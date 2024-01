Skulle skytes ut som levende kanonkule

KINMEN, TAIWAN (TV 2): Øya Kinmen var et minefelt og frontlinjen i krigen mellom Kina og Taiwan. Men det som er hjemmet til tidligere sjøspøkelser, munnskjenker og levende kanonkuler er nå et fredfullt turistparadis.

Når man ankommer øya Kinmen oppleves den nesten som litt karibisk.

Deilig varm bris, bølgeskvulp, stille og rolig.

Men rustne stridsvogner, gamle kanoner og bunkeranlegg minner en fort på at det ikke er lenge siden dette stedet var herjet av krig og spenning.

I et halvt århundre var øya nærmest et fort, og i første linje i konflikten mellom Kina og Taiwan.

Titusener av taiwanske soldater var utplassert her.

Flere ganger ble de fanget midt i voldsomme kamper mellom kinesiske og taiwanske styrker.

Et av de mest massive angrepene var da Kina forsøkte å invadere Taiwan i 1958.

– Bombingen pågikk i måneder av gangen: Vi ble rett og slett vant til det, forteller 76 år gamle Zhen-fu Chen til TV 2.

Han vokste opp på Kinmen, som ligger bare noen kilometer unna det kinesiske fastlandet.

Som så mange andre som er født på den sterkt militariserte øya endte også Chen opp som soldat.

– 15 år gammel sluttet jeg meg til militæret. Treningen var beinhard på den tiden. Hvis vi hadde blitt bedt om å hoppe utfor et stup hadde vi gjort det. Disiplinen ble strengt håndhevet den gang, forteller 76-åringen.

Trente på å bli skutt ut av en kanon

Chen ble tatt opp i en spesialenhet, som skulle sendes inn bak kinesernes linjer på fastlandet. Der skulle de gjennomføre sabotasjeaksjoner og bakholdsangrep dersom det brøt ut full krig.

Enheten fikk kallenavnet «Sjøspøkelsene».

– Vi var ekstremt lojale til landet vårt. Vi var villige til å ofre livet om det var nødvendig.

Med full oppakning trente «Sjøspøkelsene» på å usett ta seg over stredet som skiller øya Kinmen og den kinesiske byen Xiamen.

En av metodene var å svømme over, en distanse på ca to kilometer.

Men Chen forteller oss at spesialstyrken trente på å ta mer ekstreme metoder i bruk for å overraske fienden.

– Vi fikk en kanon av amerikanerne. Den var så stor at jeg fikk plass inne i kanonløpet.

Kanonen skulle tas i bruk dersom konflikten eskalerte og det ble full krig med Kina.

Chen og de andre spesialsoldatene skulle rett og slett skytes ut som levende kanonkuler.

Ved hjelp av fallskjermer skulle de trygt lande på andre siden av stredet og angripe kineserne.

– Kanonen var rettet mot togstasjonen i Xiamen i fastlands-Kina. Jeg trente på å bli skutt ut fra kanonen, forteller den tidligere spesialsoldaten oss.

Presidentens munnskjenk

Frykten for angrep fra Kina var alltid tilstedeværende. Noe den tidligere spesialsoldaten Xin Gui Wu (66) opplevde sterkere en de fleste.

Vi møter ham utenfor det lille pensjonatet han og kona driver, like ved fiskehavnen på Kinmen. Da Xin ble pensjonist bestemte ekteparet seg for å flytte tilbake til hjemstedet og leve der.

– Livet er godt og det er mye mer fredelig her nå, forteller han oss.

GJESTFRI: Innbyggerne på Kinmen er svært gjestfri. Og blir man invitert hjem til dem blir man servert te på høytidelig vis. Foto: Bent Skjærstad

Som så mange andre vi snakker med på øya inviterer Xin oss inn på te.

Det oppleves nesten som en liten seremoni når den blir servert.

Etter flere år som spesialsoldat endte Xin opp som livvakt for en av de mest markante presidentene i Taiwans historie, Lee Teng-hu.

Presidenten gikk under kallenavnet «Mr. Demokrati» og styrte landet mellom 1988 og 2000.

– Se her! Dette er medaljen jeg fikk for å beskytte presidenten, sier Xin og viser stolt frem de mange utmerkelsene han fikk i tiden som soldat og livvakt. De har fått hedersplass i stuen.

LANG OG TRO TJENESTE: Xin Gui Wu tjenestegjorde i 27 år. På veggen i stuen henger like mange medaljer og utmerkelser som han har fått i løpet av disse årene. Foto: Bent Skjærstad

Xin forteller oss at soldater som kom fra Kinmen ble betraktet som ekstra tøffe. Mange av dem ble derfor rekruttert som livvakter for presidenten.

– Det er en ellevill jobb. Du er alltid på vakt. Alltid nervøs.

Xin hadde ekstra grunn til å være nervøs, for han endte opp som presidentens munnskjenk.

– Jeg måtte teste all mat og drikke for gift. Alt som skulle serveres til presidenten måtte jeg smake på for å hindre at han ble forgiftet.

Nye tider

Tidene har forandret seg mye siden de to tidligere spesialsoldatene Chen og Xin vokste opp her på Kinmen. I dag er øya i stor grad demilitarisert. Bare omkring 3000 soldater er utplassert her nå.

Fiske og turisme sørger for at innbyggerne tjener godt til livets opphold.

Fiskerne tjener godt på å selge fisk til innbyggerne på andre siden av sundet.

GOD FANGST: Fiskeren Ge Fa er fornøyd med dagens fangst. Han selger med glede fisk til tidligere erkefiender. Foto: Bent Skjærstad

– Det meste av fisken vi fanger selger vi i Kina. Vi får mye bedre betalt der enn det vi får i Taiwan, forteller fiskeren Ge Fa.

En stor del av turistene som legger igjen penger her er kinesere. De kommer over sundet med hurtigbåten som går mellom Kinmen og Kina.

TV 2 PÅ KINMEN: Utenriksjournalist Bent Skjærstad besøkte øya Kinmen under en reportasjereise til Taiwan. Foto: Iris Juan

Den bruker også innbyggerne på Kinmen flittig. Den tidligere livvakten Xin har også vært mange ganger i Kina.

– Folk behandler oss så fint der. Vi kjenner ikke så mye på spenningen mellom landene nå, forteller han.

Valgthriller

Denne helgen holdes det presidentvalg i Taiwan.

Mange mener resultatet kan sørge for at Xin og innbyggerne på Kinmen får merke spenningen langt mer i tiden som kommer.



Meningsmålingene viser at det blir jevnt løp mellom Det demokratiske progressive partiet (DPP) og Kuomintang (KMT).

Fakta om de viktigste kandidatene Det demokratiske progressive parti (DPP): Lai Ching-te, visepresident for det sittende regjeringspartiet, er favoritt i valget. Partiet har styrt landet i åtte år, og søker sterkere samarbeid med andre land heller enn med Kina. I utgangspunktet er de for taiwansk uavhengighet. Kina mener Lai og DPP er separatister. Kuomintang (KMT): Tidligere politimann Hou You-ji stiller for det gamle nasjonalistpartiet stiftet av Chiang Kai-shek. Partiet har lenge hatt rykte på seg for å være elitistisk. Hou er derimot en kandidat med røtter i arbeiderklassen. Partiet ønsker økt handel og dialog med Kina, men ingen umiddelbar gjenforening.. Folkepartiet (TPP): Ko Wen-je er valgets outsider, og stiller med det nye Folkepartiet. Han er tidligere kirurg og har vært borgermester i Taipei. Ko hevder hans partiet ligger mellom KMT og DPP – men i enkelte spørsmål ligger han nærmere nasjonalistpartiet. Jevnt løp? Både KMTs presidentkandidat Hou Yu-ih og DPPs Lai ser ut til å få en oppslutning på 30 prosent eller mer. En tredje kandidat, Taipeis tidligere ordfører Ko Wen-je fra Taiwans folkeparti, ligger et stykke nede på 20-tallet. I valget på ny nasjonalforsamling har meningsmålingene vist at det kan ende med at ingen av partiene får over 50 prosent. Blir dette resultatet, vil fløyene være nødt til å samarbeide for å få vedtatt nye lover.

KMT ønsker økt handel og bedre dialog med Kina, mens DPP betraktes som separatister av ledelsen i den kinesiske hovedstaden Beijing.

Skulle sistnevnte vinne valget frykter man trusselen fra Kina bare vil øke.

Kineserne hevder Taiwan er deres territorium, og har aldri avvist bruk av militær makt og invasjon for å få øynasjonen under sin kontroll.



– Gjenforeningen av moderlandet er historisk uunngåelig, var budskapet fra den kinesiske presidenten Xi Jinping i sin en tale han holdt like før valget i Taiwan.

Vil leve i harmoni

– Ordkrigen mellom Kina og Taiwan føles som en vits, sier Zhen-fu Chen, og heller i mer te til oss.

VIL HA FRED: Den tidligere spesialsoldaten Zhen-fu Chen lever nå av å selge suvenirer. Nå vil han pensjonere seg og nyte ro og fred på Kinmen. Foto: Bent Skjærstad

Den tidligere spesialsoldaten nyter livet på Kinmen, og trives godt med å tjene penger på salg av suvenirer.



Han synes situasjonen er god slik den er nå, og håper det fredelige forholdet mellom innbyggerne her og rett over sundet fortsetter.

– Hvis det ender med krig er det på grunn av at DPP oppfordrer til uavhengighet for Taiwan. Men ingen av oss vil ha krig. Jeg har snakket med flere kinesiske veteraner. Vi er enige om at vi kan leve som nå, i harmoni.

Men skulle det verste skje, da kommer ikke 76-åringen til å sitte stille og se på.

– Må vi sloss så er jeg klar. Jeg er fortsatt sterk og sprek.