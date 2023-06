Det som skjer de neste timene i Russland, kan være avgjørende for nasjonens fremtid, sier professor Tormod Heier.

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner-gruppen har kjempet side om side med russiske militære styrker i krigen i Ukraina.

Fredag vendte imidlertid Wagner-gruppen Putins styrker ryggen.

Wagner-gruppen anklager Russlands forsvarsdepartement for å ha drept flere leiesoldater.

Nå har Wagner-gruppen i stedet gått ut av Ukraina og inn i Russland. De hevder de har kontroll på alle militære anlegg i to russiske byer, og nå er de på vei til Moskva.

De har mål om å styrte den militære makta i Russland.

PROFESSOR: Tormod Heier sier at de neste timene er avgjørende for Russlands fremtid. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Den største krisen

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole sier til TV 2 at det som foregår nå, er den aller største krisen nasjonen har stått i.

– Dette er skjebnetimer for hele den Russiske nasjonen. Jeg tror ikke russerne har opplevd en så stor eksistensiell krise siden de ble unnfanget i kjølvannet av Sovjetunionens oppløsning i 1991.

Selv om russiske stridsvogner skjøt mot det russiske parlamentet i 1993 og Tsjetsjenia-kriger i 1996 og 2000 som har undergravd russisk suverenitet, mener Heier at dette er noe helt annet.

– Her har du kanskje 20.000 Wagner-soldater fra Russland som rykker fram langs denne ganske raske motorveien mot Moskva, sier han.

Putin kaller det et mulig kuppforsøk i landet. Det er også svært uvisst hvordan Russland kommer til å møte disse styrkene.

Det er uvisst om de klarer å nå fram til Moskva.

PÅ VEI: Det er på motorveien M4 Wagner-kolonnen kjører på vei til Moskva. Foto: Hanna Linnea Lüders / TV 2

I 13-tiden lørdag kom det meldinger om at de har passert den russiske byen Voronezj, som ligger rundt 6–7 timer kjøretur unna Moskva.

– Sett med russiske øyne og Putins øyne ser han på dette som en eksistensiell trussel, i og med at nokså store deler av det russiske statsapparatet og sikkerhetstjenesten har blitt mobilisert.

– De har blitt mobilisert for å stanse det som på mange måter er ganske ydmykende for russisk stolthet og storhet når det gjelder det å ha en nasjonal stabilitet som de kan vise verden. Dette slår hull på alle myter som Russland har om seg selv, sier Heier.

Svært uvisst hva som skjer videre

Putin sa i en uttalelse lørdag formiddag at han ikke tillater borgerkrig i Russland.

Det er dermed uvisst hvordan dette kommer til å utspille seg.

Heier sier at Wagners store svakhet på veien til Moskva er at de ikke har så mye luftvern. De er dermed sårbare for russiske jagerfly. Leiesoldatgruppen har kjøretøyer og soldater.

– Hovedproblemet til Putin er at mange av styrkene er i og rundt Ukraina. De som kan stille opp, er nasjonalgarden og spesialstyrkene, sier Heier.

– Putin må først og fremst håpe på at de er lojale og at de har en utrustning som er tung nok for å møte fremrykkingen, fortsetter Heier.

Heier kaller det «skjebnetimer» fremover.

– Dette er verdens største land, som har like mange atomvåpen som alle andre land i verden til sammen. Statslederne i Europa, USA og Kina følger tett med. Dette er rett og slett uforutsigbart.

KONFLIKT: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin synes Vladimir Putins krig i Russland er feilslått. Foto: AP / AFP / NTB

– Skal «redde» Putin

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har en rekke ganger kritisert Russlands krigføring i Ukraina offentlig.

Han har tidligere også truet med å trekke sin soldater ut av Russland.

Heier sier misnøyen mellom Wagner-gruppen og de konvensjonelle styrkene har tårnet seg opp de siste månedene.

Heier tror det dreier seg om at leiesoldatgruppen ikke har fått den støtten de har ønsket.



– Sympatien Wagner-gruppen har fått i deler av det russiske militærfaglige miljøene har kanskje styrket troen og ønsket Progozjin har på å gjøre Putin god ved å gjerne de korrupte lederne og heller gjenopprette den «ekte russiske ånden» som er mye mer ærlig og redelig, sier Heier, som er professor i militær strategi og operasjoner.

Heier tror Progozjin ser på seg selv som en redningsmann som ønsker å få Russland ut av den ukrainske hengemyren, som han sier har vært totalt feilslått.