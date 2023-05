Skrev bok om mannens dødsfall – politiets oppdagelse endret saken totalt

I mars 2022 skulle det feires hjemme hos familien Richins. Eric hadde solgt et hus, og for å gjøre stas på mannen sin lagde Kouri en vodkadrink til ham.

Deretter gikk hun for å legge et av barna deres. Da Kouri kom tilbake fant hun Eric bevisstløs.

Hun ringte 911 og fortalte at ektemannen kjentes iskald ut.

Fem ganger dødelig dose

Eric Richins ble raskt erklært død. Da liket hans ble undersøkt av en rettsmedisiner, ble det funnet fem ganger den dødelige dosen av fentanyl i kroppen hans.

Fentanyl er et svært kraftig opioid som brukes til smertebehandling, men har også blitt den vanligste årsaken til overdosedødsfall i USA.

DØDELIG: Ifølge helsetilsynet CDC døde over 50.000 amerikanere av fentanyl-overdoser i 2021. Foto: Drew Angerer/AFP

Det var ingen tegn til at noe kriminelt hadde skjedd og i nekrologen stod det at Eric hadde «tatt farvel med et liv som, med hans egne ord, han levde fullt ut og med få ting han angret på».



Skrev bok om sorgen

Etter ektemannens dødsfall skrev Kouri Richins barneboken «Are You with Me?», som ble utgitt i mars 2023.

BARNEBOK: «Are You with Me?» ligger ute til salgs i nettbutikken til Amazon. Foto: Skjermdump Amazon

Ifølge bokbeskrivelsen på Amazon handler den om «en gutt som mistet sin far, men som blir minnet om at han fortsatt er tilstede med dem, akkurat som en engel som passer på dem.»

– Det var viktig for meg å forklare barnet mitt at selv om han ikke er her fysisk, så er han fortsatt her med oss, forklarte Kouri da hun gjestet radioprogrammet «Good Things Utah».



Programlederne ga henne skryt for å være en fantastisk mor.

BOKREKLAME: Her besøker Kouri Richins radiokanalen KPCW sitt studio i april for å reklamere for boken. Foto: AP/NTB

– Gi meg Michael Jackson-greiene



Men politiet hadde ikke stanset etterforskningen av Erics dødsfall. Til slutt kom de i kontakt med en bekjent av Kouri, som fortalte at hun var blitt bedt om å skaffe reseptbelagte smertestillende tabletter.

Etter at hun ga Kouri noen hydrocodone-piller, ble hun bedt om å skaffe noe sterkere:

– Gi meg noe av Michael Jackson-greiene, ba Kouri.



Den bekjente ga henne da 15-30 fentanyl-piller.

Trodde han ble forgiftet

NEKROLOG: På nettsiden til Walker Mortuary omtales Eric Richins som en kjærlig familiefar og ektemann. Foto: Skjermdump Walker Mortuary

Tre dager senere hadde Eric blitt svært dårlig etter middag og fortalte til en venn at han trodde kona forsøkte å forgifte ham, skriver Salt Lake Tribune.

To uker etter dette ba Kouri sin bekjente om å få flere fentanyl-piller, og få dager senere var Eric død.

Denne uken skulle saken endelig innhente den 33 år gamle kvinnen. På mandag ble hun arrestert og siktet for å ha forgiftet sin ektemann.

Kouri Richins risikerer nå livstid i fengsel.