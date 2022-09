Sky: Flere hundre drapsmenn løs i London

– Det er skremmende, for de føler at de har sluppet unna med det, så de kan komme til å drepe noen andre, sier Sandi Bogle til Sky News.

Bogle er kjent i Storbritannia gjennom TV-seriene «Gogglebox» og «Celebrity Big Brother». Hun er også tanten til Bjorn Brown, en 23 år gammel barnefar som ble knivstukket i mars 2017 og døde av skadene fem dager senere.

Gjerningspersonene er ennå ikke tatt.

Dette drapet er bare ett av 350 uoppklarte drap i London alene, viser tall Sky News har hentet ut fra politiets oversikt over de siste 20 årene.

Totalt ble det begått 2876 drap i London mellom 1. april 2002 og 16. juli 2022. Av de 350 uoppklarte drapene, ble 113 begått med «en skarp gjenstand» og 98 med skytevåpen. Åtte av drapene ble begått gjennom kvelning og ni gjennom forgiftning.

85 prosent av ofrene for uoppklarte drap var menn.

I 2017 ble det utlovet en belønning på 20.000 pund for informasjon som kunne bidra til oppklaringen av drapet på Bjorn Brown. Det ble også frigitt et bilde fra et overvåkningskamera som viser to mistenkte personer bakfra.

– Det gjør meg kvalm at noen kanskje går forbi meg og vet hvem som gjorde dette, sier Sandi Bogle.

Totalt var det 710 drap i England og Wales fra 1. april 2021 til 31. mars 2022, ifølge Statista.

Storbritannia ble nylig rystet av drapet på ni år gamle Olivia Pratt-Korbel i Liverpool. Hun ble skutt i sitt eget hjem.