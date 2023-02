Slår alarm: – Aldri sett innsjøen så uttørket

TØRRLAGT: Flere steder kan man nå gå tørrskodd over Italias lengste elv Po, som her i Boretto. Foto: Claudio Sisto

2022 ble det varmeste og tørreste året som noensinne har blitt målt i Italia. Men for de som håpet på et bedre 2023, har ikke det nye året startet på en god måte.

Etter noe nedbør i januar, har det vært helt tørt i Nord-Italia de siste ukene. Flere steder slår de nå alarm på grunn av vannmangelen.

– Aldri sett innsjøen så uttørket

Det varme og tørre været førte til at Alpene fikk under halvparten av snøen den vanligvis får i løpet av vinteren. Manglende smeltevann fra fjellkjeden har, sammen med varmt vær i februar, ført til stor vannmangel i en rekke italienske elver og innsjøer.

I Gardasjøen, Italias største innsjø, har vannstanden blitt rekordlav. Elena Corban forteller Reuters at det nå er så grunt vann at hun kan gå over til øyer hun vanligvis må ta båt til.

– Jeg har bodd her i 18 år og aldri sett innsjøen så uttørket. Det er skikkelig ille, så jeg håper på regn.

AVDEKKET LANDBRO: Den rekordlave vannstanden i Gardasjøen har gjort det mulig å gå til fots over til den lille øya San Biagio. Foto: Reuters

Gondoler går på grunn

I kanalbyen Venezia har det tradisjonelt vært størst fare for oversvømmelser og høyvann. Men i år sliter flere av kanalene med så lav vannstand at de ikke kan brukes.

Flere uker med tørt vær har ført til at det nesten bare er gjørme igjen og de berømte gondolene kan ikke passere uten å gå på grunn.

LAVVANN: I Venezia har noen av de mindre kanalene så lite vann at det de er vanskelige å navigere. Foto: AP

Stor trussel mot jordbruket

Landets lengste elv, Po, renner fra Alpene til Adriaterhavet og er svært viktig for landbruket. Rundt en tredjedel av den italienske jordbruksproduksjonen kommer fra områdene rundt elven.

I juli ble det erklært unntakstilstand i områdene rundt Po. Det var den verste tørken i området på 70 år og gikk hardt utover mange bønder. Jordbruksprodukter til en verdi av rundt 60 milliarder kroner ble ødelagt, ifølge landbruksorganisasjonen Coldiretti.

I år er det allerede lite vann til å starte med, hele 61 prosent mindre vann i elven enn det som er normalt på denne tiden av året.

61 PROSENT MINDRE: Det er mye mindre vann enn vanlig i elven Po på grunn av tørken. Foto: Claudio Sisto

Henger sammen med klimaendringer

– Året 2023 har akkurat begynt, men viser allerede bekymringsfulle tegn på ekstreme klimahendelser og tørke, forteller Giorgia Zampetti fra den italienske miljøvernorganisasjonen Legambiente.

Organisasjonen sier det er behov for en nasjonal vannstrategi og umiddelbare kutt i klimautslipp.

I fjor sommer sa også daværende statsminister Mario Draghi at det ikke er tvil om at klimaendringene spiller en rolle i den pågående vannkrisen.