Skyteepisoden i Farsta: – Du blir sjokkert

Gutten som døde var 15 år gammel.

– Han var sulten på livet. Han så frem til slutten av skoletiden, og å reise. På alt det morsomme som en tenåringsgutt skal være, sier kusinen til den avdøde, Houda Abbas til Expressen.



15-åringen gikk mot T-banen for å treffe noen venner da han ble skutt.

MINNES: Blomster og lys ligger ved åstedet for å minnes de rammede. Foto: JESSICA GOW/TT/AFP

Ikke klart motiv

En annen gutt på 15 år, en mann på 45 og en kvinne på 65 er skadd etter hendelsen.

Politiet sier motivet for skytingen ikke er klart for dem.

To menn ble imidlertid pågrepet etter en biljakt på motorveien E4.

– Det var en personbil som var interessant og som vi fikk øye på og forsøkte å stoppe. Det gikk ikke med én gang og vi måtte forfølge den på E4 sørover. To personer ble pågrepet, sier pressetalsperson Towe Hägg i politiet.



SHOPPINGSENTER: Det var utenfor shoppingsenteret at skuddene ble avfyrt. Her jobber politiet på åstedet. Foto: ANDERS WIKLUND / various sources / AFP

Ville redde kjæresten

Flere mennesker var i nærheten da skudd ble avfyrt, en av dem var Clarence Engström.

– Meg og kjæresten min satt utenfor ved grønnsakbodene, plutselig hørte vi fire-fem smell, sier Engström til SVT.

– Jeg tok tak i kjæresten min og så sprang vi bak hjørnet ved neste hus, forteller han.

NÆR: Clarence Engström hørte skuddene og kom seg i sikkerhet. Foto: SVT/ENEX

Han forteller at det eneste han tenkte på var å komme seg i sikkerhet, og redde kjæresten.

– Man blir redd, det blir man jo, så mister man taleevnen, du vet ikke hva du skal si, du blir sjokkert, forteller Engström.

Sverige hardt rammet

Justisminister Gunnar Strömmer sier det har vært et fryktelig døgn.

– Et fryktelig mørkt døgn med nye brutale skytinger. I kveld tenker jeg fremfor alt på ofrene og deres pårørende. Politiet jobber intensivt for å stille de skyldige for retten, sier han.

MØRKT: Justisminister Gunnar Strömmer sier at døgnet har vært mørkt. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Vi skal gjøre alt i vår makt for å snu denne utviklingen, sier han.

Sverige er hardt rammet av skytevold. Det ble begått 64 drap med skytevåpen i Sverige i fjor. Da var det i snitt en skyteepisode om dagen i Sverige.

I alt er sju personer skutt i Storstockholm det siste døgnet, i tillegg til de fire i Farsta, er to skutt i Solna og en i Jordbro fredag kveld.