– Skulle løslate Navalnyj i bytte med russisk spion

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj var i ferd med å bli løslatt i en fangeutveksling da han ble drept, ifølge Navalnyj-støttespiller Maria Pevchikh.

STØTTESPILLER: Journalist og antikorrupsjonsaktivist Maria Pevchikh kom med påstandene i en video på Nevalnyjs YouTube-kanal mandag. Foto: Skjermdump

Påstanden kom fram i en video på Navalnyjs Youtube-kanal mandag.

Russland-ekspert Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité mener at det er naturlig at det pågikk slike forhandlinger.

– Ikke i tvil

– Det er vanskelig å si hva som faktisk har skjedd, men jeg er ikke i tvil om at det har vært forsøkt å forhandle om utveksling av Navalnyj. Det forhandles om flere politiske fanger. Spesielt de med dårlig helse som kan risikere å dø i fangenskap, sier Sangadzhieva til TV 2.

– Men hvor langt det var kommet, vet jeg ikke, sier hun.

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingforskomité. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ifølge Pevchikh hadde samtalene om fangeutveksling pågått i to år, og var i sluttfasen kvelden 15. februar.

16. februar ble Navalnyj bekreftet død.

På dødsattesten står det at 47-åringen døde av naturlige årsaker, men både familien hans og vestlige ledere har lagt ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.

– Navalnyj kunne vært her med oss akkurat nå. Bokstavelig talt. Det kunne og burde han vært. Navalnyj skulle løslates innen få dager. Vi fikk bekreftelse på at det var tatt en beslutning i begynnelsen av februar, sier Pevchikh i videoen.

Verdifull FSB-agent

Den russiske opposisjonslederen skulle angivelig bli utvekslet med Vadim Krasikov.

Krasikov er en tidligere FSB-agent som soner livstid i fengsel for drap på en tsjetsjensk opposisjonell i en park i Berlin i 2019.

DREPTE FOR RUSSLAND: Vadim Krasikov drepte den tsjetjenske opposisjonelle i denne parken i Berlin 23. august 2019. Foto: Christoph Soeder / dpa / AFP

Ifølge Sangadzhieva er Krasikov en FSB-agent med høy verdi for Russland.

– FSB-agenter som gjennomfører slike operasjoner i utlandet har sannsynligvis en form for garanti for at de får komme tilbake. Det er høyt på prioriteringslisten å inngå avtaler for å få dem hjem, sier Sangadzhieva.

– Agentene er mer verdifulle jo mer de vet. Høyt profilerte agenter er det ekstra viktig å beskytte. I tillegg til å bli hentet hjem, vil de belønnes med maktposisjoner. Slik blandes korrupsjon, mafia og politikk i Russland, sier hun.

Amerikanere i spill

I tillegg skulle to amerikanske borgere bli løslatt i utvekslingen, ifølge medarbeiderne. De to navngis ikke, men USA jobber med å få Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich og tidligere soldat Paul Whelan løslatt.

Den russiske forretningsmannen, og tidligere eier av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovich, skal ha tette bånd til Vladimir Putin. Foto: Ozan Kose

I videoen hevder talskvinnen at de jobbet intenst med å finne forhandlere, og at den russiske oligarken Roman Abramovich har vært involvert.

Hun kritiserer også vestlige myndigheter for å ha vist liten politisk vilje til å bidra.

– Amerikanske og tyske myndigheter nikket med hodet, og sa hvor viktig det var å hjelpe Navalnyj, samtidig som de tok hverandre i hendene, og kom med tomme løfter, fulgte de ikke opp noen ting, sier Pevchikh.

Holder Russland ansvarlig

Ifølge Pevchikh ble Navalnyj drept dagen etter avtalen var i boks, fordi president Vladimir Putin ikke kunne tolerere at han skulle være fri.

En rekke land, deriblant Norge og USA, sier at Russlands myndigheter bærer ansvaret for Navalnyjs død i straffekolonien.

Russiske myndigheter benekter at de sto bak dødsfallet. Putin har ikke kommentert saken.

Navalnyjs mor fikk i forrige uke tre timer på seg til å godta en hemmelig begravelse uten en offentlig avskjed med den døde regimekritikeren, ifølge Navalnyjs talsperson. Hvis ikke, skal etterforskerne ha truet med at han ville bli gravlagt i straffekolonien der han satt fengslet da han døde.