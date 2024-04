– Slangens hode må kuttes

VÆPNET: Ariel Frisch er en av de siste som fremdeles bor i Kiryat Shmona. Han er redd for at Hizbollah står klare til å gjennomføre et angrep på Israel, slik Hamas gjorde i oktober 2023. Foto: Aage Aune / TV 2

KIRYAT SHMONA (TV 2): I den israelske grensebyen er folk sinte og redde, og krever at Israel tar et endelig oppgjør med Iran og dets støttespillere.

En illevarslende stillhet ligger over de øde gatene i Kiryat Shmona.

Den idylliske småbyen skulle vært full av turister på denne tiden. På de frodige jordene rundt, ville bøndene normalt være i full gang med vanning, såing og gjødsling.

Men ikke i år.

Av en befolkning på 24.000, er knappe 3000 igjen, og det er for det meste de som ikke har noe valg.

SPØKELSESBY: Byen helt nord i Israel har vært evakuert siden oktober i fjor og bare soldater og noen få fastboende har valgt å bli igjen. Foto: Aage Aune / TV 2

Slike som Ariel Frisch, som jobber for kommunen og er forpliktet til å være med og holde et minimum av offentlige tjenester i gang.

– Siden oktober i fjor har 466 missiler og rundt seks eksploderende droner truffet Kiryat Shmona. Det blir i gjennomsnitt to eller tre missiler om dagen, forteller han til TV 2.



Ti sekunders varsling

Frisch tilbyr TV 2 en omvisning i den fraflyttede byen.

Før vi drar slenger han en lang automatrifle over skulderen og kommer med en formaning.

– Husk at hvis flyalarmen går, må vi umiddelbart kaste oss på bakken og dekke hodet, sier han alvorlig.

Fra alarmen går til missilene lander, går det nemlig mindre enn ti sekunder.



Rumlingen av et jagerfly, langt der oppe i lufta bryter plutselig den øredøvende stillheten. Så høres det dumpe smellet av en eksplosjon noen kilometer unna.

– Ikke vær redd, det der var en av våre, sier Frisch og setter seg bak rattet.



RASKE: Det kan være livsfarlig å stoppe på rødt lys i hovedgata. Derfor er alle lyskryssene utkoblet, og bilene raser forbi på vei sørover. Foto: Aage Aune / TV 2

Langs byens øde gater, går det fort. De få bilene vi ser, bryr seg verken om vikeplikt eller trafikklys.

– Dette er for å redde liv, i tilfelle alarmen går, forklarer Frisch.



– Dessuten er jo dette en spøkelsesby nå, så det er ikke behov for trafikklys.



Bombarderes fra alle kanter

Det var i oktober i fjor, omtrent samtidig som Israel startet sin bakkeinvasjon av Gaza, at Hizbollah begynte sitt bombardement av Kiryat Shmona og andre israelske grensebyer.

RUIN: Dette huset ble truffet av artilleri avfyrt fra Libanon.

Frisch viser oss et bolighus smadret av en granat, en barnehage som er blitt truffet to ganger, og en istykkerskutt restaurant.

– Det er ren terror de driver med, sier han.



– Fra deres synspunkt var det trolig en stor seier at de klarte å få folk til å evakuere herfra.



I sine stillinger bak de grønnkledde åsene, overvåker Hizbollah området med droner. Den jevnlige beskytningen av byen skal sørge for at ingen våger å flytte tilbake, tror Frisch.

Det vil bety døden for dette, en gang så velstående lokalsamfunnet.

Bevæpnet til tennene

Hver gang Hizbollah går til aksjon, bomber Israel stedet missilene kom fra med jagerfly eller artilleri, men så langt har dette gjort lite for å avskrekke militsen.

Her i det nordlige Israel har det gjort at folk har begynt å miste tiltroen til sitt eget forsvar. Det er også grunnen til at Frisch og de fleste andre i byen har væpnet seg til tennene.

Terrorangrepet fra Gaza 7. oktober tok det israelske forsvaret på senga, og en likende væpnet invasjon kan skje fra nord, tror folk i Kiryat Shmona.

– Etter 7. oktober forstår vi at dersom de bestemmer seg for å angripe Kiryat Shmona på samme måte, vil de komme og massakrere og voldta kvinner og barn, sier Frisch.



TERROR: En barnehage i Kiryat Shmona ble truffet av raketter fra Libanon. Heldigvis var den stengt da angrepet skjedde og ingen ble skadet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Da må vi være i stand til å forsvare oss selv, fordi ingen vil komme og hjelpe oss.

Slangens hode

Én eneste restaurant er fortsatt i drift i den nesten folketomme byen.

Der treffer vi 31 år gamle George som forsøker å nyte en kebab mens han venter på neste flyalarm.

– Hver eneste dag bomber de oss. Hver eneste dag, finner de på noe nytt.



LEI: George (31) kommer fra byen Metulla, som ligger enda nærmere grensa til Libanon. Han er en av de svært få som har valgt å bli værende i området, trass i faren for angrep. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men du har tenkt å bli her uansett?



– Ja, dette er hjemmet mitt, byen min. Det var her jeg ble født, sier George trassig.



Den tidligere soldaten er lei av at Hizbollah får herje som de vil med folk i området og etterlyser handling fra myndighetene. Ikke bare mot Hizbollah, men mot deres sponsorer, Iran.

– Jeg mener Israel burde gå til krig. Det er det eneste fornuftige valget nå.



SINT: Ariel Frisch ønsker at Israel skal la Iran få unngjelde for terroriseringen av Midtøsten. Foto: Aage Aune / TV 2

Ariel Frisch er helt enig. Han er provosert over at USA klarte å presse den israelske regjeringen til tilbakeholdenhet etter de iranske missilangrepene sist søndag, og mener det er på tide at Iran får svi, en gang for alle.

– Det er Iran som er slangens hode. Hizbollah er bare deres stedfortreder. Hvis vi ikke kutter av hodet, vil slangen bare fortsette å vokse.