Skuffet over regjeringens atom-grep

SKUFFET: AUF-leder Astrid Hoem sier hun er skuffet over at regjeringen ikke vil skrive under på FNs atomvåpenforbud. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

NEW YORK (TV 2): Utenriksminister Espen Barth Eide forsvarer Norges observatørrolle på FN-møte om atomvåpenforbud. Men AUF er skuffet over at regjeringen ikke vil underskrive avtalen.

I New York denne uken deltar Norge på et møte om FNs atomvåpenforbud som observatør for andre gang.

Da regjeringen Ia frem i Hurdalsplattformen at «Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen» ble Norge det første Nato-landet som bestemte seg for å delta på et slikt møte.

Siden har også Tyskland og Belgia inntatt samme posisjon.

AUF-leder Astrid Hoem, som har fulgt møtet i New York, sier hun er stolt over at Norge deltar. Men sier hun skulle ønske at regjeringen vedtok å slutte seg til atomvåpenforbudet.

– Det skuffer meg at det her ikke er et steg for å signere og ratifisere avtalen, sier hun til TV2.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier til TV 2 i et intervju i Brussel at han mener at beslutningen om å delta på møtet, men å ikke underskrive på avtalen, er riktig.

– Jeg mener at det er veldig viktig at Norge, sammen med Belgia og Tyskland, er observatører på en avtale som er viktig, som vi ikke underskriver fordi vi mener at det ikke er riktig vei til nedrustning, sier Barth Eide.

AUF-kritikk

Barth Eide ser ikke ut til å bry seg nevneverdig om at ungdomspartiet jobber for å få Norge inn i avtalen.

– Det har de gjort hele tiden, og det synes jeg godt de kan gjøre.

– Hadde du gjort det som AUF-er?

– AUF har jo alltid ment at verden bør bli en atomvåpenfri verden. Det er også Natos syn. Og ikke minst på grunn av Norges innsats, så fikk vi dette inn i Natos strategiske konsept siden 2010 at Nato ønsker en verden uten atomvåpen. Men Nato ønsker ikke å nedruste først, fordi vi ønsker en balansert nedrustning, sier Barth Eide.

OBSERVATØR: Utenriksminister Espen Barth Eide mener det er riktig at Norge deltar som observatør på FNs statspartsmøte. Foto: Javad Parsa / NTB

Senterungdommen er også representert i New York, ved Andrine Hanssen-Seppola.

– Atomvåpen er en eksistensiell trussel for liv på planeten, og Norge bør gå foran og ratifisere FNs atomvåpenforbud, og da også være til stede på statspartsmøtene, sier hun til TV 2.

NATO-forpliktelser

Det er Norges medlemskap i Nato som gjør at to regjeringer har valgt å stå utenfor avtalen.

Da avtalen ble forhandlet frem i 2017, tordnet USAs daværende FN-ambassadør Nikki Haley mot forbudet på en pressekonferanse i FN.

– Er det noen som tror at Nord-Korea vil godta et forbud mot atomvåpen?, spurte Haley.

AUF-leder Hoems ønske om å få Norge inn i avtalen gjør at hun er på kollisjonskurs med en av sine forgjengere, nåværende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg.

FN-MØTE: Denne uken møttes landene som har undertegnet FNs atomvåpenforbud i New York. Norge var med som observatør. Foto: Mathias Ask / TV 2

– Altså, her tror jeg at Jens Stoltenberg og jeg er ganske uenige fra en AUF-leder til tidligere AUF-leder. Så jeg håper jo at han kan kjenne litt på det AUF-engasjementet for nedrustning og så være med på å tydelig si at atomvåpen bør bli forbudt, og at man må ha gjensidig nedrustning, sier Hoem.

Unnslapp kritikk fra allierte

Regjeringen var forberedt på kritikk fra Nato da de tok beslutningen om at de ville innta en obervatørrolle.

Atomvåpenforbudet har imidlertid ikke vært tema under Barth Eides møter i Brussel denne uken, sier han selv.

– Jeg har ikke hørt noe om dette nå. Vi har hatt mange bilaterale møter, og det er det ingen som tar opp, sier utenriksministeren.

Tuva Krogh Widskjold er koordinator for den Ican, den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, i Norge. Hun er fornøyd med at regjeringen ikke har fått kritikk og sier hun ønsker et tydeligere standpunkt fra Norges side.

– Vi vet at Norge fikk reaksjoner fra Nato da man observerte det første statspartsmøtet for ett år siden. Og så er det jo en glede da at man ikke har fått reaksjoner nå, men da bør man jo være enda tydeligere, sier Widskjold.