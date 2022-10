Skummelt samarbeid: – Kan ende med nok et blodbad

Flere ubekreftede meldinger om en stor innmarsj av russiske soldater i Belarus får Helsingforskomiteen til å frykte for fortsettelsen.

SKUMMELT: Rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, Arve Hansen, frykter meldingene om at russiske soldater kan bli utstasjonert i Belarus. Foto: NTB via AFP/Reuters.

Først kom meldingene om de dødelige missilangrepene mot flere ukrainske byer, og så kom meldingen om et potensielt farlig samarbeid mellom Belarus og Russland.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko bekreftet at landene utplasserer en felles styrke, begrunnet med at situasjonen ved grensen er forverret.

– Det er veldig skummelt, og vi er redde for at de skal åpne en ny front i nord igjen, sier Arve Hansen, rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen og Belarus-kjenner, til TV 2.

– Enorme mengder soldater

Mandag kveld kom det inn flere ubekreftede meldinger om at mengder av russiske soldater ankom Belarus med tog.

En ukrainsk journalist, som jobber for Kyiv Post, tvitret at informasjonen kom fra en kjent hviterussisk kilde.

– Russiske soldater kommer til Belarus. De reiser i storfe-biler - enorme mengder. Det er bølger av tog som ankommer, skriver han på Twitter.

De samme ryktene har nådd Belarus-ekspert Hansen, som er tydelig på at det ikke finnes noen sikre kilder på det ennå.

– Problemet er at veldig mange av de store beslutningene foregår i hodene til veldig få mennesker. Det er Lukasjenko og Putin - og de få som sitter rundt. Det kan være at en beslutning er tatt, men det er få som faktisk vet hva som er den overordnede planen, forklarer rådgiveren.

Ifølge Lukasjenko skal utplasseringen ha startet lørdag, samme dag som angrepet på brua til Krim-halvøyen.

Her beskylder Putin Ukraina for terrorangrep, se video:

– Styrkene ble slaktet

Likevel tar Hansen meldingene på fullt alvor, og spår to ulike scenarioer.

– Enten er dette en faktisk mobilisering på grensen til Ukraina for å sette i gang et nytt angrep nordfra, eller så er det for å true Ukraina til å sende styrker fra fronten i sør til å beskytte grensen i nord.

– Men et angrep nordfra er en reell mulighet.

Han trekker paralleller til krigføringen tilbake i februar, hvor Russland angrep Ukraina via belarusisk område, og brukte både sykehus, flystriper og oppskytningsbaser for raketter i landet.

– Den krigføringen ble slått tilbake. De russiske styrkene som ble sendt inn fra nord, ble slaktet, sier Belarus-eksperten, og legger til:

– Et nytt forsøk på å gjøre det samme kan ende med nok et blodbad.

Blir presset av Putin

Ukraina hevder at Russland vil sende mellom 5000 og 7000 soldater, ifølge det statlige nyhetsbyrået Ukrinform, som siterer Vadym Denysenko.

Han er rådgiveren til sjefen for innenriksdepartementet og administrerende direktør for det ukrainske «Instituttet for fremtiden», og deler frykten til Hansen om at ukrainske tropper vil kunne se seg nødt til å sende ut styrker nordover.

Direktøren har enn så lenge ikke fått meldinger om at de russiske styrkene allerede er utplassert, men sier til Ukrinform at en slik forberedelse har begynt.

LANGER UT: Aleksandr Lukasjenko anklager Ukraina for å stå bak angrepet på Krim-brua. Foto: MAXIM GUCHEK / NTB.

Både Denysenko og Hansen tror Lukasjenko blir presset av Putin til å være med i denne krigen, og Belarus-eksperten sier presidenten har vært under stort press siden 2020, hvor han tapte presidentvalget og brukte vold for å bli ved makten.

– Både Putin og Lukasjenko er i en presset situasjon. Putin har lidd store tap, også hjemme. Han trenger en seier, og han trenger det fort.

Bør ha en annen plan

Et av problemene i det forrige forsøket i Belarus, var at de lange kolonnene med russiske soldater ble sendt til de samme punktene, hvor ukrainske soldater sto klare.

– Det russiske militæret er veldig hierarkisk. De var dagevis og ukesvis med lange kolonner, hvor de ble utslettet på nytt, på nytt og på nytt, forklarer Belarus-eksperten.

Hansen er klar på at de to landene bør ha en annen plan dersom de skal lykkes bedre denne gangen.

FORSKER: Arve Hansen har vært i Helsingforskomiteen siden januar og er forfatteren av boka «Ukraina: Historien. Menneskene. Krigen», som kom ut i august. Foto: Den norske Helsingforskomiteen.

– En skummel situasjon

– Hva kan Ukraina gjøre i en slik situasjon?

– Ikke annet enn å ta truslene på alvor og forberede seg på et mulig angrep. Det er en lang grense på over 1000 kilometer, men jeg regner med at Ukraina har god etterretning, sier Hansen.

Samtidig er det få grenseoverganger mellom Belarus og Ukraina, noe som styrker sjansen for at det krigsherjede landet kan se hvor et angrep vil komme.

– De har gjort det før og klart å beskytte områdene i nord, men det er en veldig skummel situasjon, sier rådgiveren, og legger til:

– Vi i Helsingforskomiteen er svært bekymret for utviklingen. Spesielt når du har to diktatorer som er både desperate og sinte, og presset inn i et hjørne, sier Belarus-eksperten.

Lukasjenko skal også ha gitt landets sikkerhetstjeneste KGB ordre om å iverksette «alle nødvendige antiterrortiltak».

Her har kvinnen i Kyiv englevakt, se video: