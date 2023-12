– Skjønner vi ikke alvoret nå, så …

Vladimir Putins drøm om et russisk imperium, er ikke så fjern som mange tror.

– Jeg er bekymret, konstaterer Tom Røseth, som er en av Norges fremste eksperter på krigen mellom Russland og Ukraina.



Hvis vi ser på det militæret kartet over Ukraina 31. desember i fjor, og sammenligner det med situasjonen 21. desember i år, ser det ut som at krigen står på stedet hvil.

– Ja, det har vært et skuffende år for Putin, sier Røseth.

Og likevel er han altså bekymret.

UROLIG: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning og leder Forsvarets høgskoles Ukraina-program. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han er bekymret for Europas fremtid, men også for Norges.

Europas begrensede militære kapasitet, USAs vaklende støtte til Ukraina og Putins drøm om et russisk imperium er en cocktail Røseth definitivt ikke liker smaken av.

Ble overrasket

Hva har Russland og Ukraina egentlig oppnådd i 2023?

Etter kartene å dømme, er det ikke stort annet enn å gjøre slutt på livene til et ukjent antall mennesker.



Beveg pilene på bildet for å se hvor mye av Ukraina som var tatt av russiske styrker 31. desember i fjor og sammenlignet med 21. desember i år.





IDENTISK: Bildet til venstre viser Ukraina 31. desember 2022. Bildet til høyre viser 21. desember 2023. Kart: Militaryland.net

Høsten 2022 var preget av store ukrainske suksesser i Kharkiv og Kherson.

– Inn i vinteren ventet man en russisk offensiv, men den viste seg å ikke flytte noe særlig. Så skulle vi få den ukrainske motoffensiven, men den fikk heller ikke den ønskede effekten, oppsummerer Røseth.

At begge parter kun har oppnådd relativt små seirer og forflytninger, er noe av det som har overrasket oberstløytnant Palle Ydstebø mest året som har gått.

– Jeg hadde ventet at Ukraina skulle være i stand til å få noe fremgang med offensiven, men de hadde for lite kampkraft sett i forhold til de store forsvarslinjene til Russland. Partene har kjørt seg fast i en regelrett stillingskrig, sier Ydstebø.

UREALISTISK: Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han mener forventningene i forkant av Ukrainas varslede motoffensiv var altfor høye. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I tillegg er det to andre hovedårsaker til at motoffensiven ikke fikk det ønskede resultatet, ifølge Røseth.

Ekstrem minelegging

– Det ene er at det var sen tilflyt av våpen og ammunisjon, og det andre at russerne dermed fikk tid til å sementere sine defensive posisjoner med ekstrem minelegging, sier Røseth.

Russerne er dyktige på minelegging, poengterer militæreksperten, som forteller at minene ikke bare er lagt ut langs hele frontlinjen, men gjerne med hundre til fem hundre meters dybde.

Disse minene er vanskelig for ukrainerne å fjerne når de samtidig blir beskutt med artilleriild.

MISTET BEINET: Ukraineren Andrij Ilkiv mistet et bein etter en mineeksplosjon i 2022. Her er han på leting etter nye miner i Kharkiv-regionen i oktober 2023. Foto: Sergej Bobok / AFP / NTB

– Derfor gikk man over til infanteristyrker om natten, som ryddet litt og litt, men det gikk så sakte at russerne da klarte å legge nye minefelt bakenfor der igjen.

Mulige problemer for Norge

Europa klarer heller ikke å produsere nok ammunisjon, sier Røseth, som leder Forsvarets Ukraina-program.

Det er en stor utfordring for Ukraina, som er helt avhengig av den vestlige våpenstøtten.

– De trenger luftvern, men også flere systemer som artilleriskyts og stridsvogner. Den støtten er de helt avhengig av for igjen å skape overlegenheten de trenger for å igjen kunne angripe og ta terreng på bakken, sier Ydstebø.

RAKETTKASTER: En ukrainsk rakettkaster av typen MSLR BM-21 skyter mot russiske stillinger nær frontlinjen i Kreminna i mars. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

EU lovte i mars i fjor å produsere én million ammunisjonsenheter, men har kun produsert 300.000. Russerne produserer for tiden fem ganger så mye ammunisjon som Ukraina og Vesten gjør.

– Den konklusjonen jeg er veldig opptatt av, er at hvis vi ikke hjelper Ukraina nå, får vi i Europa og Norge et større problem lenger frem.

USA har vært Ukrainas viktigste støttespiller så langt i krigen, men Republikanerne vil for tiden ikke støtte flere hjelpepakker.

President Volodymyr Zelenskyj reiste selv til Washington for å godsnakke med den amerikanske Kongressen, uten at det ser ut til å ha hjulpet.

Én ting er å støtte Ukraina nå, men en annen ting er hvordan man skal klare å avskrekke Russland i fremtiden, poengterer Røseth.

SØKER DEKNING: En ukrainsk politimann søker dekning foran en bygning som ble truffet i et russisk luftangrep i Andiivka i mars. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB

– Nå er det dessverre mer troverdig at Russland vinner og får belønnet sine territorielle ambisjoner, sier han.

Må planlegge for krig uten USA

Det er mindre enn ett år til neste presidentvalg i USA. Enn så lenge ser Donald Trump ut som en favoritt der, til tross for alle tiltalene imot ham.

Trump er kjent for sin «USA først»-politikk og ville i forrige periode i Det hvite hus helst trekke landet helt ut av Nato. Den gang ble han overtalt til å la USA bli værende.

Hva Trump gjør hvis han kommer tilbake i Det hvite hus, er vanskelig å si. Det er imidlertid verdt å merke seg at han i sitt valgkampprogram varsler «grunnleggende endringer» når det gjelder Nato.

STØTTESPILLER: President Joe Biden demonstrerte Vestens støtte til Ukraina og Volodymyr Zelenskyj da han dukket opp i Kyiv 20. februar. Et knapt år senere har han ennå ikke klart å få Senatet til å godkjenne en ny støttepakke. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

– Det er et veldig mørkt bilde, men vi må planlegge for et nedtrekk av amerikansk støtte til europeisk sikkerhet. Hvis ikke Europa evner å øke sin egen forsvarsevne, har vi satt oss selv i en svært sårbar situasjon.

Røseth viser til at Russland har en svak økonomi sammenlignet med Europa. Samtidig klarer landet å produsere flere ganger mer våpen og ammunisjon enn Europa klarer eller er villig til.

– Hvis Europa først våkner når de blir skikkelig utfordret, er det kanskje for sent. Men hvis man ikke våkner nå, når skal man egentlig våkne da? Hvis vi ikke våkner nå, så …

Røseth lar resten av setningen henge i luften.

PÅ JOBB: Vladimir Putin avbildet på sitt kontor i Moskva 27. desember 2023. Bildet er delt av det russiske, statlige nyhetsbyrået Sputnik. Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik / NTB

Noen viktige hendelser

Selv om partene ikke har hatt nevneverdig fremskritt på bakken, har begge hatt flere små seire gjennom året.

For Putins del har den desidert viktigste vært tegn til svekket vestlig støtte.

– Siden Russland ikke klarer å skape avgjørelser på slagmarken, har politikken rettet seg mot å svekke Ukrainas støtte fra Vesten. På den måten kan Putin beholde områdene han allerede har tatt, sier Ydstebø.

DONETSK: Røyk stiger i april opp fra Bakhmut, byen i Donetsk som var åstedet for det lengste og blodigste slaget hittil i krigen. Foto: Libkos / / AP / NTB

At det stilles spørsmål ved Ukrainas videre evne til å gjennomføre krigen fra vestlige aktører, mener oberstløytnanten er en politisk åpning som presidenten utnytter for alt det er verdt.

Samtidig mener han at Zelenskyj har lykkes i mye større grad enn Putin.

– Ukraina fordrev Svartehavsflåten og åpnet opp en skipskorridor for den ukrainske eksporten. At et land uten marine, ved hjelp av kreativ bruk av tilgjengelig teknologi og våpen, har klart dette, er godt militært håndverk.

Det er svært viktig for den Ukrainske økonomien, men også rent politisk.

– Alt som kan støtte opp om å holde Ukrainas krigføring gående er viktig. I tillegg sender det et viktig signal om sårbarheten til Russland, som tross alt har betraktet Svartehavet som sitt eget.

Dette kan skje i 2024



– Hvordan ser du for deg krigens utvikling i 2024?

– Jeg tror Ukraina vil fortsette å true Krim og fortsette å holde deler av Svartehavet, slik at de kan eksportere varer fremdeles. Det er det positive, sier Røseth.

Så tror han at det også vil være noen mindre forflytninger i russisk favør over vinteren og kanskje utpå vårparten.

– Men jeg tror ikke russerne har mulighet til å flytte frontlinjen sin i betydelig grad det første halvåret.

Ydstebø tror det vil være en utmattelseskrig frem til krigføringen blir avgjort.

– Jeg tror ikke noen av partene blir så utmattet at de går inn i reelle våpenhvileforhandlinger i løpet av året. De vil fortsette å slåss frem til det eventuelt kommer et sammenbrudd som følge av et sammenbrudd i støtten.

Han har latt seg overraske over at Russland holder stand, samtidig som de tar så store tap.

– Usikkerheten er hvor lenge de kan fortsette med så store tap.

Røseth viser til at de russiske ambisjonene fortsatt er å ta hele Ukraina.

– Tar de Ukraina, så er Russland et imperium, sier Røseth.