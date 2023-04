Skytterens mor ringte 911

Samtalene til nødsentralen under bankskytingen i Louisville er frigjort av politiet. En av innringerne var skytterens mor.

Tidligere denne uken ble fem personer drept og ni skadd da en ansatt åpnet ild i en bank i Louisville i Kentucky.

Gjerningsmannen er også død.

Da politiet ankom åstedet i sentrum av byen mandag morgen, pågikk fortsatt skytingen inne i bankbygningen, opplyser Louisville-politiets visepolitimester Paul Humphrey.

Politiet i den amerikanske byen sier at de var på åstedet få minutter etter at de først fikk melding om hendelsen ved Old National Bank.

MINNES: Offiserer ved Louisville Metro Police Department deltar i et minutts stillhet under en minnemarkering for ofrene for mandagens skyting ved Old National Bank i Louisville. Foto: Timothy D. Easley/AP

Skytterens mor ringte nødsentralen

Nå har politiet frigjort nødsamtalene fra denne dagen. Én av disse var fra skytterens mor. Hun fortalte nødsentralen at hennes sønn hadde våpen og var på vei til banken.

– Dette er hans mor. Jeg er lei meg, jeg får detaljer, herregud. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, du må hjelpe meg. Han har aldri skadet noen. Han er en bra fyr, vær så snill, nei, sier hun.

Nødsentralen spør moren om hun vet hva han skulle gjøre i banken.

– Jeg vet ikke. Jeg vet ingenting, har eier ikke engang skytevåpen, fortsetter hun.

Nødsentralen spør om hvor hun fikk informasjonen fra, og hvem som fortalte henne hva som skjedde.

– Romkameraten hans ringte meg. Romkameratene var bekymret. Jeg er lei meg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

BLOMSTER: Blomster og en lapp om håp utenfor Old National Bank. Foto: Timothy D. Easley/AP

Nødsentralen ber så vedkommende om å ikke dra til banken, ettersom det er en pågående hendelse der. Hun forklarer at flere har ringt inn og at det er farlig der.

– Har du allerede fått telefonsamtaler fra andre? Er han der allerede?, spør hun.

Kvinnen i telefonen hos nødsentralen sier at mannen er inne i Old National bank. Hun ber moren om å ikke oppsøke banken, fordi det er utrygt, og politiet allerede er til stede.

Skytteren jobbet i banken

Gjerningsmannen var 25 år gamle Connor Sturgeon, som altså selv jobbet i banken.

Han la igjen en melding til sine kjære før han dro på jobb og åpnet ild som sine egne kolleger. Det er ikke klart om meldingen kom på papir eller på epost, eller hvorvidt noen så lappen før skyteepisoden fant sted eller ikke.

Sturgeon åpnet ild under en morgenmøte rundt 08.30 lokal tid på mandag. 25-åringen strømmet angrepet direkte på Instagram. Videostrømmen har siden blitt fjernet fra bildetjenesten.

How did 'popular' Connor Sturgeon turn into America's latest mass murderer? https://t.co/qKUypkWD18 pic.twitter.com/FtUfQgrnut — Daily Mail Online (@MailOnline) April 11, 2023

Banksjef Rebecca Buchheit-Sims var med på morgenmøtet virtuelt og så kollegene sine ble drept.

Hun beskrev 25-åringen som ekstremt intelligent.

Gjerningsmannen var midt i en oppsigelsesprosess, ifølge en politikilde.

Ordfører Craig Greenberg sa han ikke trodde at skytteren hadde fått beskjed om oppsigelsen i banken.

– Det jeg har hørt fra banken er at dette ikke stemmer, sier Greenberg.

GJERNINGSMANNEN: Fra en overvåkningsvideo inne i banken under angrepet. Foto: LMPD/Reuters

Så gjerningsmannen på Teams

Den første som ringte inn til nødsentralen var en kvinne som var i en videosamtale inne i banken.

– Herregud, det er en aktiv skytter her. Herregud, jeg så det akkurat på Teams, sier kvinnen.

Nødsentralen spør om hun så noen som er skutt eller om hun bare så skytteren.

– Jeg ser noen på gulvet. Vi hørte flere skudd og alle ropte herregud, så kom han inn i møterommet, forteller hun videre til nødsentralen.