Skuddene haglet – så måtte 23-åringen utføre førstehjelp på seg selv

Rzeszów, Polen (TV 2): Over 13.000 ukrainske soldater har mistet livet i krigen så langt. Tilfeldigheter gjorde at 23 år gamle Stanislav ikke ble en del av den dystre statistikken.

SKAL TILBAKE: 23 år gamle Stanislav ble alvorlig skadd under krigen. Nå er han evakuert til Norge for behandling. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– De var tre, og vi var tre. Én av våre ble skutt i nakken, forteller Stanislav til TV 2.

Kameraten hans døde av skadene.

Slik åpner den 23 år gamle soldaten historien om da han havnet i en nærkamp i Lysychansk, sørøst i Ukraina, fire måneder inn i krigen.

Under et evakueringsoppdrag av sivile, sto han plutselig ansikt til ansikt med fienden.

Kamp for livet

Etter at Stanislavs kamerat var skutt og drept, fortsatte skuddene å hagle.

– Det var én igjen fra deres side som skjøt. Han traff meg i foten, etterpå skjøt jeg videre før han traff meg i armen.

Da kastet den andre gjenlevende ukrainske soldaten en granat mot russerne. Granaten tok livet av én russer, ifølge Stanislav.

23-åringen nektet å gi seg.

– Jeg tenkte ikke så mye på meg selv, eller at jeg var redd. Men det var skummelt at min datter kunne sitte igjen uten en far, kona mi uten mannen sin, og min mor uten sønnen sin.

– Men jeg skulle ikke gi meg. For hva enn som skjer, vil jeg komme hjem i live og jeg vil kjempe til de (russerne, red.anm.) forlater Ukraina, forteller Stanislav om angrepet.

I den snart ett år lange krigen, finnes det utallige historier som den Stanislav forteller.

Ifølge offisielle tall fra den ukrainske regjeringen i desember, anslår de at opp til 13.000 ukrainske soldater har mistet livet i krigen så langt.

I juni, da Stanislav og hans medsoldater havnet i kamp, mener de at mellom 100-200 soldater døde daglig.

Tilfeldigheter gjorde at 23-åringen ikke ble en del av statistikken.

– Jeg var den eneste

Etter at Stanislav ble skutt, ble han dratt i sikkerhet av en medsoldat.

Men de var alene på slagmarken, så Stanislav ble nødt til å gi seg selv førstehjelp.

– Det var vondt, forteller han.

OMFATTENDE SKADER: Stanislav ble skutt av russiske styrker flere ganger. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I to timer ventet han på å bli evakuert. Da han omsider kom inn i grønn sone, og dermed i sikkerhet, ble han møtt av flere skadde.

De aller fleste hadde splintskader.

– Jeg var den eneste som hadde skuddskader, og som overlevde, sier 23-åringen.

Bombekasterangrep

Til tross for omfattende skader i hånda og i det ene beinet, fortsatte han å kjempe videre.

Men et drøyt halvår senere ble han evakuert ut av Ukraina. Når TV 2 møter Stanislav, er han om bord et ombygd SAS-fly sammen med 12 andre ukrainske pasienter.

I sykesenga ved siden av Stanislav ligger den 30 år gamle soldaten Oleh. Ut av beinet stikker det flere metallstenger som holder kneet hans på plass.

Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. Oleh blir fraktet inn i flyet til Norge for medisinsk behandling. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

De to soldatene blir evakuert som følger av et felles europeisk samarbeid.

Ukrainske myndigheter har i forkant sendt en liste over pasienter, og hvilken behandling de trenger. Listen blir deretter gjennomgått av helsepersonell fra land som Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

Deretter blir det bestemt hvilket land som skal ta i mot hvilke pasienter.

30-åringen har vært soldat de siste fem årene. Men i oktober var det slutt.

– Jeg ble skadd i et bombekasterangrep, forteller Oleh til TV 2.

– Jeg får adrenalin av det

Det tok litt tid før smerten spredte seg i kroppen hans.

– Men etter at adrenalinet var gått vekk, da begynte jeg å kjenne det.

30-åringen ble evakuert vekk fra ruinene, og fraktet i sikkerhet. Men skadene var omfattende, og til tross for at han har mottatt behandling i Ukraina, var det ikke nok.

NORSK HJELP: Oleh får hjelp fra sykepleiere på vei til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Det er blitt tirsdag 10. januar. Dagen i forveien ble Stanislav evakuert ut av Ukraina, og til Polen.

Nå skal han ombord i et fly for aller første gang noensinne.

– Jeg liker det. Jeg får adrenalin av det!

Både Oleh og Stanislav skulle helst sett at de fortsatt kunne kjempe i Ukraina.

– Ja, det er ønsket mitt. Jeg har jo også familien min der, og det er mitt land. Borte bra, men hjemme best, forteller Stanislav.

TIL NORGE: Stanislav og flere andre ukrainske kreftpasienter og pårørende ble fraktet til Norge denne uka. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Tror på seier

Selv om familien til 23-åringen vegrer seg for at han skal tilbake å kjempe igjen, er han bestemt.

– De skjønner jo at hvis ikke jeg vil, den andre og tredje ikke vil, hvem skal da forsvare landet?

De to soldatene tror begge at Ukraina har en god sjanse til å vinne over Russland.

– Med hjelp fra våre venner, så kan vi det.

Per 11. januar har Norge bidratt i evakueringen av 631 ukrainske pasienter. Over 150 av disse er sendt til sykehus rundt om i Norge. Resten er transportert til land som Sverige, Danmark og Tyskland.

– Krigen rykker nærmere

På tirsdagens flyvning fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, som første statsråd, se selv hvordan det europeiske samarbeidet fungerer.

– Det gir et helt annet inntrykk og se hvor godt koordinert denne operasjonen er. Det at vi klarer å bidra inn i det europeiske fellesskapet med en så viktig ressurs, det blir veldig satt pris på.

SKRYT: Polens helseminister skrøt av Norges bidrag til evakueringen av ukrainske soldater og pasienter. Det ble helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) glad for å høre. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Da SAS-flyet landet i Polen, ble Kjerkol møtt av sin polske kollega, helseminister Adam Niedzielski.

– Han benyttet anledningen til å takke Norge for denne fellesressursen.

Kjerkol fikk også snakke med flere av de evakuerte. Deriblant Oleh.

– Det er klart at krigen rykker nærmere når du møter de som kommer fra ukraina med sykdom, de som har behov for behandling, men også de med krigsskader. Jeg opplevde at de følte seg godt ivaretatt, og hadde en takknemlighet i blikket.

FØRSTE GANG: Oleh hadde aldri tidligere vært om bord i et fly da han ble fraktet til Norge. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

37,4 millioner kroner

De til nå 38 flyvningene har hatt en estimert kostnad på 37,4 millioner kroner. Norge dekker imidlertid kun cirka 9,3 millioner. Resten betales av EU, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Foreløpig strekker avtalen seg ut april 2023.

– Hva er det som stopper Norge fra å fortsette?

– Det er ikke mer komplisert enn at avtalen vi har, går ut april, Også må man se på hva som skjer videre etter det. Og det svaret har jeg ikke akkurat nå. Men at det er en veldig viktig ressurs, det er åpenbart.

TRYGT PÅ PLASS: De ukrainske soldatene og pasientene smilte da de landet trygt på Gardermoen. Foto: Christian Roth Christensen / TV

– Jeg ville kjempe videre

Fremme på Gardermoen militære flyplass, står to ambulanser klare på flystripa. Oleh skal fraktes til Oslo universitetssykehus for videre behandling.

Der skal han blant annet få en protese i kneet. 30-åringen vet ikke når han kan returnere til Ukraina, til kona og resten av familien.

– Jeg ville kjempe videre, men… Jeg får kjempe videre slik, sier Oleh mens han ser ned på metallstengene i beinet.