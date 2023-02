Skrev «Victory city» etter knivangrepet: – Sliter

Den britiske forfatteren Salman Rushdie sier at det er veldig vanskelig å skrive etter at han i august i fjor ble knivstukket. Tirsdag gir han ut ny bok.

Forfatter Salman Rushdie ble i august i fjor angrepet med kniv på en scene i New York. Foto: Evan Agostini / Invision / AP / NTB

I forkant av utgivelsen av boken «Victory City» snakker forfatteren til magasinet The New Yorker om vansker han opplever etter knivangrepet.

– Det er noe som heter PTSD, vet du, sier Rushdie.

PTSD, eller posttraumatisk stresslidelse, kjennetegnes av at man gjennomlever en traumatisk hendelse på nytt og har stadige mareritt om det som skjedde.

– Veldig vanskelig

– Jeg har syntes det er veldig, veldig vanskelig å skrive. Jeg setter meg ned for å skrive, og ingenting skjer. Jeg skriver, men det er en kombinasjon av blankhet og søppel, ting jeg skriver og som jeg sletter dagen etter. Jeg er ikke ute av den skogen ennå, egentlig, sier forfatteren.

Rushdie ble i august i fjor angrepet av en 24 år gammel mann som knivstakk ham 18 ganger i halsen og overkroppen. Det skjedde under en forelesning om kunstnerisk frihet på Chautauqua-instituttet i delstaten New York.

Har det bedre

Han forteller at mye av skadene er leget, men at han sliter også med å skrive rent fysisk fordi han mangler følelser ytterst på av noen av fingertuppene.

– Jeg har det bedre. Med tanke på det som skjedde, så har jeg det ikke så ille, legger Rushdie til.

Forfatteren har i over 30 år levd med drapstrusler etter at Irans daværende åndelige leder, ayatolla Khomeini, i 1989 beordret drapet på Rushdie som følge av «Sataniske vers». Rushdie ble tvunget til å leve under kontinuerlig politibeskyttelse i ni år.