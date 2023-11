Skjøt proffsyklist i vilt sjalusidrama

FUNNET SKYLDING: Kaitlin Armstrong ankommer rettssalen i Blackwell-Thurman Criminal Justice Center i Austin, Texas, torsdag 16. november. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

Kaitlin Armstrong (35) risikerer livstid i fengsel etter at hun ble funnet skyldig i drap på proffsyklisten Anna Moriah Wilson.

Sykkelmiljøet i USA var i sjokk da nyheten om at en av deres fremadstormende talenter var skutt og drept.

25 år gamle Anna «Mo» Wilson fra Vermont hadde drevet med alpint, men gått over til terrengsykling hvor hun fikk proffkontrakt.

I mai 2022 skulle hun delta i et løp i Austin, Texas. Hun var en av favorittene til å vinne. Men hun rakk aldri deltakelsen. Hun ble skutt to ganger i hodet og en gang gjennom hjertet, skriver nyhetsbyrået AP.

DREPT: Anna Moriah Wilson var en talentfull idrettsutøver som gikk fra alpint til terrengsykling. Hun gikk under navnet Mo Wilson. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

Mange bevis

Under etterforskningen ble det klart at Armstrongs bil var sett i nabolaget til Wilson, og kulene viste at hun var skutt med en pistol som var registrert på Armstrong.

Kaitlin Armstrong hadde fulgt med på Wilson gjennom en fitness-app, og på den måten funnet ut hvor hun bodde i Austin.

Etterforskningen viste at Wilson noen måneder tidligere hadde datet kjæresten til Armstrong en kort periode. Wilson og Armstrongs kjæreste hadde også truffet hverandre og spist lunsj sammen dagen drapet skjedde.

SKREK: Under rettssaken ble det lagt fram mange detaljerte bevis, lydklipp og bilder. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

Politiet mente derfor at det var Armstrong hadde skutt Wilson i rasende sjalusi.

Rømte og forandret utseende

Armstrong selv var som sunket i jorden. I 43 dager foregikk det internasjonale søk etter kvinnen.

Etter drapet hadde Armstrong solgt bilen, endret utseende og flyktet til Costa Rica. Hun ble til slutt pågrepet på et hostell ved en strand etter å ha betalt over 60.000 kroner for en neseoperasjon.

NESEOPERASJON: Kaitlin Armstrongs hjemmested ble avslør etter at hun betalte 6000 dollar for en plastisk neseoperasjon i Costa Rica. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

11. oktober i år forsøkte hun å rømme under en medisinsk undersøkelse. Hun er derfor også funnet skyldig i dette rømningsforsøket.

Funnet skyldig

Armstrong ble funnet skyldig i drapet torsdag.

– Hun er ingen ond person, sa Armstrongs yngre søster, Christine til juryen under rettssaken. Så så hun bort på søsteren:

– Jeg har alltid sett opp til deg … Du har alltid brydd deg om andre.

Armstrongs søster og mor gråt da dommen falt.



Fredag får Armstrong straffeutmålingen. Hun kan bli dømt til livstid i fengsel.

SØSTER: Christine Armstrong snakket pent om sin drapstiltalte søster på rettssakens siste dag. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

Dyp sorg

Wilsons familie gråt og klemte hverandre da dommen falt.



– Jeg skulle gjort hva som helst for å ha tatt den kulen for datteren min, sa moren Karen Wilson under rettssaken.

DØMT: Kaitlin Armstrong erklærte seg ikke skyldig under rettssaken. Foto: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

– Hun fortjente ikke å dø slik.

Moren beskrev datteren som en livsglad person med mye energi.

– Fra dagen hun var født hadde hun en kraft i seg. Hun levde hver dag som om det var hennes siste. Hun levde til det fulle og kastet aldri bort noe tid.

– Det var som hun visste at livet hennes ville bli kort.