjennomføres, og den innebærer en enorm risiko for overoppheting av anlegget, sier Kotin.

– Planen som russerne la frem for våre arbeidere på atomkraftverket innebærer at det gjøres stor skade på alle kraftlinjer som knytter anlegget til det ukrainske systemet.

Ifølge Kotin er planen å angripe alle de resterende tilknytningene fra anlegget til det ukrainske systemet. Han mener de allerede har begynt på bombardementet av koblingene. Fire av de tre hovedlinjene med kraftoverføring er allerede ødelagt i løpet av krigen, og to av reservetilkoblingene er også nede.

Petro Kotin, leder for det ukrainske statlige atomkraftselskapet står ved siden av et bilde av Zaporizhzhia atomkraftverk under et intevju med Reuters den 9. August. I samtale med The Guardian to uker senere har han sett nye planer. Foto: Sergei Karazy / Reuters

Stor fare for overoppheting

– I løpet av frakoblingen kommer ikke atomkraftverket til å ha forbindelse til noen form for kraft, og det er årsaken til at dette er så farlig, sier Kotin til The Guardian. – Hvis anlegget ikke kjøles ned i for eksempel en og en halv time, vil smeltingen allerede ha begynt.

Han forklarer at under et skifte av tilknytning til strømnettet, vil kraftverket bare ha en diesel-generator med strømtilførsel for å kjøle ned anlegget, og dersom det skulle skje noe med den har de ingen nødløsning å ty til. Etter 90 minutter uten strøm vil reaktorene ha nådd en farlig temperatur.

Han er også bekymret for risikoen ved å ha kjøretøy tett på turbinhallene like ved de to reaktorene som fortsatt er aktive. Dersom det skulle bryte ut brann vil det allerede være svært farlig, og brannvesenet vil ikke kunne få adgang fordi området er blokkert av militærkjøretøy.

– Situasjonen er svært farlig, ikke bare for Ukraina, men også for hele verden. Det er umulig å si hvordan vindretning og vær vil være når det eventuelt går galt.

Intenst arbeid for sikkerheten

Han har imidlertid håp om at inspektører skal få adgang, og mener det er fremgang i forhandlingene. Han har også høy tillit til de ukrainske arbeiderne som har blitt værende på det russisk-okkuperte atomkraftverket.

IAEA var onsdag i samtaler om atomkraftverket i Istanbul, og på Twitter fortalte han at IAEA har «viktige tekniske diskusjoner» i Istanbul onsdag, angående deres nært forestående oppgave på atomkraftverket.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg's imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022

Også Kotin har håp. Han tror inspektører fra IAEA vil kunne besøke anlegget i løpet av en eller to uker.

– Det er fremgang i forhandlingene. Jeg har faktisk også sett planer om at russerne skal forlate anlegget i slutten av måneden.

– Russland kommer til å gå langsommere til verks

Den russiske forsvarsministeren Sergey Shoigu talte onsdag til en rekke forsvarsministre fra asiatiske land. I talen presiserte han først at Russland ikke har endret sine strategiske mål for det de fortsatt kaller en spesialoperasjon i Ukraina. Men:

– Russland kommer til å gå langsommere til verks i Ukraina fremover for å unngå tap av sivile liv, uttalte Shoigu på møtet ifølge ISW.

Tankesmien spekulerer i at Shoigu sier dette for å forklare den langsomme fremrykkingen for russiske styrker de siste seks ukene. Russerne har erobret omtrent 450 kvadratkilometer, mens de har mistet 45 000 kvadratkilometer siden 21. mars. Tankesmien anslår at 21. mars var datoen da Russland hadde kontroll over det største territoriet.

Atomkraftverket er en erobring de fortsatt har kontroll over, og de har så langt ikke gitt etter for press om å fjerne styrkene sine fra området. I stedet har de anklaget Ukraina for å risikere en atomulykke ved å angripe de russiske troppene.

Ifølge Shoigu har flere raketter landet tett på anlegget, og han opplever situasjonen som svært farlig.

Det vil være enda et steg tilbake for Russland å oppgi kontrollen over atomkraftverket nå, og ifølge tankesmien ISW møter de fortsatt motstand når de skal feste grepet i områder de har okkupert.

Møter motstand i okkuperte områder

Også i områder der russerne har tatt over kontrollen og satt inn russisk-vennlige ledere i sivilsamfunn, møter de fortsatt motstand, skriver ISW. De møter væpnet motstand og utfordringer i det sivile styret. Russerne arbeider videre med å integrere lovinstitusjoner og administrasjon i de okkuperte områdene inn i russiske systemer.

Samtidig har det vært lite bevegelse i frontene de siste dagene. Russiske styrker har utført begrensede angrep langs fronten øst i ukraina, mens Ukrainske styrker har angrepet russiske militærfasiliteter og kommunikasjonslinjer i det samme området.

Men selv om frontene ikke har beveget seg stort, krever krigen nye ofre. Onsdag rapporterte ukrainsk militære at minst 22 mennesker var drept og president Volodymyr Zelenskyj uttalte at 50 mennesker var såret i et rakettangrep på en jernbanestasjon.

\