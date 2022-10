Skylar (16) ble drept av venninnene: – Vi bare likte henne ikke lenger

SØNDERKNUSTE: Dave og Mary Neese var sjokkert og knust over datterens tragiske endelikt. Foto: Ron Rittenhouse / AP Photo / The Dominon Post

Det er 28. desember 2012, og en fortvilet Patricia Shoaf ringer nødnummeret 911.

– Jeg har et problem med min 16-årige datter, sier den opprørte moren til operatøren.

– Jeg klarer ikke å kontrollere henne lenger. Hun slår oss. Hun skriker. Hun løper gjennom nabolaget. Mannen min prøver å holde henne fast. Vær så snill, skynd dere.

I bakgrunnen høres datteren Rachel Shoafs hjerteskjærende skrik. 16-åringen har fått et nervøst sammenbrudd, og blir innlagt på psykiatrisk sykehus.

Venninnen forsvant sporløst

Helt siden Rachels jevngamle bestevenninne, Skylar Neese, forsvant sporløst et halvt år tidligere, har familie og venner lagt merke til at Rachel har forandret seg.

Hun er oftere i opposisjon, og krangler stadig med foreldrene. Rett før sammenbruddet, hadde hun sluttet å gå på skolen.

I likhet med alle i kretsen rundt den forsvunnede Skylar, har Rachel vært inne til avhør hos politiet, som i et halvt år har prøvd å komme til bunns i forsvinningsmysteriet.

Sammen med den andre bestevenninnen, Shelia Eddy, har duoen naturlig nok fått særdeles mye oppmerksomhet av etterforskerne, siden de var de siste som så Skylar før hun forsvant.

Jentene har vært inne til avhør så mange ganger at Skylars pappa, Dave Neese, er forbanna.

Dave mener politiet kaster bort verdifull tid. Shelia, som hadde vært venninne med Skylar siden barndommen, hadde fri tilgang til Neese-familiens bolig gjennom oppveksten. De var som «søstre» å regne.

Etter forsvinningen var Shelia stadig innom Skylars foreldre, gråt sammen med dem, og hjalp til med å henge opp savnet-plakater.

Dave tropper dermed opp på politistasjonen og bønnfaller dem om å slutte å plage henne.

– Kan dere la Shelia være i fred, vær så snill? Dere trakasserer henne døgnet rundt. Jentungen går gjennom nok nå. Jeg forsvarte henne. Hun var som en datter for oss, fortalte han senere til Dateline.

Holdt på å kaste opp

Få dager etter at Rachel ble lagt inn på psykiatrisk, ble etterforsker Ronnie Gaskins – som hadde hovedansvaret for etterforskningen av Skylars forsvinning – kalt inn på kontoret til Rachels forsvarer.

Der satt hun ved siden av en søppelkasse, i frykt for at hun skulle kaste opp.

– Rachel var helt rød i ansiktet. Hun kastet et blikk på oss og sa: «Vi knivstakk henne». Vi var alle helt målløse, fortalte Gaskins.

Dro ofte ut på natta

Da Skylar snek seg ut av soveromsvinduet natt til 6. juli 2012, var det ikke første gangen.

Venninnetrioen, som kalte seg «De tre musketerer», hang sammen i tykt og tynt. Spilloppene deres ble stadig lagt ut i sosiale medier, og viste normale tenåringsjenter som var glad i å ha det gøy.

Når de snek seg ut på nattestid, pleide de å kjøre til en skog rett over statsgrensen til Pennsylvania, cirka 40 kilometer unna hjembyen Star City i Vest-Virginia. Der røykte tenåringsjentene marihuana.

Dukket ikke opp på jobb

Da pappa Dave ikke fant Skylar på rommet neste morgen, ble han bekymret. Kona, Mary Neese, beroliget ham med at datteren deres sannsynligvis hadde dratt ut for å møte venner uten å si ifra.

Dave hadde imidlertid funnet en krakk under vinduet til Skylar, og vinduet var åpent.

Datteren svarte ikke på telefonen. Han ringte til alle vennene hennes, inkludert Shelia, men ingen hadde sett henne. Neese-ekteparet visste at Skylar hadde ettermiddagsvakt på fastfood-restauranten Wendy’s – en jobb hun elsket. Den pliktoppfyllende jenta ville garantert være å finne bak skranken.

Men det var da sjefen ringte Mary for å høre hvor det ble av Skylar, at foreldrene skjønte at noe var alvorlig galt.

Like etter ringte Shelia.

– Sheila sa hun måtte fortelle meg sannheten, fortalte Mary.

– Hun sa de hadde sneket seg ut natten før. Jeg spurte hvor de hadde dratt, og hun fortalte at Skylar hadde insistert på å bli sluppet av ved enden av gata vår, slik at vi ikke skulle høre at hun snek seg inn igjen.

En mystisk bil

Skylars mamma fryktet nå at datteren var blitt kidnappet i løpet av den korte spaserturen fra bilen til familiens bolig. Ekteparet ringte sporenstreks til politiet for å melde sitt eneste barn savnet.

Familiens overvåkningskamera hadde fanget opp at Skylar satte seg inn i en uidentifisert bil klokken 00.30. Bestevenninnen Sheila bedyret at de hadde satt av 16-åringen hjemme rundt midnatt.

Det kunne bare bety at Skylar hadde sneket seg ut igjen en halvtime senere, og satt seg inn i bilen som ble filmet av overvåkningskameraet.

Overvåkningskamerabildene var såpass kornete at de ikke kunne tyde bilmodellen eller registreringsnummeret.

Nå jobbet politiet ut fra en teori om at Skylar frivillig hadde reist hjemmefra.

Ville rykter

I den lille byen Star City, med sine knappe 1800 innbyggere, var forsvinningsmysteriet den store «snakkisen» i tiden etterpå.

Dave Neese stilte gråtende opp på lokalnyhetene, og bønnfalt om å få datteren tilbake. Lokalsamfunnet fant sammen og holdt en lysvake for den forsvunnede tenåringen, som bestevenninnene Sheila og Rachel var en naturlig del av.

– De gråt og klemte Mary og meg, fortalte Dave om jentenes deltakelse under minnestunden.

Politiet hadde på sin side nok å henge fingrene i under etterforskningen. De trålet sosiale medier, sjekket telefondata, og avhørte kretsen rundt Skylar.

I den lille byen der «alle kjenner alle» florerte ryktene. Etterforskerne måtte snu alle steiner og forfølge alle tips, uansett hvor usannsynlige de var.

Skylar skal ha blitt observert både i New York og California. Et annet rykte var at tenåringen hadde dødd av en overdose på en fest, der gjestene i panikk hadde skjult liket i stedet for å varsle politiet.

Etterforskerne hadde lite å gå på, men visste én ting for sikkert: Skylar hadde verken brukt mobilen eller bankkortet sitt etter at hun forsvant. Det slo sprekker i deres første teori om at hun hadde stukket av hjemmefra.

– Vanligvis vil de som rømmer ta med seg viktige ting. Skylar hadde ikke tatt med seg linser eller brillene sine, fortalte konstabel Jessica Colebank.

Levde livet som normalt

Da skolen begynte igjen etter sommerferien, var det uten Skylar Neese. På University High School prøvde elevene å gjenoppta sine normale liv igjen.

Shelia og Rachel var intet unntak. De fortsatte å poste ablegøyer i sosiale medier, og rødtoppen Rachel fikk hovedrollen i skolens høstforestilling.

Men ryktene om Skylar ville ingen ende ta. Alle visste at Shelia og Rachel var de siste som hadde sett henne, og i sosiale medier ble det spekulert på at de visste hvor hun gjemte seg.

LIVSTIDSDOM: Shelia Eddy har aldri beklaget drapet på barndomsvenninnen. Foto: Lakin Correctional Center

Under de mange avhørene var jentene konsekvente i sin historie om hva som hadde skjedd natten Skylar forsvant. De hadde plukket henne opp, kjørt rundt i nabobyen Morgantown, røykt marihuana og deretter satt henne av i enden av gata hennes.

I mellomtiden hadde politiet funnet bevis på at tenåringenes historie ikke stemte. Et overvåkningskamera hadde fanget opp bilen deres kjørende i motsatt retning enn den de hevdet.

Telefondata viste også at Rachels mobil hadde gitt utslag i byen Blacksville. At hun skal ha befunnet seg der, var nytt for politiet. Det ble et stort gjennombrudd i etterforskningen.

Telte til tre før de drepte

Først i november – fire måneder etter forsvinningen – innrømte Rachel at de hadde kjørt til Blacksville. Der skal Skylar ha krevd å bli satt av ved veien, ifølge henne.

Nå begynte politiet virkelig å legge press på jentene.

Men det var ikke før Rachel fikk det psykiske sammenbruddet at sannheten kom for dagen:

Skylars såkalte bestevenninner hadde drept henne på brutalt vis, en nådeløs handling de hadde planlagt flere måneder i forveien.

16-åringene hadde bestemt seg for datoen – natten mellom 5. og 6. juli – og hadde med seg kniver, vaskemidler, en spade og et ekstra skift med tøy da de kjørte mot Skylars bolig. Drapsdatoen ble valgt fordi Rachel «ville ha drapet unnagjort før hun dro på kirkeleir», var forklaringen hun ga til etterforsker Gaskins.

Da trioen ankom den mørke skogen i Wayne Township i Pennsylvania, hadde Shelia og Rachel planlagt alt ned til minste detalj.

De lot som om de hadde glemt igjen lighteren til sigarettene i bilen, og da Skylar skulle gå tilbake til kjøretøyet for å hente sin egen, telte Rachel høyt til tre.

– På ordet «tre» begynte hun og Sheila å knivstikke Skylar bakfra, fortalte Gaskins.

Det eneste og siste den forsvarsløse tenåringen fikk sagt til sine mangeårige bestevenninner under angrepet, var «hvorfor?»

Trivielt motiv

Etter det groteske drapet, der Neese ble knivstukket over 50 ganger, dekket jentene til liket med grener og jord. Bakken var for hard til å gravlegge henne slik de hadde planlagt.

På spørsmål fra etterforskeren om motivet for drapet, fikk han det vage svaret: «Vi bare likte henne ikke lenger».

Da Rachel viste politiet hvor de hadde skjult Skylar, var det ikke mye igjen av liket som hadde ligget nærmest utildekket i et halvt år.

– Jeg kan ikke forestille meg smerten, lidelsen og frykten hun må ha følt ved å være der alene med sine to beste venninner. Da hun skjønte hva som skjedde da de begynte å knivstikke henne, fortalte etterforskningslederen Gaskins.

Fant DNA-bevis i bilen

Shelia postet bilder av seg selv med den drepte venninnen på Twitter rett etter at nyheten om likfunnet ble kjent. «Hvil i fred, Skylar. Du vil alltid være min beste venninne. Jeg savner deg mer enn du aner», skrev hun under bildene.

Sheila hadde da ingen anelse om at det var Rachel som hadde ledet politiet til funnstedet. Etterforskerne var imidlertid i full gang med å samle bevis mot henne.

I Shelias bil, som de først ikke hadde klart å identifisere fra overvåkningskameraet, fant de blod etter Skylar.

Overraskende nok hadde Shelia også postet hint om det brutale drapet på Twitter i tiden etter venninnens forsvinning. Blant annet en melding som først ga mening etter Rachels innrømmelse: «Vi gjorde det virkelig på tre».

rest easy skylar, you'll ALWAYS be my bestfriend. i miss you more than you could ever know. pic.twitter.com/g6UaDf9Vfb — shelia eddy (@_sheliiaa) March 13, 2013

Truet med å avsløre pikant hemmelighet

Da tenåringsjentene ble arrestert for drapet på Skylar, kom det som et stort sjokk på Neese-ekteparet.

– Jeg tenker på det hver dag. Jeg tenker på lidelsen barnet mitt må ha vært gjennom. Og jeg er hjelpeløs, jeg kan ikke hjelpe henne. Hun roper ut: «Hjelp meg! Hvorfor? Hvorfor?». De kastet henne fra seg som en søppelpose, sa en sønderknust Dave til Dateline.

Skylars siste ord om «hvorfor?», var imidlertid fortsatt ubesvart da venninnene ble arrestert. Men på University High School kunne elevene fortelle at trioens harmoniske vennskap hadde begynt å slå sprekker i tiden før drapet.

Shelia og Rachel baksnakket Skylar, og hun passet ikke lenger inn i den lille gjengen. Spesielt Skylar og Shelia var stadig i krangel. En av Rachels skolevenninner kunne fortelle at Rachel snakket stygt om Skylar til henne.

– Hun klaget på Skylar, og sa hun ikke hadde hatt noe imot om hun døde, meddelte venninnen.

I FENGSEL: Rachel Shoaf fotografert i 2014 i forbindelse med domsavsigelsen. Foto: Ron Rittenhouse AP Photo / The Dominion Post

Samme dag hun ble drept, hadde Skylar tydd til Twitter for å lette på hjertet: «Det at du gjør dritt som dette er grunnen til at jeg ALDRI vil stole på deg».

Igjen var det skolens rykteflom som kastet lys over bakgrunnen for krangelen. Rachel og Shelia hadde hatt sex, og Skylar skal ha truet med å fortelle andre om det. Skylar hadde skrevet om venninnenes lesbiske affære i dagboken sin, og sendt trusler på sin offentlige twitterkonto:

«Bare vit at jeg vet», lød en status.

«Jeg kunne fortalt hele skolen all dritten jeg har på folk, og det er mye», lød en annen.

Twittermeldingene kan ha kostet Skylar livet.

Stort savn

Shelia Eddy ble i 2014 dømt til livstid i fengsel for drapet, med mulighet for prøveløslatelse etter 15 år. Rachel Shoaf må tilbringe 30 år bak murene, med mulighet for prøveløslatelse etter ti år.

Begge kvinnene, som i dag er 26 år gamle, soner straffen sin i samme fengsel.

For Dave og Mary Neese er sorgen bunnløs over å ha mistet sitt eneste barn på så brutalt vis.

– Jeg vil at hun skal huskes som den glade, elskelige lille jenta hun var, sier Mary.

BEKLAGET DRAPET: Rachel Shoaf leste gråtende opp en beklagelse under domsavsigelsen i februar 2014. Foto: Ron Rittenhouse / AP Photo / The Dominion Post

