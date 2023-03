«Slakternes» fall: Ser en klar rød tråd

Fredag utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) arrestordre på Russlands president Vladimir Putin og landets barneombud.

Domstolen, som holder til i Haag, er en permanent internasjonal domstol med mandat til å straffeforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Bare to ganger tidligere er det blitt utstedt arrestordre mot en president – i Sudan i 2009 og i Elfenbenskysten i 2011.

HAAG: Den internasjonale straffedomstolen i Haag har utlyst en arrestordre på Vladimir Putin. Foto: Peter Dejong/AP

Paralleller med Jugoslavia

Etter Balkan-krigene var det flere i maktposisjoner som ble tiltalt og dømt for krigsforbrytelser.

Nå soner flere av dem på livstid.

Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug trekker paralleller mellom krigsforbryterne fra Balkan og Putin.

PARALLELL: Tidligere Generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug drar paralleller til Jugsolavia-krigene. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Slobodan Milosevic var en president som ble utlevert etter et regimeskifte. Selv med et regimeskifte i Russland, kan Putin bli utlevert, sier Dalhaug til TV 2.

Dalhaug har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning.

«Slakteren fra Bosnia»

Etter at Slobodan Milosevics regime falt høsten 2000, begynte Serbia å samarbeide med Den internasjonale straffedomstolen.

ANTE GOTOVINA: Generalløytnant i Kroatia. Foto: SINISA HANCIC

I 1995 gjennomførte de kroatiske styrkene et raskt, offensivt angrep mot den serbiske republikken Krajina. De hadde som formål å fjerne etniske serbere, og gjøre regionen egnet for kroater i stedet.

Ante Gotovina hadde en høy militær stilling som kontrollerte operasjonen.

– Ante Gotovina var Kroatias generalløytnant. Hans arrestasjon i Spania i 2005 gjorde det lettere for Kroatia å tilnærme seg EU, sier Dalhaug.

En av dem som ble dømt etter krigene, var Ratko Mladic, bedre kjent som «Slakteren fra Bosnia». Han var øverstkommanderende for den bosnisk-serbiske hæren under Bosnia-krigen i 1992 til 1995.

Etter krigen ble han tiltalt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord – og i 2017 ble han dømt til livsvarig fengsel for Srebrenica-massakren.

RATKO MLADIC: Slakteren fra Bosnia. Foto: Anonymous/AP

Massakren, der mer enn 8000 muslimske menn og gutter ble drept, er den verste på europeisk jord siden 2. verdenskrig.

En annen som ble dømt for blant annet massakren, var Radovan Karadžić – president for nasjonalforsamlingen i den jugoslaviske delrepublikken Bosnia- Hercegovina fra 1990 til 1992.

Han ble dømt til 40 års fengsel for folkemordet i Srebrenica og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med beleiringen av Sarajevo og fire andre tilfeller i Bosnia.

RADOVAN KARADZIC: Blant annet tiltalt for å ha stått bak det største folkemordet siden andre verdenskrig. Foto: AP

Karadžić anket dommen, men anken ble avvist i 2019 og utvidet til en livstidsdom. Også «Slakteren fra Bosnia» anket sin dom, men anken ble avvist og dommen opprettholdt.

Slobodan Milosevic var Serbias president under krigene som fulgte oppløsningen av Jugoslavia fra 1991 til 1995. Milosevic var anklaget for omfattende krigsforbrytelser, men døde før rettssaken var fullført.

SLOBODAN MILOSEVIC: Den dømte krigsforbryteren var president under krigene som fulgte oppløsningen av Jugoslavia. Foto: BAS CZERWINSKI/AP

Samme forbrytelser

Kremls talskvinne Maria Zakharova har uttalt at Den internasjonale straffedomstolens avgjørelser ikke har betydning for Russland.

Russland har i stedet startet sin egen etterforskning, av sjefanklager Karim Khan og flere dommere ved ICC.

Arrestordren på Putin, er bare den første av flere, ifølge domstolens sjefanklager Karim Khan.

– Putin og Russland har omtalt behovet for å «avnazifisere» landet, denne omtalen faller inn under krigsforbrytelser. Forbryterne fra krigene i Jugoslavia ble dømt for blant annet den typen forbrytelser, sier Arne Bård Dalhaug.

ARRESTORDRE: Arrestordren på Putin, er bare den første av flere. Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Etter krigene i Balkan var det flere som skjulte seg i årevis før de ble arrestert for krigsforbrytelser.

– I etterkrigstiden i Balkan var dette mulig. Putin er profilert, og det ville vært vanskelig for ham å skjule seg, sier Dalhaug.

Dalhaug poengterer at de jugoslaviske krigsforbryterne ble tatt flere år etter at forbrytelsene var begått.

– Det er mulig at det kan ta 30 år før en krigsforbryter utleveres, sier Dalhaug.

Likheter med annekterte områder

Russland annekterte fylkene Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk i slutten av september i fjor.

Det ble innsatt fire russiske ledere i fylkene.

– Det er paralleller mellom lederne av de såkalte «folkerepublikkene» Luhansk og Donetsk og de to mest kjente krigsforbryterne fra Balkan-krigene, Radovan Karadzic og Ratko Mladic, sier Dalhaug.

LEDERNE: Russlands president Vladimir Putin og Denis Pushilin, Leonid Pasechnik, Vladimir Saldo, Yevgeny Balitsky, som er de russisk-installerte lederne i Ukrainas regioner. Foto: Grigory Sysoyev/SPUTNIK/Reuters

Russland arrangerte i forkant ulovlige, såkalte «folkeavstemninger» i regionene. Disse er gjennomført under militær okkupasjon.

– Alle har det til felles at de rådde over paramilitære enheter som begikk grusomme krigsforbrytelser og ingen av disse ledet en stat, sier Dalhaug.

– Både Denis Pushilin (Donetsk) og Leonid Pasechnik (Luhansk) kunne tiltales av ICC og dømmes for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, poengterer han.

–Kan feriere i Iran

Det skjer i hovedsak ingenting dersom Putin reiser til et land som ikke er tilsluttet ICC.

– Han kan feriere i Iran og Nord-Korea, sier Dalhaug.

Ifølge Dalhaug vil ikke arrestordren ha noe å si for de russiske borgerne. Det er heller ikke sikkert at de vet noe om det. Han påpeker at etter krigene i Jugoslavia, ble krigsforbryterne omtalt som helter.

Men den tidligere generalløytnanten mener at arrestordren gjør ting vanskeligere for Kina, som blir sett på Russlands viktigste allierte.

Ifølge Politico har kinesiske selskap har sendt våpen og dronedeler til Russland.

STORMAKTER: Kinas president Xi Jinping, til høyre, og Russlands president Vladimir Putin poserer for et bilde før samtalene deres i Beijing, Kina, 4. februar 2022. Foto: Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kinas utenriksminister Qin Gang har oppfordret Ukraina og Russland til snarest å gjenoppta fredssamtalene, noe USA er positive til at Kina engasjerer seg.

– Kina har en ukomfortabel posisjon rundt dette. Kina er et land som kan forhandle, men de ønsker ikke å distansere handel da EU og USA står for mye av handelen fra landet, sier Dalhaug.

Kina la fram en 12-punktsplan for fred i Ukraina tidligere i år.

Mandag ankom Kinas president Xi Jinping Moskva. Han åpnet statsbesøket med å si at Kina er «klar for å forsvare en verdensorden ved siden av Russland».