Skulle slå på stortrommen – brukte 100.000 på noe helt annet

DRØMMELAND: Disneyland og Disneyworld er mange barns ultimate drømmedestinasjon. For barnebarna til en amerikansk kvinne, var det lettere sagt enn gjort å faktisk komme seg dit. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB

I et forsøk på å glede familien til jul, endte en bestemor opp med å gå på tidenes julesmell.

For mange er det de harde, flate og lette pakkene under treet som er de mest ettertraktede.

Mens mange kanskje venter på hjemmestrikket tøy, stilongs og julegodt fra sine besteforeldre, valgte en bestemor fra Illinois i USA å slå ekstra på stortrommen for seg og sine nærmeste denne julen.

Alle de 16 nærmeste familiemedlemmene til bestemoren skulle få en stor felles gave som de kunne glede seg over og gjennomføre sammen.

Barnebarna til kvinnen har lenge ønsket seg en tur til «alle» barns store drømmedestinasjon: Disneyland.

JULEGAVER: Barnebarna til en amerikansk bestemor fikk panikk da de forstod hva bestemor egentlig hadde kjøpt til dem. Foto: Oleg_&_Elena_Tovkach

Og Disneyland skulle de få, helt til bestemor fikk vite at hun hadde gjort et forferdelig feil tastetrykk på datamaskinen sin, skriver SkyNews.

Det var datteren til kvinnen som oppdaget den store feilen.

100.000 kroner på feil gave

I god tro om at bestemor hadde kjøpt et gavekort på inngangsbilletter til Disneyland på intet mindre enn 10.000 dollar, tilsvarende 100.000 norske kroner, hadde hun kjøpt et helt annet produkt.

– Jeg kom hjem til jul denne helgen, og da så jeg at foreldrene mine slet med å bruke gavekortene som betaling for inngangsbillettene på PC-en, sier datter Andie Custon på sin TikTok-konto.

Da oppdaget hun feilen.

Plutselig fikk hun øye på en gedigen bunke med blå gavekort – som kunne brukes på Disney+, og ikke på fornøyelsesparken.

Disney+ er en strømmetjeneste eid av Disney, hvor man kan se serier, filmer og show produsert av Disney, Pixar, STAR, National Geographic og mer.

Beløpet som bestemoren hadde betalt, tilsvarer et 70 års forbruk på strømmetjenesten.

ÅNEI!!! Bestemor trodde hun hadde kjøpt inngangsbilletter til Disneyland. I stedet hadde hun brukt alle pengene på et gavekort. Foto: Nick Agro / AFP / NTB

– Vi skal reise om seks dager og parken går snart tom for billetter. Mamma er fortvilet, pappa er forbanna, og ungene er redde vi ikke klarer å komme oss til Disneyland likevel, sier hun videre.



Disney til unnsetning

Moren forteller at hun og besteforeldrene har mottatt mange stygge kommentarer etter at de gikk offentlig ut og spurte om hjelp og råd til hva de kunne gjøre for å ordne opp i juletabben.

Men, akkurat som i Disney har historien alltids en lykkelig slutt.

Knappe 24 timer etter at videoen var delt, kom Disney på banen.

– Nå ha Disney gjort om gavekortene på 10.000 dollar til inngangsbilletter, sier moren i ren lykkerus.



Familien er nå klare for å nyte romjulen i Disneyland.

– Jeg er så glad for at vi fikk dette løst, spesielt med tanke på mine foreldre. Det er også godt å høre at vi ikke er de første og eneste som har havnet i denne situasjonen, sier hun i en uttalelse til magasinet People.