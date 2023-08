Skolebarn var fanget i dinglende taubane – nå er alle reddet

Det har tirsdag pågått en dramatisk redningsaksjon i Pakistan for å hente ut åtte personer som er fanget i en taubane 300 meter over bakken.

Alle åtte er reddet fra taubanen som dingler rundt 300 meter over bakken i den avsidesliggende dalen Battagram i Pakistan, melder Reuters og BBC.

Ifølge BBC ble det første barnet reddet ut av et helikopter, mens det andre barnet ble reddet med hjelp av en zipline.

Åtte personer, blant dem seks barn, har vært fanget siden tirsdag morgen, etter at to av kablene røk midtveis mellom de to toppene i fjellområdet.

Barna, som ifølge BBC er mellom 10 og 16 år gamle, var på vei til skolen da hendelsen skjedde klokken 07.15, lokal tid.

Klokken 22, rundt 13 timer senere, er fremdeles tre personer fanget i taubanevognen.



Uforutsigbart og farlig

Rundt klokken 20.30, lokal tid, har helikoptrene avbrutt redningsaksjonen. Årsaken er at tap av dagslys kompliserer arbeidet.

Den pensjonerte pakistanske generalen Talaat Masood sier til BBC at redningsaksjonen frem til nå har vært utfordrende.

Været kan være uforutsigbart og farlig, og «det er ikke lett å redde noen fra en slik høyde», sier han.



Kringkasteren skriver videre at myndighetene nå fokuserer på å anskaffe en mindre taubanvogn, for å redde ut de resterende personene.

REDNINGSAKSJON: Gondolen var omtrent midtveis mellom de to toppene i det avsidesliggende fjellområdet i Allai i Khyber-Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan da den ene kabelen røyk. Foto: AFP / NTB

Masood sier en slik aksjon blir farlig og at det må gjøres med stor forsiktighet.



– Men det er en mindre utfordring enn det ville vært å bruke helikopter om natta, sier han.

– Hjelp oss!

Redningsaksjonen finner sted i fjellområdet Allai i Khyber-Pakhtunkhwa-provinsen, som ligger nord for Pakistans hovedstad Islamabad.



Den pakistanske hæren bistår i redningsaksjonen med redningshelikopter, men ifølge landets krisebyrå gjør sterk vind forholdene krevende.



– Taubanen henger i ett enkelt tau. Det er minst åtte personer i heisen, og de fleste av dem er skolebarn, sier Abdul Basit Khan, en høytstående tjenestemann for det provinsielle redningsbyrået, til AFP.

– For Guds skyld, hjelp oss! sier Gulfraz, en mann om bord, over telefon til pakistanske Geo News ifølge BBC.



Pakistans midlertidige statsminister, Anwaar-ul-Haq Kakar, skriver på Twitter at ulykken er urovekkende.

– Jeg har bedt myndighetene å raskt sørge for en sikker redning og evakuering av de åtte personene.

– Jeg har også bedt myndighetene å gjennomføre sikkerhetskontroller av alle slike private taubaner og sikre at de er trygge å betjene og bruke, skriver han.

Hæren har tirsdag hatt to helikopter på stedet. Det ene har gjort forsøk på å fire en soldat ned til taubanen, men ble nødt til avbryte det første forsøket, skriver nettstedet Dawn.com.

I tillegg frykter man at lufttrykket fra helikoptrenes rotorblader skal destabilisere taubanen enda mer.

Manglende infrastruktur

Redningsmannskaper ha tirsdag forsøkt å få på plass netting under taubanen.

– Hvis det andre helikopteret ikke klarer å redde dem, vil redningstjenesten forsøke fra bakkeplan, sa Jawad Hussain hos redningstjenesten tidligere tirsdag.

Ifølge Dawn.com er det om lag 150 mennesker som bruker taubanen til skolen hver dag, på grunn av manglende infrastruktur i området.



Dersom de skulle gå i stedet ville det ta dem to timer, ifølge NTB. Før kabelen røyk tirsdag hadde taubanen allerede kjørt frem og tilbake til skolen fire ganger.



I 2017 døde ti mennesker da en taubane falt ned i en flere hundre meter dyp kløft ved den populære fjellandsbyen Murree etter at kabelen røk, skriver nyhetsbyrået AP.