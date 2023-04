Skremt over norsk TikTok-konflikt

WASHINGTON D.C. (TV 2): Nammo sliter med å levere nok ammunisjon til Forsvaret fordi en kinesisk dataserver tar all strømmen. I USA tror ikke politikerne sine egne ører.

I USA: Norske forsvarsprodusenter søker normalt ikke oppmerksomhet, men den siste uken har Nammo-direktør Morten Brandtzægs TikTok-utspill blitt omtalt i medier over hele verden. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Skal kattevideoer få stanse norsk forsvarsproduksjon?

Denne spissformuleringen har gitt Toten-bedriften Nammo AS verdensomspennende berømmelse.

Ifølge forsvarsprodusenten, er saken, som først ble omtalt i VG forrige uke, så langt blitt plukket opp av minst 500 medier over hele verden, blant annet BBC, CNN og flere andre amerikanske TV-kanaler.

På Raufoss kom det uventet.

AMMUNISJON: Ukraina har et nesten utømmelig behov for ammunisjon for å kunne slå Russlands invasjon tilbake, og på Raufoss går produksjonen av granater for fullt. Foto: Thorstein Korsvold / Nammo.

– Vi er vanvittig overrasket over det. Det er det ingen tvil om. Jeg tror spredningen skyldes kattene, at vi sammenlikner vår virksomhet med kattevideoer. Samtidig ser man at hele den vestlige verden må gjøre noen valg nå om hva vi skal bruke energien vår til, sier administrerende direktør Morten Brandtzæg til TV 2.

Tror ikke på det de hører

Direktøren har denne uka vært i USA, blant annet for å møte amerikanske politikere. De reagerer sterkt på TikTok-problemene i Norge.

– De tror ikke dette er sant, men det er jo det da, sier Brandtzæg til TV 2.

Det var tidligere denne måneden det ble kjent at den kinesiske videodelingstjenesten TikTok vil bygge et stort datasenter i Hamar.

Anlegget vil kreve enorme mengder strøm og utbyggeren har allerede inngått en avtale med kraftleverandøren Elvia om dette.

Nammo har fått beskjed om at siden TikTok var først ute, vil det ikke være nok kapasitet i nettet til å sikre utvidelse av ammunisjonsproduksjonen, slik regjeringen har etterspurt.

– Saken har jo tatt av. Vi tenkte kanskje den ville slå til på Innlandet, men nå er den jo omtalt i mange land i den vestlige verden og ganske hot i USA, sier Brandtzæg.

– Skremt

Saken ble også diskutert i korridorene under den store norsk-amerikanske forsvarskonferansen NADIC, som gikk av stabelen i Virginia denne uken.

Demokratenes leder i Representanthusets forsvarskomité, som talte på konferansen, er imidlertid ikke forbauset over det han har hørt.

SKREMT: Den demokratiske kongressmannen Adam Smith er skremt over det han hører om den norske TikTok-konflikten. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

– Jeg er ikke overrasket, men skremt, sier Adam Smith til TV 2.

TikTok har vært tungt på agendaen i USA i det siste, i forbindelse med at myndighetene ønsker å forby tjenesten.

Den innflytelsesrike politikeren tror ikke det er tilfeldig at kineserne har satset på serverpark nettopp i området der Norges største ammunisjonsfabrikk ligger.

– Både Kina og Russland er svært aggressive i sine forsøk på undergrave oss. Dette viser hvor alvorlig problemet er, og at det haster med å gi et motsvar, sier kongressmannen.

Nammo-sjefen ser ikke bort fra at dette stemmer.

– Når kloke mennesker henviser til hybride situasjoner hvor det er andre motiver bak enn det ser ut som, så tror jeg vi vanlige folk skal lytte til det. Og ikke være så innmari naive hele tiden. Jeg tror vi ikke skal utelukke at noen har andre mål med etableringer enn det kanskje kan se ut som i første omgang, sier Brandtzæg

MÅ UTVIDE: Nammo er Norges største produsent av ammunisjon og har nå fått så store bestillinger at de må utide anlegget sitt på Raufoss. Foto: Nammo AS

Bestilte mer

Det er krigen i Ukraina som har økt behovet for flere artillerigranater, og med det en utvidelse av Nammos anlegg på Raufoss.

Olje- og energidepartementet sier nettselskapenes oppgave er å fordele kapasitet på en nøytral måte og uten diskriminering, og kan ikke love noen rask løsning på Nammos problemer.

– Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan om raskere nettutvikling og mer effektiv utnyttelse av nettet, og har en ambisjon om å legge denne fram i løpet av våren. Handlingsplanen vil blant annet adressere nettselskapenes rammer for tildeling av kapasitet, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i en e-post til TV2.

Hastebestiller mer

For Nammo haster det imidlertid med å få en avklaring på om kattevideoene skal kunne trumfe Forsvarets ammunisjonsbehov.

Fra før hadde regjeringen bestilt artilleriammunisjon til 2,6 milliarder kroner fra Toten-bedriften.

ENORMT BEHOV: Krigen i Ukraina har skapt et nesten umettelig behov for artilleriammunisjon. Bildet er fra prøveskyting av 155 mm granater på Andøya. Foto: Thorstein Korsvold, Nammo AS.

Fredag ble imidlertid ordren nesten doblet til 4,2 milliarder kroner, slik at Nammo raskt skal kunne utvide anleggene sine på Raufoss.

– Den nye bestillingen understreker hvor viktig det er å løse strømproblemet. Samtidig gir den håp om at det er mulig å løse saken. For det må vi, skal vi levere det som Norge, NATO og Ukraina trenger, sier informasjonsmedarbeider i Nammo Thorstein Korsvold til TV 2.

Men slik saken står akkurat nå, vil ikke leveransen bli mulig, sier administrerende direktør Brandtzæg.

– Uten strøm blir det ingen utbygging av ny kapasitet.

Den amerikanske topp-politikeren Adam Smith sliter med å forstå problemet.

– Det må jo finnes en ekspropriasjon-ordning gjør at den norske regjeringen kan gå inn og si at de vil ha strømmen tilbake, sier han til TV 2.