ALDER: Meningsmålingene viser at et flertall av amerikanske velgere mener at Joe Biden er for gammel for en ny presidentperiode. Foto: Alex Brandon / AP / NTB.

LOS ANGELES (TV 2): Joe Bidens tilhengere har fortsatt tro på at han kan vinne. Men de innrømmer at de er bekymret over alderen hans.

Kevin Harrot er en stor tilhenger av Joe Biden, og stemte på ham ved primærvalget i California på super-tirsdag.

Men Harrot, som TV 2 traff på en valgvake for den lokale demokraten Adam Schiff, har også lang erfaring med politiske kampanjer i California. Han kan ikke unngå å legge merke til meningsmålingene som viser at Biden ville tapt valget mot Donald Trump hvis det ble avholdt i dag.

– Det ville vært naivt å ikke være bekymret, og jeg er ikke naiv. Joe har en stor utfordring foran seg, sier han til TV 2.

UTFORDRING: Kevin Harrot kommer til å stemme på Biden, men sier presidenten har en stor utfordring foran seg. Foto: Mathias Ask / TV2.

Etter super-tirsdag er det nå mer eller mindre klart at det blir en omkamp mellom Biden og Trump denne høsten.

Harrot ønsker en mer offensiv Biden under resten av valgkampen.

– Han må gå hardt ut mot Trump. Han kan ikke være snill, sier Harrot.

Hva mener du med å ikke være snill?

– Han kan ikke holde noe tilbake. Han må kalle Trump for en kriminell og fortelle landet at han er uegnet til å være president.

Meningsmålingene viser at det er spesielt alderen til Biden som bekymrer velgerne. I en fersk måling fra New York Times sier hele 73 prosent av de spurte at de mener Biden er for gammel til å være en effektiv president.

– Jeg skulle ønske han var yngre. Men det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, sier Harrot.

Han sier Biden må våge seg mer ut i offentligheten for å overbevise velgerne om at han er i stand til å ta fatt på en ny presidentperiode.

– Han må ta flere spørsmål fra pressen. Hvis han kan gjøre det og vise at han fortsatt holder koken, så tror jeg det kommer til å gå bra.

OMKAMP: Etter at Biden og Trump vant stort på super-tirsdag ligger det an til at det blir en omkamp mellom de to presidentene. Foto: AP / NTB

Fått til mye

TV 2 treffer også Harriet Leva og ektemannen Norm på den samme valgvaken.

De mener Biden har gjort en god jobb, særlig når det gjelder å få gjennomslag i Kongressen for nye våpenlover eller klimapakken kjent som Inflation Reduction Act.

Men de er også engstelige for hvordan spørsmål om den sittende presidentens alder vil påvirke valget.

– Jeg er bekymret for hva andre tenker om det. Jeg er bekymret for at han kan miste velgere fordi de blir hjemmesittere, sier Harriet Leva.

Ektemannen mener at Bidens alder ikke er noen hindring.

– Det er for mye snakk om alderen hans. Vi er omtrent på samme alder og jeg går i fjellet og står på ski. Han har fått til mye. Folk glemmer iblant hva han har fått gjennomført, sier Norm.

Han mener amerikanske medier burde fokusere vel så mye på Trumps alder.

FRYKTER TRUMP: Norm og Harriet sier de frykter hva en ny Trump-periode vil bety for USA, Ukraina og Nato. Foto: Mathias Ask / TV2.

– Media har gjort et stort nummer ut av Bidens alder. De lar Trump være i fred selv om han er nesten på samme alder. Trump er ikke like skarp som Biden. Jeg skjønner det ikke, sier han.

Trump fyller 78 år i juni, og er fire år yngre enn Biden. Og selv om velgerne også er bekymret for alderen til Trump så er ikke tallene i nærheten av like dystre som for den sittende presidenten.

I den samme New York Times-målingen hvor 73 prosent sa at de mente Biden var for gammel, så sier 42 prosent det samme om Trump.

Harriet og Norm sier de begge frykter hva som vi skje dersom Trump blir valgt til en ny presidentperiode.

– Det vil være en katastrofe for landet, sier Harriet.

– Og en katastrofe for Ukraina og for Nato, sier Norm.