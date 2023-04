Slaget om Bakhmut går mot slutten: – En taktisk genistrek av Ukraina

I over et halvt år har Bakhmut vært åsted for Ukrainas mest intense kamper. Syv måneder etter at slaget startet, er Russland og Wagner-gruppen nærmere kontroll enn noensinne.

Den kontroversielle Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin hevdet tidligere denne uken at hans private hær kontrollerer «rundt 80 prosent» av Bakhmut, noe Ukraina var raskt ute med å avkrefte.

Selv om ukrainske soldater har forsvart byen lenge, mener professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole at kampen nå går mot slutten.

INNBITT: En relativt liten gruppe ukrainske styrker har i flere måneder forsvart Bakhmut. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

– Ukrainerne har en liten styrke i Bakhmut, og nå er de i ferd med å trekke seg tilbake. Det er grenser for hvor lenge de kan holde ut, sier Heier til TV 2.

Fluepapir

Begge sider har lidt store tap i kampen om den relativt lille og lite strategisk viktige byen. Militæreksperten mener russerne og ukrainerne har vidt ulike motivasjoner for å kjempe om Bakhmut.

– En relativt liten ukrainsk styrke har klart å virke som et slags fluepapir på alle de russiske styrkene, som åpenbart har blitt veldig interessert i å ta denne byen, forteller Heier.

Den russiske fascinasjonen for Bakhmut dreier seg neppe om militær strategi, men politikk. Etter 14 måneder med nederlag, vil en seier i øst være av tung symbolsk verdi for russerne.

– Den er ikke så strategisk viktig, men det kommer antakeligvis en beskjed fra politisk hold om at Russland trenger en seier, mener professor Heier.

POLITIKK: Russlands kostbare forsøk på å ta Bakhmut er først og fremst preget av politikk, mener professor Tormod Heier. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Genistrek

I sin jakt på seier i Bakhmut har russerne brukt store ressurser, og ifølge Meier har de ingen gjenværende store, offensive panseravdelinger igjen.

Ukraina har på sin side brukt relativt få styrker på å slite ut den russiske offensiven.

– Jeg vil si dette er en taktisk genistrek av Ukraina. De bruker så få soldater i et så godt forsvart område som Bakhmut, og sliter ned den russiske kampkraften, sier Heier.

SKYTTERGRAVER: Kampen om Bakhmut har blitt sammenliknet med første verdenskrig. Foto: Genya Savilov/AFP

Professoren peker på at denne strategien kan bli avgjørende når Ukraina iverksetter sin ventede motoffensiv i løpet av våren. I motsetning til russerne vil nemlig Ukraina ha en rekke utvilte og opptrente soldater som er klare til å kjempe i øst.

– Majoriteten av den ukrainske forsvarsstyrken befinner seg nå i vest. Når de overføres til konfliktområdene lenger øst i landet, vil vi se at de har gode forutsetninger for å gjøre fremskritt mot de russiske styrkene, som da bare vil være russiske fotsoldater som ligger i skyttergraver, avslutter Heier.