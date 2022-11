Slaktet Norge: – Russland har behov for å skremme oss

Den var en streng, truende og tydelig Maria Zakharova som inntok talerstolen onsdag.

– Nei, dette skyldes ikke våre handlinger, det skyldes deres handlinger - dere i Vesten, sa talskvinnen i beste sendetid.

Meldingene om at Norges økte beredskap skyldes Russlands krig mot Ukraina fikk talskvinnen Maria Zakharova til å slenge hardt med leppa, og true Norge på flere punkter.

En ekspert som TV 2 har snakket med, tror ikke bare det er den økte beredskapen Russland er meget misfornøyd med, og varsler at landet kan ta flere grep for å skremme Norge.

Dette liker ikke Russland

Doktorgradsstipendiat ved Senteret for Internasjonal Sikkerhet, Karen-Anna Eggen, sier Zakharova har kommet med flere slike lignende uttalelser over en tid.

– Russland har, særlig siden 2014, gått ut og rettet hardt kritikk mot Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, når vi for eksempel knytter oss tettere til USA eller om vi har større militære øvelser, sier Eggen, som også er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).

Russland mener blant annet at Norges politikk - og samarbeid med andre - vil føre til en opptrapping av sikkerheten i Arktis, noe Zakharova hevder kan ødelegge relasjonene mellom de to nabolandene.

– Norge har skjerpet beredskapen og det betyr at det vil være et større Nato-nærvær på Arktis og i våre nærområder. Dette er ting som Russland absolutt ikke liker. De er interessert i å holde Nato - og særlig USA - så langt unna grensene sine som mulig, sier Eggen.

Forskeren er ikke overrasket over de krasse uttalelsene og forventet at noe ville komme, men tror likevel at bråket kan by på visse problemer.

Kan få økt strategisk betydning

– Kan vi forvente at de øker etterretningspresset mot Norge?

– De vil nok ha en interesse av det, gitt at Norge og Norden - særlig når Finland og Sverige blir en del av Nato etter hvert - får en økt strategisk betydning for Russland.

Norge, som stor energi-eksportør, gjør oss til et større mål for russerne i en tid som nå, forklarer Eggen.

– Når de sanksjonerer så hardt som de gjør, så vil de ha en interesse av å innhente etterretning som kan være knyttet til maritim industri, mer militær industri og spionasje og å hente ut ulik informasjon.

Et press som forskeren tror vil øke dess mindre tilgang russerne får.

– Det har vi sagt lenge, og der er norske myndigheter, PST og etterretningstjenesten tydelig på at det forventes fra russisk side.

Vil kunne bruke små grep

– Så hva kan vi forvente fra Russland, som følge av dette?

– De sier aldri konkret hva de har tenkt å gjøre, så det er enten en adekvat respons, eller snakk om militær-tekniske tiltak eller mottiltak, forklarer Eggen.

Forskeren tror Russland stort sett vil være opptatt med krigen i Ukraina den neste tiden, men nevner militær-signalisering som en måte landet kan bruke for å true Norge ytterligere.

– Det at man har øvelser eller øker den militære tilstedeværelsen, flytter frem våpentyper nærmere grensene. Det er små ting man kan gjøre, men jeg tror ikke det vil få en veldig direkte, stor konsekvens i den her omgangen, sier hun.

Derfor tror forskeren at landet heller bruker truende retorikk, og det kan heldigvis være langt fra ord til handling.

Vil markere misnøye med Norge

Russland har, siden krigen startet, truet flere land som hjelper Ukraina, og kanskje særlig land som samarbeider med USA og Nato.

– Jeg tror det er mer snakk om at Russland har behov for å signalere, og forsøke å skremme oss fra å gjøre det som vi anser som nødvendige tiltak, som vi gjør for å sikre oss selv.

Handlinger som utfyller det narrativet Russland allerede har bygget opp under, med stadig økende skjerpet retorikk.

– Det høres mer alvorlig ut når situasjonen er så spent som den er, men fra russisk side så er det en interesse i å markere tydelig, også overfor Norge, at de er misfornøyd med valg vi gjør i sikkerhetspolitikken vår, men det er ikke noe nytt, sier Eggen.

Hun får støtte fra flere eksperter, som sier det er viktig å ikke la seg skremme.

UD svarer

– Den viktigste eksportartikkelen til Russland etter 24. februar har vært korrupsjon og frykt, sa forsker og russlandekspert i Nupi, Jakub Godzimirski, til TV 2 etter TV-sendingen fra Zakharova.

Uttalelsene har ikke gått upåaktet hen hos norske myndigheter, og i en e-post til TV 2 valgte utenriksdepartementet å kommentere talen til Zakharova.

– Norge er ingen trussel mot Russland. Det vet russiske myndigheter. Alt russiske myndigheter sier og foretar seg nå må tolkes i lys av at de gjør det de kan for å skape uro og splid i vestlige land, skriver UD.

– Det er Russland som har invadert et naboland og startet en krig. At Norge styrker sin beredskap er ikke en trussel mot Russland.