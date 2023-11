– Skjønte ikke hva tortur og henrettelser var

FREDSPRISEN: Narges Mohammadi (51) fikk årets fredspris for å kjempe for at kvinner i Iran kan være fri til å kle seg hvordan vil de, og få like rettigheter som menn. Siden hun sitter i fengsel blir datteren Kiana morens stemme ut i verden. Foto: Les yeux du monde

Med blikket i kameraet leser datteren Kiana Rahmani (17) opp morens sterke brev til verden. – Jeg har et hjerte fylt av kjærlighet, håp og entusiasme, sier fredsprisvinner Narges Mohammadi, til tross for at hun sitter i fengsel i Iran.

I all hemmelighet har årets fredsprisvinner Narges Mohammadi klart å smugle ut et langt brev fra fengselet. Hvor hun blant annet forteller om kampen for at kvinner i Iran skal få kle seg som de vil.



– Jeg var 19 år gammel da jeg ble arrestert bare fordi jeg hadde på meg en oransje frakk. Sjokkert og livredd i varetekt så jeg menn i svarte uniformer, angripe og nådeløst piske fire kvinner, forteller fredsprisvinneren via datterens stemme.

Hun starter brevet med å takke for fredsprisen.

FAMILIE: Det er 11 år siden Narges Mohammadi har sett barna Kiana og Ali. Foto: Privat

– Jeg vil gjerne uttrykke min dype takk til Nobelkomiteen for å fremheve det kraftige, klare og meningsfulle budskapet om protestens kraft.

Hun forteller også om veien til å bli en av de viktigste ansiktene for Kvinner, liv og frihet-opprøret i Iran.

– Jeg var en 9 år gammel jente, da mors skrik etter henrettelsen av niesen hennes og bestemors klagesang om torturen av sønnen hennes, knuste barndomsdrømmene mine på grusomt vis.

KASTET HODEPLAGGET: Etter Mahsa Aminis død i fjor brøt det ut store demonstrasjoner. Mange kvinner nektet å følge den strenge kleskoden i Iran. Foto: AFP / NTB

Narges Mohammadi forteller hvordan hun og andre kvinner helt siden barndommen er blitt utsatt for dominans, åpen og skjult vold, undertrykkelse og diskriminering. Både i Iran, Afghanistan og andre land i Midt-Østen.

– På den tiden skjønte jeg ikke hva henrettelser og tortur var.



Videoen hvor Kiana leser opp brevet fra moren, er den første offisielle meldingen fra Narges Mohammadi (51) etter fredsprisen.

Videoen er lagt ut på YouTube-kanalen til Nobels fredspris og den offisielle hjemmesiden til prisen. Kiana leser på fransk, mens videoen er teksten på engelsk.

Moren sitter i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. Hun er dømt fem ganger til totalt 31 års fengsel og 154 piskeslag.

Narges Mohammadi kommer ikke til Oslo for å motta fredsprisen.

Tvillinger til Oslo

Hennes 17 år gamle tvillinger Ali og Kiana skal representere moren under prisutdelingen den 10.desember i Oslo. De lever som flyktninger sammen med faren i Paris. De har ikke sett moren på 11 år.

EKSIL: Kiana Rahmani, faren til barna og ektemannen til Narges,Taghi Rahmani og Ali Rahmani lever i eksil i Paris. Foto: Privat

Fredprisvinneren kaller det iranske prestestyret en regjering basert på løgner, bedrag, lureri og trusler gjennom 45 år. Som bruker fattigdom for å holde folket nede.



– Den obligatoriske hijaben er hovedkilden til dominans og undertrykkelse. For å opprettholde en autoritær, religiøs regjering, skriver hun i brevet.

Narges Mohammadi skriver også om Mahsa Amini, en 22 år gammel iransk-kurdisk kvinne, som døde etter å ha blitt arrestert for bryte den strenge islamske kleskoden. Dødsfallet utløste store demonstrasjoner i fjor.

Narges Mohammadi, her filmet mens hun synger en kampsang, avslutter brevet med tro på seier for kvinner og demokrati i Iran. Selv om hun innrømmer at det ikke blir lett.

– Styrken til denne bevegelsen ligger i handlingene til iranske kvinner. Vi vet hva vi vil. Mer og bedre enn hva vi ikke vil ha, sier Narges Mohammadi.

Hun sier hun har et hjerte fylt av kjærlighet, håp og entusiasme.