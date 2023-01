Skolen nektet å gjøre noe – så ble Abby (25) skutt av 6-åringen

Den første fredagen i 2023 ble læreren Abby Zwerner (25) skutt av en seks år gammel elev ved barneskolen der hun jobber i Newport News i Virginia, USA.

Zwerner var i livstruende tilstand da hun ble fraktet til sykehuset.

En time før skytingen sendte hun en tekstmelding til en nær person, hvor hun fortalte at seksåringen hadde et skytevåpen i ryggsekken og at skoleledelsen ikke ville gjøre noe, skriver NBC News.

– Hun var frustrert fordi hun forsøkte å hjelpe til med dette barnet, for dette barnet, og da hun var den som trengte hjelp, var det ingen som kom, sier vedkommende som fikk tekstmeldingen fra Zwerner.

Flere ba ledelsen gripe inn

Diane Toscano, Abby Zwerners advokat, sier under en pressekonferanse onsdag at tre lærere og en fjerde ansatt gikk til skoleledelsen og ba dem om å gjøre noe tidligere samme dag.

Zwerner ba om hjelp med seksåringen mellom 11.15 og 11.40. En annen lærer gikk til skoleledelsen klokken 12.30 og sa at hun selv ville undersøke ryggsekken hans.

En tredje lærer informerte skoleledelsen litt før klokken 13 om at gutten hadde vist frem skytevåpenet til en annen elev under et friminutt, og at han hadde «truet med å skyte ham hvis han sa det til noen».

En fjerde ansatt ba skoleledelsen om lov til å ransake gutten og ble nektet dette, sier Toscano.

– Skoleledelsen ba den ansatte om å «avvente situasjonen fordi skoledagen snart var over», sier Toscano.

Elsket av elevene

Under en krangel med Zwerner cirka klokken 14 tok seksåringen frem skytevåpenet og skjøt den 25 år gamle læreren. Kula gikk først gjennom hånden hennes og traff så Zwerner i brystet.

STØTTER LÆREREN: Elever ved Richneck barneskole samlet seg for å tenne lys for Abby Zwerner etter at hun ble skutt. Foto: John C. Clark / AP / NTB

– Selv etter at hun hadde blitt skutt, tenkte hun på sikkerheten til de andre barna. Hun ropte at de måtte løpe vekk, sier Sebastian Gonzalez-Hernandez, faren til en av hennes andre elever, til Daily Mail.

– Hun er en fantastisk lærer. Så dedikert. Sønnen min elsker henne, og vi er sønderknust over det som har skjedd. Vi tenker på henne og håper at hun snart blir frisk, legger han til.

En annen forelder skriver på Facebook at sønnen hennes ringte da det skjedde, og at hun kunne høre ham og de andre barna gråte.

– Jeg tror hun faktisk reddet liv, for jeg vet ikke hva som ville ha skjedd hvis disse barna hadde blitt værende i klasserommet, sa politisjef Steve Drew etter hendelsen.

Går til søksmål

Diane Toscano sier at hun planlegger å saksøke barneskolen på vegne av Zwerner.

– Denne tragedien kunne vært unngått hvis ledelsen hadde grepet inn da de fikk vite om den umiddelbare faren. I stedet lot de være å gjøre noe, og Abby ble skutt, sier advokaten.

Skolens talsperson Michelle Price sier ifølge NBC News at «alt som er blitt rapportert til skoleledelsen er en del av etterforskningen».

Ifølge Toscano har Zwerner blitt skrevet ut av sykehuset, men kulen er fremdeles på et farlig sted i kroppen. Hun har flere operasjoner i vente.

– Veien tilbake kommer til å bli lang, og selv om hennes fysiske tilstand blir bedre, vil de psykologiske sårene fortsatt være ferske, mener Toscano.

«Våpenet var sikret»

Seksåringens foreldre uttalte forrige uke at skytevåpenet «var sikret» da gutten tok det med seg hjemmefra, uten å spesifisere hva som ligger i «sikret».

Våpenet ble kjøpt på lovlig vis av guttens mor.

Foreldrene sier i en pressemelding at sønnen deres har læringsvansker.

«Hjertene våre banker for vår sønns lærer, og vi ber for at hun skal bli frisk etter en slik ubegripelig tragedie, etter at hun uselvisk hjalp vår sønn og barna på skolen. Hun har jobbet utrettelig og helhjertet for å støtte vår familie, mens vi har søkt det beste læringsmiljøet for vår sønn», sa foreldrene i pressemeldingen.